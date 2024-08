減肥｜公開網紅瘦身大法！3個月極速重塑緊緻身形 告別體重反彈！

不少人看似瘦底,卻偏偏在不同的鬼竄位暗藏難減脂肪,例如腰間贅肉、大腿內側、手臂拜拜肉等,即使運動、節食也未必能徹底解決。而不少人在減肥後因身形的極速改變,或是孕婦產後的體重增加,都會令脂肪變得容易堆積,最令人困擾的,更莫過於會形成礙眼的橙皮脂肪,俗稱「橙皮紋」。



最難瘦的大腿內外側,只用3個月時間塑造出纖幼緊緻美腿 。( IG: kamingcheung2 )

減肥方法林林總總,秘訣是要用對方法,而非盲目的追尋捷徑與節食!網民更分享女星們都熱愛追隨的減肥方法,便是ALYSSA必數療程,有著塑型天花板之稱的SLIMTONE。融合科技與專業,短時間內打造持久不反彈的減脂效果,使瘦身與塑身之路變得更有效且精準!

最難解決的脂肪-橙皮脂肪 運動節食都難以KO

為什麼即使通過運動和飲食控制,也難以完全解決問題?橙皮脂肪,又稱「橙皮紋」,是指皮下脂肪細胞在皮膚結締組織中,不規則堆積形成的外觀問題。通常出現在大腿、臀部、腹部和手臂等部位,尤其女性更容易受影響。

這種情況由於脂肪細胞膨脹、推擠皮膚而形成凹凸不平的外觀,因而得名「橙皮紋」。結締組織的纖維化與脂肪細胞的累積,令橙皮脂肪難以消除。

兩類人最容易形成橙皮脂肪 瘦底一樣難逃

凹凸不平的橙皮脂肪一旦出現,就難以解決!尤其是快速減肥後,因皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白減少,使皮膚變得鬆弛。體重一旦回升,皮膚無法及時適應脂肪變化,便進一步加劇橙皮脂肪的形成。另外,孕婦產後因為懷孕期間的荷爾蒙變化以及劇烈的體型變化,影響皮膚和結締組織的彈性,不但會容易於腹部、臀部和大腿等部位形成妊娠紋,亦會伴隨難纏的橙皮脂肪。此外,飲食不穩定和不規律的生活習慣也會導致體內水分滯留,這種情況會使皮下組織的壓力增加,脂肪細胞間的間隙變大,就算本身是瘦底亦會導致橙皮脂肪形成。

身材本身已經Fit爆,做完SLIMTONE塑身後,線條更完美。 ( IG: kamingcheung2 )

不少人看似瘦底,卻在手臂鬼鼠位暗藏難減的鬆弛脂肪。

SLIMTONE擊散頑固脂肪 徒手塑型重塑曲線

輕醫美・美學專家ALYSSA其大熱好評的皇牌SLIMTONE療程專門為針對難以解決的局部性脂肪積聚與皮膚鬆弛問題而設。SLIMTONE療程的第一步,治療師先會以品牌獨特的搣脂按摩手法來進行徒手塑型,同時為肌肉深層按摩及疏通淋巴,率先促進血液循環,排走脂肪毒素,為後續做好準備。

治療師便會採用全球首創的衝擊波X革命性深層射頻技術,精準地擊散厚實脂肪團,縮減脂肪細胞體積。同時更能有效地滲透至鬆弛的筋腱層,激活已老化的結締組織,重塑肌底結構,碎脂同步緊塑鬆弛線條,從根本上改善皮膚的彈性和結構,撫平凹凸坑紋、橙皮紋及妊娠紋。97%用家表示最佳療程效果3個月內出現¹,以及91%媽媽認同腹部鬆弛問題有顯著改善¹。

配合ALYSSA 另一皇牌療程「隔空溶脂」 治療期更縮短至一個月 顯著效果肉眼可見。

英國頂尖醫學美容儀器 具美國FDA及歐盟CE雙重安全認證

SLIMTONE療程的儀器由英國頂尖醫學美容儀器權威BTL Aesthetics研發,並榮獲美國FDA及歐盟CE雙重安全認證,能有效消除橙皮脂肪。根據臨床實證,SLIMTONE療程能有效減少93%的可見橙皮脂肪組織²,並使大腿圍平均減少2.2cm²。這項療程還能有效激活膠原真皮層厚度,皮下脂肪層減少9%²,從而集中擊散肥大脂肪團,同時緊緻提升鬆弛肌肉線條,過程無痛無創,為你重塑緊緻身型線條!

ALYSSA 獲英國頂尖醫學美容儀器權威BTL Aesthetics頒發EMTONE™卓越塑形美學大獎。

瘦是付出了就能看到回報的事,用更好的體態讓自己變自信和健康吧!

立即預約ALYSSA SLIMTONE療程,快速告別肥胖橙皮紋。

療程效果因人而異。

