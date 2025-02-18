深圳新商場16間｜2025開張！深圳灣/南山/寶安　餐廳＋超市推介

撰文：張如瀟
出版：更新：

深圳新商場｜去深圳玩，行商場最舒服！深圳由去年起，一直有新商場陸續開業，如天河城南館、坂田萬科廣場、寶安華強廣場和仟里食家等大型商場，而在今年也繼續有新商場接踵而來，如K11 ECOAST、深圳大悦城、羅湖益田假日廣場等，都是值得留意的商業項目，日後港人北上行街有更多選擇！下文整理16間深圳新商場消息，經常北上玩樂的朋友留意啦！

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深圳新商場【1】南山十畝地——深圳潮人打卡新據點

2025年深圳第一間新商場！2月16日，深圳第二間「十畝地」在南山蛇口富人住宅區—晗山悅海城開業，是繼福田十畝地之後，十畝地又一個重點打造潮玩青年娛樂社交場項目！

南山十畝地成功吸引眾多潮流品牌入駐，包括全國當紅酒吧「404Club」、「喜陌桌球俱樂部」、綜合健身休閑俱樂部「一擊俱樂部『毒液主題』聯名店」、「八合里牛肉火鍋」、「小董哥炭烤小鮮肉」、「大白奶咖」、「洗臉貓」，以及集休閑、茶飲、啤酒、燒烤及表演為一體的營地社交場「慕茶營地」等，成為深圳潮人打卡新據點！

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南山十畝地
地址：深圳市南山區南山十畝地
交通：深圳地鐵12號線四海站E出口步行4分鐘

深圳新商場【2】BREWTOWN啤酒小鎮——啤酒主題商業街區

聽到「啤酒小鎮」，大家可能會以為這是去喝酒的地方！但其實這裏前身是前身是寶安金威啤酒二廠，毗鄰雪花啤酒總部大廈、啤酒博物物館及精釀工廠。「啤酒」只是概念和元素，商場內也很多啤酒及金屬管道的建築設計，並不真就代表這裏是「喝酒聖地」！

深圳BREWTOWN啤酒小鎮是佔地近5萬㎡的創新型主題商業街區，以馬路分隔兩幢商場建築「東堂」及「西堂」。餐飲和零售方面，有瑞幸、美味思甄選（烘焙）、好特賣、green party、酷樂潮玩等品牌，還有地下步行街，很適合年輕消費者！

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BREWTOWN啤酒小鎮
地址：寶安中心區創業二路388號BREWTOWN啤酒小鎮
交通：深圳地鐵5號線興東站B出口直達商場地下

深圳新商場【3】大運天地——有人工湖、梅花鹿如逛日本Outlet

深圳大運天地於去年7月底開業，是全國首座以自然氣象為主題的公園式商業空間，場內不少藝術裝置或打卡位，都跟氣象主題有關。最與別不同的是，這裏有大面積戶外空間，商場圍繞着4.9萬平方米人工湖，可以逛街又可遊湖！公園亦安排了眾多小動物，例如是鴨、孔雀、梅花鹿、馬和黑天鵝，在指定時間，不用飛日本都可以親親梅花鹿！

▼▼影片睇大運天地食玩買介紹▼▼

在美食、商店方面，商場內有多達67間食肆，部分是內地知名連鎖店，例如是怂火鍋、潮發潮汕牛肉店、客語客家菜等。《香港01》北上攻略節目介紹了大運天地食肆，以及3間必逛商店，包括賣運動服裝用品和露營用品的駱駝戶外用品店、¥208起即可體驗騎馬20分鐘的騎樂馬術，以及養寵朋友必逛的寵物部落！👉睇更多必逛商店介紹

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深圳龍崗大運天地
地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心
交通：深圳地鐵16號線大運中心站C、D出口

深圳新商場【4】萬豐海岸城——20萬平方米巨型商場

佔地20萬平方米的萬豐海岸城購物中心，由兩幢商場加公共平台街區組成。已知將有300多個品牌進駐新商場，包括知名海鮮餐廳79號漁船、大食代Food court、日本國民家居品牌宜得利、覔書店、玩具反斗城、潮玩集合品牌X11等。明年還有寶安區首間山姆分店開業，相當令人期待！👉更多商店食店介紹

