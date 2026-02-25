港珠澳大橋生日免費遊｜140分鐘打卡藍海豚島+送禮物／附預約方法

港珠澳大橋生日免費遊｜港珠澳大橋於2018年10月23日正式開通，至今已經8年！近日更推出全新「格旅慶生·免票暢遊」主題福利活動，提供港珠澳大橋遊遊覽通票，只需預約生日當天參與遊覽，即可獲得生日免費票！《香港01》「好食玩飛」為大家整合優惠詳情及預約方法，即看內文！



港珠澳大橋生日免費遊 全年限量2026張+領取定製禮物！

格力集團「格旅」在2026年推出全新「格旅慶生·免票暢遊」主題福利活動，提供全年限量，免費發放的2026張港珠澳大橋遊遊覽通票！港珠澳大橋遊原價RMB198／人，現在只需透過微信小程序預約生日當天參與遊覽，即可獲得生日免費票！

除了生日免費票外，在生日當天憑本人有效證件到港珠澳大橋遊檢查廳的售票處，更可以領取定製的生日禮品一份！

港珠澳大橋生日免費遊｜活動日期及參與資格

活動時間：2026年2月17日至12月31日

活動對象：持有有效《中華人民共和國居民身分證》的大陸居民及持有《港澳居民來往內地通行證》的港澳居民遊客

港珠澳大橋生日免費遊｜參與方法

步驟【1】關注「港珠澳大橋遊」官方微信公眾號

步驟【2】進入購票頁面，點擊預約生日當天參遊的生日免費票

步驟【3】彈出「有緣人」彈窗後，完成0元購買即為成功

＊需要至少提前一天預約

港珠澳大橋生日免費遊｜旅遊線路 全程約140分鐘

港珠澳大橋遊旅遊檢查廳（珠海公路口岸 口岸天地B區2層）＞大橋收費站＞九州航道橋＞江海航道橋＞青洲航道橋＞白海豚島＞海底隧道＞藍海豚島（登島遊覽）＞港珠澳大橋遊旅遊檢查廳（珠海公路口岸 口岸天地B區2層）

