支聯會案｜控辯雙方案情已完結　案押後至5.18作結案陳詞

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（31日）續審，鄒幸彤傳召最後一名辯方證人，支聯會前常委兼義工關振邦作供。關提到1989年六四事件發生後，曾任支聯會常委，御任後亦為支聯會作義工，亦會協助會方與警方就晚會秩序等作安排。他指2018年時與警方商討安排時，亦沒有出現問題，當年晚會相安無事。關亦同意支聯會對5大網領從未放棄。控辯雙方案情已完結，押後至5月18日作結案陳詞。



辯方證人關振邦稱，1989年六四事件後，曾任支聯會常委，之後亦有為會方當義工。

官著鄒集中就2018年以後的事說起

辯方證人那支聯會前常委及義工關振邦今作供，他在1998年起成為支聯會常委，代表屬會彩石居民服務社，直到2014年卸任，其後繼續擔任支聯會義工。關憶述，他在1989年5月21日參加百萬人遊行，當天支聯會正式成立，由社會知名人士組成，最主要的目的是支援北京學生，1989年六四鎮壓後繼續支援。鄒原想追民當年的媒體報道，但遭法官叫停，並叫鄒集中由2018年的事說起。

關指2018年的晚會相安無事

關之後供稱，他在2018年及2019年擔任支聯會義工，在六四晚會上當糾察，維持現場秩序，派發場刊蠟燭。關稱，他在2018年前負責就六四晚會和遊行等活動與警方協調，法官問2018年的晚會支聯會糾察和警方是否在維持秩序上相安無事，關同意。

同意中國的制度是一黨專政

鄒提問時又提及支聯會的五大綱領，並指五大綱領像奧運五環一樣環環相扣，釋放民運人士是首先爭取的事，因為支聯會是以人為先，然後再到平反89民運，追究屠城責任，結束一黨專政和建設民主中國。鄒最後問，關擔任支聯會常委或義工時，是否認為中國的制度是一黨專政，關同意。

指支聯會從無放棄過任何一個綱領

控方張卓勤盤問時，問支聯會是否從未放棄過五大綱領，特別是結束一黨專政。關說可以肯定支聯會從來沒有放棄過任何一個綱領。

辯方案情已完結，案件押後至5月18日作結案陳詞。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情