《香港01》北上攻略節目還介紹了萬豐海岸城兩間食店試食+必逛商店+兩大打卡位，即刻睇片！

▼▼影片睇萬豐海岸城食玩買介紹▼▼

深圳萬豐海岸城

1. 地鐵路線一：在福田口岸出發，搭乘10號線3個站來到崗廈北，然後再轉11號線，從首站搭14個站，來到馬鞍山D出口步行約10分鐘，全程大約1時15分鐘。

2. 地鐵路線二：從深圳灣口岸出發，搭的士來到後海站，再搭10個站到馬安山站，D出口步行約10分鐘，全程大約1時10分鐘。

3. 打車路線：從深圳灣口岸出發，搭的士直達商場，車程約45分鐘，料花費約60至80人民幣。

深圳新商場【5】深圳天河城——羅湖北最大型的購物中心

深圳天河城南館於去年9月26日開幕，連同北館合共擁有12萬平方米的空間，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場的商業空間包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區。👉地下美食街+超市介紹

而全新開幕的南館除了有專售俄貨的超級市場「俄羅斯國家館」，還娛樂休閒店舖，例如潮玩空間「全境方舟」、魅KTV、桌球體驗空間、國內知名街舞機構「九條街」等。

▼▼深圳天河城新開南館+北館影片介紹▼▼

深圳天河城
地址：深圳羅湖區太白路3008號
交通：地鐵5號線和7號線的太安站E出口行12分鐘（南館正興建地鐵直達出口），或從蓮塘口岸打車15分鐘到達，車費約¥16。

深圳新商場【6】坂田萬科廣場——大量綠植打造森林商場

坂田萬科廣場採用了商業+立體公園的槪念，在15萬平方米超大商場引入大量植物，建構2.7萬平方米「深圳在地自然博物園」，帶你穿越到熱帶雨林！商場還有被30多種植物環繞的1,200平方米開放式遊樂場，小朋友肯定玩到樂而忘返！

首批主力店有「寰映影城」深圳旗艦店、「盒馬鮮生」精品超市、「MELAND兒童成長樂園」最新概念店等。食店有supafama農場西餐、怂重慶火鍋廠、山外面貴州酸湯火鍋、吳莊精緻杭幫菜、西塔老太太泥爐烤肉！

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坂田萬科廣場
地址：深圳龍崗區坂田萬科廣場
交通：地鐵5號線坂田站D出口

深圳新商場【7】寶安華強廣場——全國首家「熊出沒」主題購物中心

華強廣場是全國首家以內地經典兒童動畫「熊出沒」為主題的購物中心，總面積10萬平方米的商場有地下1層和地上6層，特別打造花漾廣場、奇幻畫廊隧道、童趣樹洞、珍惜紅豆杉藝術裝置等。「熊出沒」的角色熊大、熊二、光頭強的雕塑亦會貫穿整個商場，透過熊熊食堂、熊熊樂園、強哥研究所等主題空間，強化場景代入感。

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華強廣場
地址：深圳寶安區華強廣場
交通：地鐵11號線塘尾站B出口

深圳新商場【8】仟里食家——寶安區美食主題mall

見到商場名已經知道這間商場的主題是食！仟里食家於去年9月13日開幕，場內有來自五湖四海的美食，包括探魚烤魚、八合里牛肉火鍋、四季椰林、龍發鷄煲、湘西婆婆等。仟里食家面積有3萬平方米，確實不算是大商場，不過寶安區一帶有不少景點，例如是歡樂港灣和鹽田社區夜市，去寶安區一日遊的朋友可以來仟里食家覓食！

仟里食家
地址：深圳寶安區仟里食家
交通：地鐵5號線洪浪北站D出口直達

將於2025年開幕的商場

深圳新商場【9】深圳自由里Neighbors——三面環海的商業空間

深圳自由里Neighbors是由新璽與華潤萬像生活塑造的全新濱海商業區，以自由里三面環海的優勢，圍繞「Neighbors蛇口生活」為理念，建立一個浪漫、獨特的開放式購物空間。

