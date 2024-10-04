深圳紅葉｜6大落羽松打卡景點　近地鐵站！仙湖植物園＋四海公園

撰文：陳映蓉
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深圳紅葉｜深圳落羽松打卡景點！在每年的12月至1月，在深圳的多個公園內都可以看到火紅的落羽杉，落羽杉只有1個月的觀賞期，絕對要抓緊時機！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合6大秋冬打卡必去的落羽松景點，記錄這份冬日浪漫！

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深圳落羽松打卡景點【1】深圳仙湖植物園

深圳仙湖植物園坐落在羅湖區東郊，從仙湖路站下車步行約8分鐘便到。仙湖植物園分為約20個景區，當中水生園的落羽松絕對是秋季必去！在每年的12月中旬，仙湖都會變成落羽杉的天下，園區內的玉帶橋、水生園都是欣賞金黃色落羽杉的最佳打卡位置！

水面平靜時可以看到落羽松「天空之鏡」（圖片來源：深圳仙湖植物園）

深圳仙湖植物園
地址：深圳市羅湖區仙湖路160號
交通：仙湖路站步行8分鐘
最佳觀賞時間：11月下旬至12月中旬

深圳落羽松打卡景點【2】深圳洪湖公園

洪湖公園位於文錦北路一段，沿着岸邊有有長達2公里的落羽杉！從洪湖站步行5分鐘便可抵達，交通方便！在洪湖公園東側門進入，往左步行約10分鐘就能看到一整片落羽杉的美景，在林間小路上打卡更壯觀！

深圳洪湖公園
地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號
交通：洪湖站步行5分鐘
最佳觀賞時間：12月下旬至2月上旬

深圳落羽松打卡景點【3】荔枝公園

荔枝公園位於福田區，在紅岭站步行1分鐘內即可抵達，非常方便！荔枝公園占地面積達到28.8公頃，在每年12月底至1月初，落羽松更會染成不同顏色，帶有古典風情。在荔枝公園西門旁的湖畔及攬月橋旁邊更是人氣打卡熱點！在湖中遊船也可以飽覽兩旁的落羽杉及老樹林！

荔枝公園
地址：深圳市福田區華強北街道紅嶺中路1001號
交通：紅嶺站步行1分鐘
最佳觀賞時間：12月下旬至1月上旬

深圳落羽松打卡景點【4】蓮花山公園

蓮花山公園位於福田區，園內分有東、南、西、北入口，可透過不同地鐵站抵達各個入口。蓮花山公園種了大量落羽松，在每年秋冬季節都可以看到一片黃棕色的松林景色！原木色步道、山頂廣場及靠近東北門的廊橋都是必到的打卡位！

蓮花山公園有不少打卡位（圖片來源：毛绒熊爪爪＠小紅書）

蓮花山公園
地址：深圳市福田區紅荔路6030號
交通：蓮花村站步行1分鐘；蓮花西站、蓮花北站、少年宮站步行9分鐘
最佳觀賞時間：12月下旬至1月上旬

深圳落羽松打卡景點【5】四海公園

位於深圳蛇口的四海公園是深圳具有歷史的公園之一，至今已經30多年，在經過不斷翻新後，近年亦成為其中一個人氣打卡景點！在每年秋冬季節，四海公園的落羽松都會化成橘紅色，搭配古色古香的亭台樓閣、中式建築等，非常典雅！公園內亦有杜鵑園、四海書吧等其他打卡景點，全部都不能錯過！

四海公園
地址：深圳市南山區公園路6號
交通：四海站步行12分鐘
最佳觀賞時間：12月下旬至1月上旬

深圳落羽松打卡景點【6】泰華梧桐島

泰華梧桐島位於寶安區，是較遠離市區的公園，從固戍站步行約15分鐘即達。泰華梧桐島是一個人工生態公園，人流相對於其他公園較少，環境亦相當有特色！泰華梧桐島由春島、夏島、秋島、冬島4個島嶼組成，四處種滿落羽杉，樹高可達40米，在秋冬季節更可以看到葉片由綠轉黃、由橘轉紅，倒映在2萬平方米的湖泊中，非常出片！

泰華梧桐島
地址：深圳市寶安區西鄉固戍航空路與順昌路交匯處
交通：固戍站步行15分鐘
最佳觀賞時間：12月下旬至1月上旬

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