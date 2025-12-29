2025回顧｜盤點五大公共事件——當官員問責成為市民呼聲

【2025年/大事回顧/公務員/問責制】2025年步入尾聲，今年若要概括坊間對特區政府治理的看法，其中一個關鍵詞必定是「問責」。從5月開始，政府在多個民生議題上「甩轆」：申訴專員公署在網頁移除大量調查報告，被指有違其監督政府本份；皇后山邨食水出現瀝青，涉事部門應對備受詬病；政府物流署批出5,294萬元飲用水合約，製造商「鑫鼎鑫」被揭詐騙；天水圍天恩邨精神病母子跳樓自殺身亡，疑與被要求遷出公屋有關。



最為慘烈的事故，當屬11月26日的大埔宏福苑五級火災，迄今造成161人死亡。政府調查後懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中。宏福苑涉款逾3億元的高額維修工程由上一屆業主立案法團通過，當中是否涉及貪污、違規招標，成為調查重點之一。



公共事務接連出現問題，坊間要求官員問責的呼聲高漲，宏福苑火災後更達至頂峰，不過至今未有任何主事官員下台。特首李家超今年《施政報告》其中一個重點也是提出設立「部門首長責任制」；火災後更宣布要推動系統性改革，「所有要負責的人都問責」。但市民對政府管治的信心能否真正恢復，還要看「問責」是否動真章。



《香港01》逐一盤點，2025年香港引發社會關注的大型公共事件。



申訴專員公署刪報告

5月16日，申訴專員公署官網被揭在毫無預告下，移除2023年4月前的調查報告等資料，以及專門記錄市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目，現時僅保留2023年4月後的資料，包括最近兩個財政年度的年度報告、跨部門協作案例及新聞公告。

公署在三日後發公告解畫，稱近年給予政府部門及公營機構的建議，一般在兩年多內獲落實，故2023年4月前發布的調查報告不合時宜，甚或有所誤導，公眾可申請查閱此前資料，將維持刪資料做法。多方質疑下，申訴專員陳積志否認下架資料屬失當，「儲存資料過多會拖慢網站速度」。

皇后山邨食水現瀝青

5月30日，粉嶺皇后山邨居民發現，大量不明黑色點狀物質隨食水流出。政府處理速度受到質疑：事發第四日，水務署署長黃恩諾在電台節目上指，相關物質屬「惰性物料」，不會危害人體，又稱所有皇后山邨及山麗苑食水樣本均符合香港食水標準。事發六日，水務署及房屋署等仍未找到顆粒源頭及成因。直至6月8日，即事發第八日，李家超宣布召開高層督導會議處理問題。

在記者會上，面對會否試飲當區食水、有無人要問責的提問，黃恩諾沒有正面回應，亦沒有向公眾道歉。他多次表示市民擔心食水安全很正常，「無可厚非」，自己早前原可更好地表達，以釋市民疑慮。

政府冒牌飲用水風波

8月16日，獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水的製造商鑫鼎鑫，被政府物流服務署指未能信納可繼續履行合約，物流署亦將事件轉交警方調查。

警方調查發現，公司涉嫌在標書訛稱飲用水由內地某品牌供應商提供，實際提供的飲用水來自東莞樟木頭一間廠房，有3萬桶已送到各區，政府化驗證實可安全飲用。

8月21日，財經事務及庫務局局長許正宇與物流署署長陳嘉信等見記者。許正宇宣布成立檢討政府採購機制專責小組（小組）以跟進事件，並已召開第一次會議；陳嘉信代表署方向公眾致歉，又稱程序上有不足，物流署要「責無旁貸」地承擔主體責任。不過被追問「如何為事件問責」時，陳未有回應。

10月20日，就冒牌飲用水事件，許正宇公布，小組提出六項檢討措施，並公開審計署就審查採購樽裝飲用水招標過程所提交的管理建議書，指事件涉及人為疏忽，已邀請首長級甲一級政務官劉焱就此事進行紀律調查，受查人士涉及10多名物流署及庫務科人員，目標今年底完成。

天水圍患精神病公屋母子自殺

天水圍天恩邨一對患精神病母子，被指13年前申請公屋時無如實申報資產，房署去年11月底發出「遷出通知書」，今年3月亦兩度發信要求遷出。兩母子收信後五個月內，先後跳樓自殺身亡：4月20日，母親留下遺書後跳樓；7月31日，兒子亦墮樓。值得留意的是，青山醫院兩度發證明書建議容許二人續住，均被駁回，兩母子亦上訴失敗。

事件曝光第二日，即9月9日，房屋局局長何永賢在電台節目回應，房委會在整個過程中已盡量給予協助，並在「情理兼備」中取得平衡，亦有給予恩恤期限，包括即時安排社會福利署社工協助，以及不用即時搬走，並為他們申請寶田中轉屋。

遺屬鄧小姐質疑房屋署在過程中，多次刺激母親情緒，亦無考慮家人情況作決定。

大埔宏福苑五級火

11月26日，大埔宏福苑發生五級火災，迄今造成161人死亡。政府調查後懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中。早前宏福苑涉款逾3億元的高額維修工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的區議員黃碧嬌，及其所屬的民建聯備受輿論壓力。

12月2日，李家超在行會前見記者，宣布會成立由法官主持的獨立委員會，10日後，他委任原訟庭法官陸啟康擔任主席，委員會將調查起火、火勢迅速蔓延及傷亡成因；大型樓宇維修工程各環節有否不適當的相連利益、是否涉貪污圍標及違規招標；檢視相關法律規管及懲罰是否足夠；就調查所涉各範疇提出建議等。獨立委員會預期9個月內完成報告。

獨立委員會本身沒有傳召權，惟政府指，就特定議題或環節，有需要可獲賦予法定權力，即「備用權力」，按法例成為法定的獨立調查委員會。

問責方面，李家超曾被記者追問，若調查發現有政府高層需要負責，會否啟用部門首長責任制。他指會按事實追究責任，「沒有排除任何方法，但一定要讓需要負責的人士負上責任。」