深圳自由里Neighbors（小紅書@hiauhong深圳版）

深圳自由里Neighbors
預計開業時間：2025年
地址：深圳南山區

深圳新商場【10】深圳灣文化廣場——自然景觀與城市空間融合的商業區

位於深圳南山區前海中心的深圳灣文化廣場，為深圳「新十大文化設施」之一。廣場旨在實現自然景觀與城市空間融合的商業區。這裡有兩大主要展館，包括深圳創意設計館和科學生活館，並在當中加入大量自然元素，以建造一個城市中的綠洲為目標。

深圳灣文化廣場
預計開業時間：2025年
地址：深圳南山區前海中心

深圳新商場【11】深圳書城灣區城——文化＋休閒一體化的服務中心

深圳書城灣區城坐落於寶安中心區，是首個臨海的書城。書城總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共四層。建築參考了「天圓地方」的造型設計，從高空俯瞰就像兩隻眼睛，因此也被稱作「灣區之眼」。城內具備各種多功能設施，除了可借閱圖書之外，還有文化、餐飲、娛樂等公共設施，為市民提供文化、休閒一體化的服務中心。

深圳書城灣區城
預計開業時間：2025年
地址：深圳寶安中心區
交通：地鐵5號線寶華地鐵站

深圳新商場【12】K11 ECOAST——藝術購物中心+海濱長廊

旗下擁有尖沙咀K11 MUSEA的K11集團，在內地首個旗艦項目K11 ECOAST，將於今年4月在深圳前海開業。K11 ECOAST海濱文化藝術區總建築面積達22.8萬平方米，比香港K11 MUSEA大上一倍，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多用途藝術展覽空間K11 HACC、新世代辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade。

K11 ECOAST
預計開業時間：2025年4月
地址：深圳前海蛇口太子灣
交通：地鐵12號線太子灣站

深圳新商場【13】羅湖益田假日廣場——羅湖口岸4個站直達

位於羅湖翠竹街道附近的益田假日廣場，從羅湖口岸搭4個站就到，主要服務附近街坊及香港客群。商場定位為「多元藝術體驗式購物中心」，10萬平方米購物中心+1.3萬平方米戶外街區+8,000平方米的藝術獨棟建築以及中央廣場，包羅永輝超市、上山下山貴州菜、大榕樹下順德菜、阿娜爾新彊菜、巴黎貝甜網紅烘培店、茶話弄等，一於趁假日去益田假日廣場玩足整個假日！

羅湖益田假日廣場
地址：深圳羅湖區益田假日廣場
交通：地鐵3號線翠竹站接駁

深圳新商場【14】太子灣招商花園城——深圳第二座花園城

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城，商業面積達11.5萬平方米，分為北區和南區。進駐商店十分多元化，有超級鳥局寵物互動零售體驗店、引力矩陣運動娛樂中心、有雲川菜店、貝克托馬斯德國麵包店等。

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城。（太子灣花園城微信公眾號圖片）

太子灣招商花園城
預計開業時間：2025年
地址：深圳南山區南海大道88號
交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站

深圳新商場【15】深圳大悦城——打造深圳版香榭麗舍大道

深圳首座大悅城計畫於今年在寶安新安街道亮相。商業面積佔15萬平方米，7大樓層以「特區活力新潮向」為定位，將重點引入主理人潮牌、設計師買手店、高階戶外品牌，獨家打造的深圳版「香榭麗舍大道」。

深圳大悦城
預計開業時間：2025年上半年
地址：深圳寶安區大悦城
交通：地鐵5號線靈芝站

深圳新商場【16】坪山萬象城——深圳第3座萬象城

繼羅湖的深圳萬象城、南山的深圳灣萬象城後，深圳第3座萬象城——坪山萬象預計明年建成，將成為集購物、娛樂、餐飲、文化和社交於一體的城市綜合體，透過「碧水伴山行 萬像一城景」的設計理念，打造東部消費旗艦店。

深圳第3座萬象城預計明年建成。（深圳發布微信公眾號圖片）

坪山萬象城
預計開業時間：2025年8月
地址：深圳坪山街道中心公園東區
交通：地鐵14號線坪山廣場站或坪山中心站

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