穩醣營養補充品1日即見效？拆解穩醣原理　大熱產品全面睇

日常生活中,不少糖友*對於飲食控制甚為苦惱,既要戒口,又擔心因此導致營養不均衡,容易感到疲倦而影響工作。不想每天因測試指數升跌而擔驚受怕,有糖友*會選擇特設的營養補充品輔助控醣,同時補充營養。到底哪些營養補充品更適合糖友*?穩醣原理又是甚麼?以下為大家一一拆解。



糖友*需遵循特定的飲食原則,注意營養均衡,宜著重進食原形食物、多攝取含纖維與豐富蛋白質的食物,同時避免攝取過量糖分與碳水化合物。不過對於初為糖友*,或是上班族糖友*,未必每一餐都可以符合飲食需求,令健康面臨更多的挑戰。所以營養補充品便成為一種便捷的選擇,幫助大家在忙碌中獲得必需的營養成分。

但要注意的是,坊間並非所有營養補充品都適合糖友*使用,選擇具臨床醫學實證、並且為糖友*專用配方的營養補充品,才能幫助大家適當管理醣類攝取量,補充每日所需的營養素。這類營養補充品一般採用低升糖指數(GI)配方,另添加維他命及礦物質,適用於代餐或小食,一杯維持飽腹感,輕鬆穩醣同時提升生活品質。

臨床醫學實證 新升級雅培怡保康® 1日即見效¹ 4星期全效穩醣²

以雅培怡保康® 為例,升級醣穩妥組合#由7大嚴選碳水化合物組成,包括雙重膳食纖維,緩慢消化及吸收,同時有助促進消化道健康。產品每100毫升含337.9毫克肌醇,怡保康®臨床醫學實證³'⁴全效控醣。低糖、低升糖指數(GI)及低升糖負荷(GL)⁺ 配方,適合關注血糖的人士服用。獨有護心組合,每100毫升含0.83克多元不飽和脂肪酸及1.71克單元不飽和脂肪酸。雅培怡保康® 符合糖友*的穩醣需求,更齊備所需均衡營養,絕對是大家的控醣好幫手!

雅培怡保康® 升級醣穩妥組合由7大嚴選碳水化合物組成,包括雙重膳食纖維,有助緩慢消化,保持餐後醣分穩定。

怡保康® 更蘊含18種維他命及礦物質,經臨床醫學實證的Triple Care三重護理系統,支援糖友*日常營養需要。加上7種免疫力營養,包括蛋白質、維他命A、B6、B12、D、E以及硒,有助維持免疫系統健康。營養組合符合美國糖尿病協會建議⁵,產品獲最多家庭醫生推薦⁶ 與最多關注控醣人士選用⁷。

一杯怡保康®(約237ml)含800.3mg肌醇,相等於** 10杯橙汁或4個芒果的肌醇含量。

高效補充營養 代替早餐低醣又飽肚

怡保康® 不只符合糖友*的飲食原則,更照顧其日常營養需求,大家可以放心作為部分正餐的替代品,一方面簡化備餐時間,同時補充營養。以港人常吃的早餐為例,一份沙嗲牛肉即食麵加一杯凍奶茶約HK$42,總卡路里達703.2千卡,其中含79.9克碳水化合物⁸。而一杯怡保康® 只含228千卡與30.01克碳水化合物,價錢亦只為HK$17.8,而且可維持飽肚感達4小時***,有助維持體重⁹。臨床實證飲用怡保康® 作為早餐與燕麥片相比,從第一天起有效減低體內醣分值¹。怡保康® 升級醣穩妥組合# 可緩慢消化及吸收,屬低糖配方及低升糖指數+的全面均衡營養品,作代餐飲用更屬高性價比之選!

臨床實證飲用怡保康®作為早餐與燕麥片相比,從第一天起有效減低體內醣分值⁹。

雅培怡保康®2024全新香港代言人方中信化身控醣達人,飲用控醣功效更強更全面的新升級怡保康® 後,擊敗作威作福的糖不甩。臨床實證飲用怡保康® 4星期代替早餐,有效顯著減少日內體內醣分波動,有助穩醣並實現目標水平¹⁰。

* 糖友指需要進行低糖飲食人士

# 粉裝含麥芽糊精、舒可慢、麥芽糖醇、果糖、異麥芽酮糖、低聚果糖及燕麥纖維,即飲裝含麥芽糊精、舒可慢、低聚果糖及燕麥纖維。

