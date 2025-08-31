悉尼馬拉松︱蔡寶欣再次Sub 4「完全冇諗過」:悉尼的斜路唔係講笑

藝人蔡寶欣（Pony）到澳洲參加今年升格為「七大馬」之一的悉尼馬拉松，第4次跑全馬，再次踏進Sub 4門欖，以3小時59分49秒完成賽事。她賽前已定下今年重點想在年底的臺北馬拉松做成績，因此今次抱享受心態出戰悉尼，再次跑出Sub 4「完全冇諗過」。



藝人蔡寶欣（Pony）在悉尼馬拉松再次Sub 4。（受訪者提供）

初馬即Sub 4卻次次賽前失眠 沉澱過後輕鬆再出發

蔡寶欣由VIU TV真人騷節目《公司冇逼我跑馬拉松》開始投入長跑，2023年底首次參加全馬賽事，即在臺北馬拉松跑出3小時57分49秒，初馬即達到Sub 4（4小時內完成馬拉松距離42.195公里）的佳績。

早前跟她傾談，Pony提及當時她以「日本漫畫式」的熱血全情投入，節目過後她未有停下腳步，2024年先後出戰名古屋女子國際馬拉松和在紐約首戰「六大馬」。可是由於訓練、傷患等不同狀況，在名古屋未能刷新個人最佳時間（PB），一度令她不開心，沉澱過後Pony學懂不再執着「場場PB」，好好享受紐約馬拉松，首次賽前沒有緊張到失眠。

Pony早前在悉尼練習情況。（受訪者提供）

蔡寶欣悉尼驚喜再Sub 4：「完全冇諗過」

她早前在接受《01體育》訪問中提及，悉尼馬同樣抱跟紐約馬一樣的心態，輕鬆出戰，不知是否因為Pony喜愛行有一度難度山徑，平時亦會跑山練習，結果在悉尼這條斜度坡幅不小的賽道，第二次跑出Sub 4成績。

Pony賽後受訪表示：「賽前同教練已經商量好，想重心放喺年尾嘅臺北馬，所以今次悉尼馬只係簡單設定頭30公里要做5分30至5分40秒配速（編按：相當於Sub 4配速）」，她說去到30公里的時候，時間仍在2小時50分鐘樓下，「見自己身體狀況OK，咁就繼續保持呢個配速，所以係完全冇諗過可以sub 4，因為喺香港夏天練馬再加上悉尼嘅斜路真係唔係講笑。」

「香港夏天練馬再加上悉尼嘅斜路真係唔係講笑」

Pony稱，「諗起抽到悉尼馬都係一個意外，對自己今日嘅表現好有驚喜」，她表示，會在「台北繼續努力」。

