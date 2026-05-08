便秘吃益生菌無效？醫教選1種才有用　配搭2物通便+需吃1個月以上

當便祕或排便不順時，肚子都會鼓鼓的，大家想到的除了吃排便劑或軟便藥外，再來就是補充益生菌，但卻感受不如預期，這是為什麼？醫師指出，想要吃益生菌養好腸，要加二樣東西更有感，益生菌也才會更加強大！



益生菌的作用是什麼？

遇到便祕時，多數人首先會想到去藥局或醫院拿軟便劑，或者購買保健食品，其中最常見的就是益生菌。但有些人吃了益生菌後仍然感覺無效，或者效果持續不久，這究竟是為什麼？

台灣大腸直腸外科醫師黃郁純解釋，益生菌是食入性的微生物，具有對宿主身體有益的特性，其中乳酸桿菌和比菲德氏菌是最為人熟知的，這2種菌種被廣泛應用於許多保健食品中，例如養樂多、優格；根據研究證實，這2種菌種不僅能夠耐受胃酸和酵素，還能夠輕易附著在腸道黏膜上並進行繁殖。除了這2種益生菌外，還有許多其他種類的益生菌，如龍根菌、雷特氏菌和代田菌等，在大多數保健食品中也可以看到這些益生菌成分。

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如何讓益生菌效果更強大？搭配膳食纖維和水分

為什麼有些人吃了益生菌，便祕問題仍沒有改善？黃郁純說明，腸道裡存在著大量細菌，大致上分為好菌和壞菌，好菌能幫助分解食物，維持腸道蠕動平衡，而壞菌過多則可能導致排便氣味惡臭、腸道蠕動不良，甚至引發便祕問題。

為了維持腸道平衡，就要增添好菌，在選購益生菌保健品時，黃郁純建議選擇菌種數目超過50億以上的產品；在服用益生菌的同時，應搭配大量的「膳食纖維」和「水分」，因為水分能幫助膳食纖維膨脹，讓大便成形，減少排便問題，而補充進去的膳食纖維也是益生菌的養分來源。她強調，水分、膳食纖維、益生菌三者是不可分割。

黃郁純建議，可以買優格，搭配一些水果或果乾一起食用，這樣既能補充膳食纖維，又能增加水分攝取量，發揮益生菌的最大效果。

益生菌要吃多久才會有效？

另外，黃郁純提到，益生菌的作用並非像藥物一樣，不是吃1、2天就立即見效；益生菌需要長期、持續地使用，並搭配足夠的膳食纖維和水分，至少持續使用1～3個月以上，才能看到排便問題改善。

如果益生菌吃一陣子還是沒效怎麼辦？

黃郁純也在門診中，遇到患者抱怨吃益生菌後未見明顯效果，她指出，造成益生菌無效的原因也和藥物有關，有些患者存在一些特殊的內科疾病，如憂鬱症、糖尿病或長期使用止痛藥物等，這些疾病及藥物可能會減緩腸道蠕動，從而影響益生菌的效果。還有，每個人的腸道環境和需求不同，可能需要不同種類的益生菌來進行調節。

此外，若使用益生菌後未見效果，也可以考慮更換不同品牌的益生菌，並嘗試調整飲食和生活方式，以促進腸道健康，改善便祕問題。

如果不想買益生菌，黃郁純表示，也能從天然食物中找替代品，例如優格（酸奶）、泡菜、味噌和納豆等，都含有豐富益生菌，這些食物在超市中都容易購買到，可以有效補充益生菌，有助於維護腸道健康。

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