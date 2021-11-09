秋冬湯水｜驅寒暖身10款湯水推介　補氣暖脾胃溫辛食材先烘更香濃

香港受冷鋒相關的強烈東北季候風影響，天氣明顯轉涼，昨日（8日）錄得最低氣溫攝氏7.9度，是入秋以來的最低紀錄。轉季衣物未準備好？飲用行氣活血、驅寒暖胃的禦寒湯水一樣保暖，飲完成個人暖晒！



「立冬」剛過，天氣顯著轉涼，亦是暖脾胃湯水出動的時間，暖身湯水大多可行氣活血，偏溫補，有助加速血液循環，身體產熱更感溫暖。暖身湯水最常用溫辛料的食材如胡椒、薑片、大蒜等，皆因此類食材可散寒祛寒，煲湯前先將溫辛料食材以白鑊烘香，更有暖胃的效果，湯水味道也會更香濃。



如有疑問，請向中醫師諮詢。

10款暖脾胃補氣養血湯水推介

胡椒豬肚湯

溫中健脾 散寒止痛保暖佳品

胡椒豬肚湯食譜

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「胡椒豬肚湯」食用建議︰

一星期可服用1-2次，體質偏熱、陰虛火旺、心血管疾病、高血脂、高血壓人士 不適宜飲用。



黨參猴頭菇豬腱湯

補氣養血 健胃補脾 滋陰潤燥

黨參猴頭菇豬腱湯食譜

「黨參猴頭菇豬腱湯」食用建議︰

如果平日易燥熱，可加重百合和蓮子用量，或是加玉竹、沙參等材料加強滋潤效果。然而，假如你的脾胃濕熱，則不太建議飲用這個湯，以防加重濕熱；若本身氣血不足或易倦，其實四季亦可飲。



黃耆杜仲杞子煲雞湯

補氣健脾 促血氣循環抗寒冷

黃耆杜仲杞子煲雞湯食譜

「黃耆杜仲杞子煲雞湯」食用建議︰

一星期可飲用1-2次，體質偏熱、易上火、患有感冒人士不適宜飲用。



胡椒白果排骨湯

溫補脾胃 緩解胃腹冷痛、胃脹、腹瀉

胡椒白果排骨湯食譜

「胡椒白果排骨湯」食用建議︰

冬季可一周飲用一次，但夏季飲用較易燥熱，只可以偶爾飲用。

「此湯水性溫，寒底人士則比較適合，過多會易上火『熱氣』，因此不適合體質熱盛、陰虛內熱的人士及孕婦。」



蘿蔔胡椒排骨湯

暖胃驅寒 健胃清熱適合暖還寒天氣

蘿蔔胡椒排骨湯食譜

「蘿蔔胡椒排骨湯」食用建議︰

湯料的分量可按體質調整，如果本身體質偏寒的人士，甚至可加大胡椒用量；相反，體質偏熱則需增加白蘿蔔分量。



南瓜花生蓮子湯

健脾理氣溫胃 秋冬及怕冷人士適宜

南瓜花生蓮子湯食譜

「南瓜花生蓮子湯」食用建議︰

此湯可溫中健脾、理氣和胃。一周可飲1至2次。

秋冬時令、怕冷的人士適宜飲用，惟陰虛火旺，易口乾者宜少喝。



胡椒腐竹粟米蓮藕湯

暖胃驅寒適合任何人飲用

胡椒腐竹粟米蓮藕湯食譜

「南瓜花生蓮子湯」食用建議︰

此湯可驅寒暖胃，清積熱，是屬性平和的湯水，在沒有感冒和咳嗽時可飲。

於冬天時候，一星期可飲一至兩次，大部分人適用。



麻油鮮菇薑湯

溫胃散寒 行氣活血 抗手足冰冷

麻油鮮菇薑湯食譜

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「麻油鮮菇薑湯」的食用建議︰

麻油鮮菇薑湯可溫胃散寒，四肢冰冷，經常吃生冷導致胃痛及怕冷人士適合飲用。胃痛人士最好只飲湯不宜吃湯料。每周可飲1次，每次1湯碗。容易心煩失眠、口燥咽乾、小便短黃、大便乾結、口腔潰瘍（生痱滋）不宜飲用。陰虛有火，內熱旺盛者忌喝。



南瓜大蒜湯

益氣暖脾胃 助消化 整腸預防腹瀉

南瓜大蒜湯食譜

「南瓜大蒜湯」之食用建議︰|

此湯可補中益氣，幫助脾胃消化吸收功能，調整腸道健康，預防腹瀉，亦可溫中健脾，溫暖脾胃及行氣。可以一星期飲用一次，怕蒜味的人士不宜。脾胃虛寒及牙齒病患者不宜多吃蜜棗，有宿疾便秘及糖尿病者慎食蜜棗。



四神素湯

補元氣 增強免疫力 防流感

四神素湯食譜

「四神素湯」食用建議︰

健脾胃、補腎、利濕，經常感冒、病後正氣虛、脾胃氣虛、體格瘦弱、大便溏薄等適合飲用。特別在流感季節，「四神素湯」可調整體質，增強免疫力，對抗病邪。

此四味藥材（薏仁、蓮子、茨實、山藥）有抗癌的功效，適合癌症患者平時飲用。

適合大眾飲用，一星期可服兩至三次。

