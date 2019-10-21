【排骨食譜】蜜糖醬燒金沙骨焦香惹味　毋須焗爐效果似叉燒！

金沙骨，是BBQ中我最愛吃的食物，燒起來陣陣焦香，有點像叉燒，啖啖肉還有骨啜。不往外跑，在家自製一樣可以營造燒烤效果，而且毋須焗爐，乾淨又方便！

蜜糖醬燒金沙骨

金沙骨，即一字骨，是近肋骨的位置，肉腍骨多，在豬肉檔可看到一排排肋骨，檔販會問你要多少條骨，我買了一條，已可斬成6小段，但盛惠$99！若想便宜一點的可買凍肉，價錢約平一半。

蜜糖醬燒金沙骨食譜

健康小貼士：

金沙骨，每100克約207卡路里，比瘦肉143卡路里熱量較高，但比豬腩肉的326卡路里，則少了119卡路里，適量進食亦無妨。它富含蛋白質、維他命B及礦物質，有助美顏護膚秀髮，更可提升免疫力。豬肉，甚至被BBC列為十大最有營養食物的第8位。

攝錄：呂榮棟、呂志豪

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

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