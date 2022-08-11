糖營養｜識食糖可保健養生 中醫拆解四類糖功效 每日應攝取幾多？

糖份攝取過多易致肥是老生常談，但原來只要懂得進食，亦可收養生功效，當中更可改善便秘、胃痛、貧血等問題。但市面上紅糖、黃糖、冰糖等種類繁多，應如何進食才可收保健功效？



適量的優質糖分對脾胃有益。(Istock)

甜味人人愛，市面上有各式各樣的糖，紅糖、黃糖、冰糖等等，吃起來風味稍有不同，至於哪種糖對身體有益，很多人都不清楚（或是直接挑貴的那種）。註冊中醫倪詠梅醫師分享指，中醫認為「甘入脾」，所以適量的優質糖分對脾胃有益，以下將逐一拆解幾種市面常見糖的特點。

4種糖的食用宜忌：（按圖）

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1. 【紅糖】：補血散寒



首先要強調一點，「赤砂糖」、「黃糖」、吃豆腐花用的黃色或橙色的糖都不是紅糖！這些糖其實更接近於白砂糖，甚至劣質的黃糖或赤砂糖，是由白砂糖直接加入色素而成的，並沒有養生的作用。

吃豆腐花用的黃色或橙色的糖不是紅糖。（資料圖片）

紅糖是指甘蔗榨汁濃縮形成的，沒有經過高度精煉的糖。基於提煉工藝的不同，結果分出了紅糖、黑糖、片糖這3種在香港常見的紅糖類型。簡單來說，紅糖顏色較深及混濁，而且有濃厚的風味，有的甚至還有少量甘蔗清香，古藉中記載糖：「和脾緩肝」、「補血、活血，通瘀以及排惡露（即產後陰道排出的分泌物）」說的都是紅糖。

紅糖三兄弟：



【紅糖：養血健脾】

紅糖常見是深紅色的磚狀或粉末狀，多產於中國，於香港並不常見。性甘溫，可以養血健脾。

紅糖是深紅色的磚狀或粉末狀。（資料圖片）

【黑糖：適合手腳冰冷人士】

常見是深褐色的磚狀或粉末狀，中國、台灣及日本有生產，以日本沖繩質素最高。由於黑糖有濃郁焦香風味，優質黑糖塊可直接當糖果食用。而且黑糖比紅糖性溫，適合手腳冰冷的人士溫脾散寒，因此常常製作成黑糖薑茶、黑糖四物茶等。

黑糖比紅糖性溫，適合手腳冰冷的人士溫脾散寒。（網上圖片）

【片糖：滋潤度最高】

原蔗片糖都屬於紅糖大家庭，多產於中國，加工度比紅糖及黑糖更高，但勝在方便購買及使用。紅糖三兄弟中，片糖最不燥熱，滋潤度亦最高，平日多加入在菜餚或糖水中，如番薯糖水，有健脾溫中養血的作用。

紅糖三兄弟中，片糖最不燥熱，滋潤度亦最高。（資料圖片）

片糖沐浴有滋潤作用：適合皮膚乾燥人士（按圖）

改善：手腳冰冷、貧血

紅糖適合體質虛寒、怕冷、面色蒼白、手腳易冰冷、貧血的人士服用。

不宜食用：體熱

體熱人士不宜食用紅糖，如怕熱汗多、便秘、小便黃、易生暗瘡、口氣重的人士。

2. 【冰糖】：清潤滋陰



黄冰糖保留較多甘蔗原有成分。（資料圖片）

有養生功效的是黄冰糖（Rock sugar），它是一種是多晶冰糖，比一顆顆白色規則形狀的冰糖保留較多甘蔗原有成分，更為有益。

改善：咽喉乾燥、胃痛

相對於紅糖來說，冰糖含有的甘蔗成分已很少，因此性質以清潤為主，有潤肺生津的作用。對於咽喉乾燥、乾咳少痰、皮膚乾燥起細紋，甚至是胃陰不足，喜飲不喜食，總是胃痛的人都有幫助。

不宜食用：咳嗽有痰

冰糖比較清潤平和，大部份體質人士都適用；但如果咳嗽有痰就不建議服用，以免惹痰。

食用貼士：多與味道清淡的食物相配

平日用法上，冰糖多與味道清淡的食物相配，如冰糖燉川貝雪梨或冰糖雪耳糖水等。

3. 【蜜糖】：清熱潤肺



蜜糖偏性涼，有清熱作用。（Pixabay @stevepb ）

《本草綱目》：「蜂蜜入藥之功有五，清熱也，補中也，解毒也，潤燥也，止痛也。」蜂蜜是偏性涼的糖分，天然蜂蜜採自百花，因此亦有清熱的作用；而且蜂蜜的甜味可健脾，所以補中（幫助脾胃消化吸收功能）。

改善：便秘、乾咳喉痛

臨床上，蜂蜜可以潤肺，對於乾咳喉痛都有作用；另外，中醫認為「肺與大腸相表裡」，對於腸道水分不足，大便乾結難以排出的「腸燥便秘」。

不宜食用：咳嗽有痰、1歲以下

基本上所有體質都適合服用，咳嗽有痰就不建議服用，以免惹痰。同時，留意1歲以下嬰兒因為免疫系統尚未成熟，並不可以吃蜂蜜。

食用貼士：直接沖或配黑芝麻粉

大家可用2湯匙加水沖服或與黑芝麻粉一起沖服，潤腸通便效果更好。

4. 【麥芽糖】：補益脾胃



麥芽糖補益脾胃（資料圖片）

可說是歷史最久的糖，由麥芽或米芽等谷物提煉而成的糖，古代麥芽糖稱為「飴糖」。在古代，它除了是甜味的來源，更是補品！

改善：肚子冷痛、乏力

古書指麥芽糖「主補虛乏，止渴」，用於補益脾胃，尤其對以下人士有很好的補益作用（補益人體氣血陰陽不足，增強人體質）：脾胃虛弱、體倦消瘦、乏力、胃口不好食量减少、肚子總是冷痛的人。

不宜食用：濕重、體熱、咳嗽有痰

本身濕重不宜吃麥芽糖，例如易生濕疹、皮膚抓破時會流滋、大便偏爛、白帶偏多；咳嗽有痰者及本身屬體熱者亦宜少食，例如怕熱汗多、便秘、小便黃、易生暗瘡、口氣重的人士。

食用貼士：麥芽糖夾餅或麵包

現代應用上，多數用於虛寒腹痛、體虛消瘦或是小童脾胃虛弱、不愛吃飯不吸收，也會建議平常偶然吃麥芽糖夾餅或是夾麵包呢！

謹記別攝取過量糖分，或會適得其反！（fochrist1/unsplash）

多吃或致口氣、暗瘡等

雖然糖有滋潤滋補作用，可是甜食易生濕熱，因此千萬別多吃！

濕熱引致什麼問題？（按圖）

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每日建議攝取少於50克

以每日攝取2000千卡能量的人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖）。游離糖即是食品和飲料在加工時加入的醣類，紅糖、冰糖、蜜糖及麥芽糖這些額外加入在食物中的都屬於游離糖，而天然食物如水果中含有的糖並非游離糖。

攝入過多的游離糖也會令人攝取過多能量，增加蛀牙、超重和肥胖症的風險。