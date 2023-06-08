廣州酒店｜10大靚酒店推介！近廣州火車站、設免費泊車人均$91起

廣州酒店推介2023！香港高鐵通關，前往廣州旅遊僅需約1個多小時，本文整理10大廣州酒店推介，嚴選多間平、靚、正酒店，去廣州東站、廣州南站火車站僅5分鐘，而且好近美食街、地標景點等，部分更提供免費泊車，自駕遊都非常方便，最平人均$91！至於想順道北上深圳玩的朋友，亦可以留意深圳新酒店、福田酒店等推介。

廣州酒店10大推介$91起 設免費泊車

廣州酒店推介【1】廣州天河希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Tianhe）

近年廣州新酒店林立，今次要介紹的是廣州天河希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Tianhe）於2021年開業，距離廣州東站僅需步行5分鐘，一出門直到火車站，抵埗後於酒店放下行李後，就可以前往附近景點閒逛，非常方便。

（圖片來源：Booking.com）

酒店客房涵蓋雙人房、套房、豪華房等，面積寬敞，並會提供獨立浴缸和高級盥洗用品，部分客房更設有苟地大玻璃，可以享有迷人城市景觀，以及附浴缸和高級盥洗用品的浴室，而且乾淨衞生，酒店內更提供健身室、泳池等。每晚房價低至$660起，可以入住4人，人均165起，性價比極高。

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地址：廣州天河區林和西橫路215號

交通：廣州東站步行5分鐘

房價：每晚人均$165起

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廣州酒店推介【2】廣州天河體育中心美居酒店（Guangzhou Tianhe Sports Center Mercure Hotel）

廣州天河體育中心美居酒店（Guangzhou Tianhe Sports Center Mercure Hotel）於2022年開幕，主打以法式風情及簡約時尚為裝潢風格，位於天河CBD核心商圈，鄰近K11、天環廣場等大型購物廣場，不論出差還是度假都適合！

（圖片來源：Booking.com）

酒店提供335間客房，並配有洗衣機、烘乾機等設備，並會提供自助式早餐，住客隨時可以食飽再出發遊玩，想體驗全新裝修，又想享受寧靜假期不妨可以考慮！每晚房價低至$476起，人均238起。

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地址：天河北路365號

交通：廣州東站步行約17分鐘

房價：每晚人均$238起

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廣州酒店推介【3】粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）

廣州粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）於2022年全面完成翻新，設計採用當代美學，距離廣州東站約10分鐘車程，毗鄰天河城、正佳廣場、太古滙等頂級購物中心，同時為住客提供免費停車場泊車。

（圖片來源：Booking.com）

酒店所有客房均享有壯觀城市景觀，內部空間寬敞，並都設有超大落地玻璃窗、辦公桌、 55吋電視，並附有獨立浴缸。此外，酒店的Daily Social提供全日餐飲服務，隨時都可以享用西式、亞洲風味美食，並設有共享開放空間，享受獨處時光。每晚房價低至$879起，可以入住3人，人均293起。

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地址：廣州天河路208號

交通：廣州東站約10分鐘車程

房價：每晚人均$293起

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廣州酒店推介【4】廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station） 於2023年開業，酒店位於廣州南站附近，車程僅7分鐘，鄰近長隆野生動物世界、長隆歡樂世界、雪飄飄冰雪世界等地標景點，而且全新裝修，客房及設施非常乾淨整潔。

（圖片來源：Booking.com）

酒店擁有超靚空中接待大堂，坐擁極佳視野，住客可於大落地玻璃窗前鳥瞰壯觀城市美景，並而提供170間不同類型的客房，而且配備酒吧、健身房、餐廳等，絕對是放鬆「Chill下」之選。每晚房價低至$505起，人均252.5起。

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地址：廣州漢溪大道西233號路福聯合廣場27層

交通：廣州南站7分鐘車程

房價：每晚人均$252.5起

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廣州酒店推介【5】廣州星河灣酒店（Chateau Star River Hotel）

