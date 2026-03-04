福建櫻花2026｜賞櫻景點10大/漳平/廈門/30萬株櫻花大道/櫻花茶園

福建櫻花2026｜想看櫻花除了去韓國及日本，福建也是一個不錯的選擇，從香港出發到廈門及漳州更只需3.5小時高鐵車程，非常方便！《香港01》「好食玩飛」整合10大福建賞櫻景點，坐落於福州、廈門、漳平等地區，其中有櫻花園佔地多達5萬畝，擁有10萬多株櫻花，有部分賞櫻勝地更可以免費入場，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

福建賞櫻景點推介【1】漳平台品櫻花茶園

龍岩漳平台品櫻花茶園被譽為「中國最美櫻花聖地」，茶園佔地面積約5萬多畝，園內種植了10萬多株櫻花，擁有超過42個櫻花品種，花期從1月下旬延續至3月中旬，形成不同時期依次綻放的奇觀！ 在芳菲台可以俯瞰櫻花全景，在櫻花茶園步道則可漫步在櫻花樹下，園區內更設有櫻花小火車，可以穿梭於花海與茶田之間！

立即預訂👉🏻漳平台品櫻花茶園🌸包車一日遊$77起

地址：福建省龍岩市漳平市永福鎮後盂村坎下阪66-1號

交通：龍岩站下車轉乘班車至永福鎮，下車後步行10分鐘

票價：¥50



福建賞櫻景點推介【2】漳平仁隔山

漳平仁隔山位於永福鎮附近，是中國最大的高山櫻花產地，被譽為「中國版阿里山」。漳平仁隔山擁有許多櫻花品種，多分布於山脊線與古村落之間，花期長達2個月。除了櫻花外，山上的油菜花亦會於同期盛放，與旁邊的古建築及村莊互相輝映，非常壯觀！

地址：福建省龍岩市漳平市永福鎮仁隔村

交通：永福鎮中心租車或搭乘當地三輪車至村口，下車後步行20分鐘

票價：免費



福建賞櫻景點推介【3】三明清流賴坊櫻花園

三明清流賴坊櫻花園曾經獲評為「全國最佳賞櫻基地」。櫻花園佔地面積多達兩千畝，種植了超過30萬株櫻花，品種更是福建省內數一數二。櫻花園內設有超長的櫻花大道、山頂景觀台及多處涼亭，漫山遍野的粉色花海壯麗得令人震撼！

地址：福建省三明市清流縣賴坊鎮姚家村櫻花路100號

交通：清流站打車前往，車程49分鐘

票價：¥30



福建賞櫻景點推介【4】三明大田仙居山櫻花園

三明大田仙居山櫻花園坐落於高海拔山區，佔地面積約360畝，種植了緋寒櫻、八重櫻、吉野櫻等10多個品種的櫻花。櫻花園坐落於大仙峰腳下，花期更持續多達3個月！除了櫻花樹，櫻花園內亦有杉木及竹林交錯生長，山頂更坐擁雲海景觀，景色優美！

地址：福建省三明市大田縣屏山鄉仙居山景區

交通：大田縣城搭乘班車至屏山鄉，下車後步行25分鐘

票價：¥36



福建賞櫻景點推介【5】廈門狐尾山公園櫻花谷

廈門狐尾山公園櫻花谷位於廈門市中心、「海上明珠塔」下方，園內以種植廣州櫻為主，最佳賞花期在每年3月到4月。除了可以在櫻花谷欣賞櫻花，也可以到海上明珠塔18樓觀景平台或者空中走廊360°俯瞰櫻花景觀，或者到健康步道於櫻花近距離打卡！

地址：福建省廈門市思明區東渡路狐尾山公園（海上明珠塔旁）

交通：郵輪中心站步行15分鐘

票價：免費



福建賞櫻景點推介【6】廈門園博苑國際園區

廈門園博苑國際園區是國家4A級旅遊景區，坐落於集美區杏林灣。景區主要分為9個園區，擁有約1500種植物，當中包括上萬平方米的櫻花林，以福建山櫻及廣州櫻為主。除了櫻花外，還有鬱金香、風信子、百合、油菜花等花朵同期盛放！由於園區面積龐大，建議搭乘園內小火車或電瓶車遊覽。

地址：福建省廈門市集美區集杏海堤66號

交通：園博苑站步行5分鐘

票價：免費



福建賞櫻景點推介【7】金岩路

金岩路是福州高新區的全新網紅打卡點，街道兩旁種植了數百株繁茂的廣州櫻，每年3月櫻花盛放期，馬路兩旁變成了粉色的步道，搭配日系清新風格的街頭建築，非常浪漫！

地址：福建省福州市閩侯縣（高新區）金岩路

交通：馬榕站步行5分鐘

票價：免費



福建賞櫻景點推介【8】鯉魚洲櫻花園

鯉魚洲櫻花園位於國賓館鯉魚洲酒店園區內，是一處隱世寧靜的賞櫻地。櫻花園佔地面積約30畝，種植了上千株櫻花，包括中國紅、牡丹櫻等稀有品種，花朵密度高、花期亦較長。此外，櫻花園內亦有粉色小木屋、南瓜車等不同裝置可以盡情打卡！

地址：福建省福州市閩侯縣上街鎮沙堤村國賓路1號

交通：沙堤站轉乘的士，車程約10分鐘

票價：¥138



福建賞櫻景點推介【9】福州國家森林公園

福州國家森林公園是福州老牌的賞櫻勝地，也是福建山櫻花的科研推廣中心。福州國家森林公園櫻花園佔地約37.5畝，種植了2000多株櫻花，當中包含福建山櫻花，以及以山櫻花改良而成的花朵，花朵多呈鐘形下垂，別具特色。除了櫻花園外，公園亦有千年古榕、龍潭瀑布、鳥語林、珍稀植物園等園區。

地址：福建省福州市晉安區新店鎮上赤橋

交通：森林公園站步行15分鐘

票價：免費



福建賞櫻景點推介【10】坪盤村

坪盤村是位於涵江區萩蘆鎮海拔400米山頂的農業觀光村。村內種植了兩千多株櫻花，分佈在村莊的四周，當中包括紅粉佳人、福建山櫻等品種。由於櫻花盛放時，山下的油菜花也正值盛放期，粉紅與金黃交織，充滿了田園詩意。

地址：福建省莆田市涵江區萩蘆鎮坪盤村

交通：搭的士或自行開車前往

票價：¥10



更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店