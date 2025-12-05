聖誕小食食譜｜15款派對小食食譜　Party Food必吃雞翼薯角薄餅

聖誕甜品小食款式想好了沒有？除了叫到會，很多人都會和朋友自發一人準備一道小食，說實話，對廚藝不精的人來說簡直是「攞苦嚟辛」。不過，除了煮BB班的菠蘿腸仔、火腿芝士三文治外，還有很多難度只得一星的選擇！以下就有10個派對小食以及5個甜品食譜，睇得又食得，大人細路仔都鍾意，立即學定幾個簡易Party Food傍身吧！



以下介紹的食譜，主要以小食為主，烹調時間相當短，其中6款都可於20分鐘內完成，很方便吧？而其中一款甜品，撇除冷藏時間，更是5分鐘搞掂！

【薄餅食譜】青醬彩椒免焗聖誕樹Pizza 派對主菜甜品食譜匯集！👈👈有片睇

青醬彩椒薄餅食譜

【焗爐食譜】芝士煙肉酥皮卷 新手零失敗派對小食👈👈有片睇

芝士煙肉酥皮卷食譜

【芝士肉醬大啡菇食譜】濃厚多汁 防止大啡菇過分出水要點做？👈👈有片睇

【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆 免焗爐4個步驟就搞掂👈👈有片睇

蒜蓉牛油雞翼食譜

【薯仔食譜】焗薯角免油炸更健康 想焗得脆口有秘訣！👈👈有片睇

焗薯角食譜

【牛油果食譜】牛油果鮮蝦雲吞杯小巧別致 打卡必備Party Food！👈👈有片睇

【蝦食譜】聖誕黃金蝦惹味彈牙 炸蝦時如何令蝦身不太鬈曲？👈👈有片睇

聖誕黃金蝦食譜

【派對小食食譜】煙肉車厘茄卷10分鐘做好 簡單到小朋友都煮到👈👈有片睇

煙肉車厘茄卷食譜

【楓糖煙肉腸仔卷食譜】新手不失敗派對小食 楓糖代蜜糖更健康👈👈有片睇

楓糖煙肉腸仔卷食譜

【聖誕食譜】焗薯仔塔肉嫩爽甜 簡單食譜4步驟即成金光閃閃小食👈👈有片睇

焗薯仔塔食譜

【Tiramisu食譜】5分鐘Tiramisu懶人星級甜品 免蛋免魚膠4步完成👈👈有片睇

5分鐘Tiramisu食譜

【聖誕甜品食譜】免油抹茶班戟層層疊 煎出健康圓美聖誕樹！👈👈有片睇

抹茶班戟聖誕樹食譜

【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆 用全蛋或蛋黃？👈👈有片睇

法式焦糖布甸食譜

【士多啤梨麵包布丁食譜】外脆內軟香噴噴 新手入廚簡易甜品👈👈有片睇

【琉璃啫喱食譜】6大不失敗貼士做出升級版啫喱糖 最啱開Party👈👈有片睇