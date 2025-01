易累、易病、無精神是營養不均的身體警號　你中了幾個？

起身無精神,返工無動力,放工只想賴在沙發上?別以為只是因為工作壓力大,或是「年紀大機器壞」?很多時候都與你的飲食習慣有關。港人生活節奏急速,經常因工作而廢寢忘餐,又或於假日選擇大吃大喝來排解壓力。高糖、高脂、高加工食品以及缺乏蔬果纖維的飲食習慣如同慢性毒藥,疲勞、容易生病等健康問題接踵而來。踏入45歲後,年齡增長加速營養流失,如果繼續放任這些不良飲食習慣,身體隨時「罷工」,各種健康風險將大大增加。立即檢視以下常見飲食誤區,教你簡單一步攝取全面均衡營養,提升健康!



長期營養失衡 留意免疫、心臟健康及肌肉流失

港人識飲識食,但未必食得精明。根據調查顯示,大部分港人每日的水果攝取量不足,同時缺乏鉀、鈣和維他命D等重要營養素,缺鉀可能影響心血管健康;缺鈣可能影響骨質健康;而缺維他命D則可能影響骨質健康和肌肉狀態。下午茶必食的蛋撻、煲劇必備的薯片曲奇,多含高飽和脂肪和反式脂肪,這些食物都對心臟健康帶來負擔,要注意份量。長期營養失衡容易導致疲倦及抵抗力下降,這些身體發出的警號,正提醒我們關注日常飲食的營養均衡。

想了解自己的心臟健康狀況?即用1分鐘完成「心臟年齡測試」。

勿胡亂補充營養補充品

45歲後,身體機能開始走下坡,營養流失得更快。上班前一杯咖啡或濃茶提提神,假日cafe打卡又會飲杯咖啡,當中的咖啡因會加速礦物質流失,進一步加劇營養失衡問題。意識到營養不足的港人,不少會選擇服用營養補充品。然而,市面上的營養補充品種類繁多,成分也各有不同。自行配搭可能會因成分重疊而導致攝取過量,反而造成身體負擔。營養素需要互相協調才能發揮重大作用,胡亂補充營養補充品未必是明智之舉,選擇一款有效提供全面均衡營養的產品更為重要。

全面均衡營養 每日飲,2星期提升體力^

想補充日常飲食的營養缺口,最方便的辦法就是精明善用營養均衡全面的補充品。雅培Ensure®加營素®有齊人體每日所需的16種營養素⁺,包括優質蛋白質、10種維他命和5種礦物質,營養均衡又全面。配方更符合世界衛生組織的飲食建議**,營養份量和比例計算得剛剛好。而且特別設計了免疫力及護心營養組合,專門針對都市人的需要,無論是作為早餐或下午茶,雅培Ensure®加營素®都是一個方便的健康選擇。有調查顯示,每日飲,2星期提升體力^,助大家在繁忙的都市生活中保持健康,迎接每日挑戰。

立刻登記試飲雅培Ensure®加營素®:https://bit.ly/3CeXxhf

(資料與相片由客戶提供)

^ 在美國一項調查中,訪問了321名50至80歲獨立生活的成年人,並自我評估缺乏精力及食慾。每日飲用1-2杯加營素®,調查受訪者自覺在精力,體力及活力上有改善。

⁺ 雅培Ensure含16種營養素完整組合,包括蛋白質,鈣,維他命A,維他命C,維他命D, 維他命E,維他命B1,維他命B2 ,維他命B6 ,維他命B12,鉬,鉻 ,錳,硒,泛酸和生物素。

** Joint FAO/WHO Expert Consultation on Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition (1998: Bangkok, Thailand); Joint FAO/ WHO/UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition (2002: Geneva, Switzerland).