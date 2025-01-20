特朗普梅拉尼婭現身　上任就職前抵教堂參與祈禱儀式｜持續更新

【特朗普上任日期 / 就職典禮時間 / 上台 / Trump Inauguration】美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，就職典禮在首都華盛頓的國會山莊圓形大廳舉行，預計特朗普會在當地中午12時（香港時間21日凌晨1時）正式宣誓就職。準第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、拜登（Joe Biden）夫婦、多位美國前總統等都會出席典禮，本文會持續更新有關這次儀式的最新消息。



特朗普上任：2025年1月20日就職前，特朗普與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）抵達位於白宮附近的歷史地標聖公會聖約翰教堂，參與祈禱儀式（Reuters）

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【22:21】特朗普的多名家人也有現身教堂，出席總統就職禮前的教堂祈禱儀式，包括女兒蒂法尼（Tiffany Trump）、幼子巴倫（Barron Trump）等。

特朗普幼子巴倫（Barron Trump）2025年1月20日早上出席總統就職禮前的教堂祈禱儀式（Reuters）

【22:05】路透社引述即將就任的白宮官員表示，特朗普將簽署行政命令宣布國家能源緊急狀態，也將宣布國家邊境緊急狀態。

根據即將上任的官員指，特朗普將簽署關於通脹的備忘錄，並會採取行動結束美國「出生公民權」。

特朗普上任：美國時間2025年1月20日早上，特朗普到教堂參與祈禱儀式，圖為他在場內與準副總統萬斯交談（Reuters）

特朗普梅拉尼婭現身

【21:48】特朗普與妻子梅拉尼婭已抵達位於白宮附近的歷史地標聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church），他會按照傳統參與祈禱儀式。

美媒：特朗普將下令恢復建邊境牆

【21:45】特朗普上任後將簽署一系列行政命令，據霍士新聞（Fox News）報道，其中11項行政命令會與邊境有關，在一項命令中，特朗普將指示聯邦政府恢復興建邊境圍牆。

報道又指，特朗普將授權部署士兵到邊境。

2025年1月20日早上，即將上任的美國候任副總統萬斯與妻子抵達華盛頓特區一間教堂（Reuters）

拜登在任期最後時刻做什麼？

【21:33】即將卸任的總統拜登（Joe Biden）在任期最後時刻向多人提供「預先特赦」，據路透社報道，拜登是為保護一批可能因反對特朗普而遭其報復的政界人士。

獲「預先特赦」者包括美軍前參謀長聯席會議主席、退役陸軍上將米利（Mark Milley）、美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）前所長福奇（Anthony Fauci）、前共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）等。

特朗普在就職禮前會做什麼？

【21:19】根據行程，特朗普在美國時間1月20日早晨會先到位於白宮附近的教堂，然後再前往白宮，與拜登一同喝茶，兩人之後會一起乘車前往國會山莊出席就職儀式。

在宣誓上任後，特朗普還會出席白宮橢圓形辦公室儀式、巡遊、舞會等行程。

2025年1月20日特朗普上任前夕，墨西哥邊境城市Piedras Negras仍有不少人排隊，尋求美國庇護（REUTERS）

【21:00】美媒引用消息，提前曝光特朗普就職演說部份內容，他將在演說中呼籲掀起「常識的革命」（revolution of common sense）。

特朗普的就職典禮2025年1月20日在美國國會山莊內的圓形大廳上演，圖為1月20日清晨的國會山莊外貌（REUTERS）

將與拜登一同乘車前往就職禮

【20:55】據美媒報道，特朗普與拜登在1月20日會有不少相處時光，包括拜登夫婦會在白宮迎接特朗普夫婦，一同喝茶，特朗普與拜登又會乘坐同一輛車前往國會山莊出席就職禮。

在4年前的拜登就職禮上，由於特朗普沒有出席，故此兩人沒有一同乘車。

2025年1月15日，華盛頓特區的工作人員繼續為特朗普的就職禮作準備，包括加設移動式廁所（Reuters）

就職日傳統：交給新總統的信

【20:53】在新政府上任前，即將離任的美國總統會將一封信留在白宮的橢圓形辦公室中的辦公桌內，留書給下任總統。外界關注總統拜登（Joe Biden）會否繼續延續這項歷經多任美國總統的傳統，據美媒引述消息人士指，拜登計劃給特朗普寫信。

這傳統最初源於美國第40任總統列根（Ronald Reagan），他當時就在離開橢圓形辦公室前，將一封留給繼任者老布殊（George H. W. Bush）的信放在辦公桌內，內容簡明有趣。