廣州星河灣酒店（Chateau Star River Hotel）於2018年進行大翻新，坐落在珠江岸邊位置，距離廣州南站或廣州東站分別約20分鐘車程左右，同時亦提供的的士、接駁車和租車服務，令你遊覽廣州更方便。

（圖片來源：Booking.com）

雖然離火車站相對有一段距離，但勝在靠近各景點，鄰近廣州塔、長隆歡樂世界、沙面島、琶洲展館等地標，可以深入探索廣州魅力。酒店設有健身室、Spa及桑拿浴室、室内外游泳池等，住客可以隨時活動打發時間，客房環境寬敞，一家大小之選，每晚房價低至$735起，人均$246.3起，未滿13歲小童更可免費入住！

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地址：廣州沙溪大道沙滘島東端海怡花園會所

交通：廣州南站或廣州東站約20分鐘車程

房價：每晚人均$246.3起

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廣州酒店推介【6】廣州南豐朗豪酒店

想住靚酒店，又不介意需坐多數個地鐵站，可以 考慮一下廣州南豐朗豪酒店。酒店靠近地鐵站，距離新港東地鐵站僅5分鐘步程，同時亦提供免費泊車服務，前往各大景點同樣方便，距離廣州塔約10分鐘車程，去廣州長隆水上樂園亦只需25分鐘車程，方便大家節省交通時間。

（圖片來源：Booking.com）

酒店設有室內游泳池，所有房間均配備熨斗燙衣設備、迷你吧、免費洗沐用品及浴缸設施，房價介乎在$800至$1,000不等，備受旅客歡迎。

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地址：廣告海珠區新港東路638號

交通：新港東地鐵站5分鐘步程

房價：每晚人均$$326.5起

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廣州酒店推介【7】廣州希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Guangzhou）

廣州希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Guangzhou）位於廣州中央商務區，提供24小時健身中心、室外游泳池等設施，距離廣州火車站僅約8分鐘車程，鄰近廣州景點如越秀公園、廣州博物館、琶洲展館等，並提供免費泊車及行李寄存處服務。

（圖片來源：Booking.com）

酒店客房提供電視、電熱水壺、淋浴、風筒等，部分設有浴缸，坐落在大落地玻璃前，隨時都可以飽覽超靚城景，更加可以一邊浸浴，一邊打個靚卡。

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地址：廣州越秀區東風路391號

交通：廣州東站約19分鐘車程

房價：每晚人均$328.5起

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廣州酒店推介【8】廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店（South & North International Apartment）

廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店（South & North International Apartment (Kam Rueng Plaza）距離廣州火車東站約需30分鐘車程，不過地理位置算佳，距離北京路步行街僅需步行約2分鐘，距離珠江河畔亦僅約15分鐘步行路程，更提供租車服務。

（圖片來源：Booking.com）

酒店客房均配有電視、洗衣機、熨衣設施、浴缸和淋浴設施，面積超大，而且最讓人驚喜的是客房將配有廚房、微波爐，就算心血來潮想食住家早餐，甚或半夜肚餓都可以使用！酒店內亦附設餐廳，供應多種廣州美食和海鮮料理等，一家大小最啱住！

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地址：廣州越秀區北京路238號名盛廣場

交通：廣州火車東站約30分鐘車程

房價：每晚人均$220.5起

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廣州酒店推介【9】諾盟酒店公寓北京路捷登都會店（Nomo Beijing Road A-Jiedeng MIX International Apartment）

諾盟酒店公寓北京路捷登都會店 (Nomo Beijing Road A-Jiedeng MIX International Apartment) 為公寓式酒店，位於商場頂層，距離廣州東站約14分鐘車程，於「公園前」地鐵站上蓋，地段方便，前往北京路步行街、六榕寺、懷聖寺等步行約10多分鐘就到。

（圖片來源：Booking.com）

酒店客房設有電視外，所有客房均附設配有廚房及爐台，並備有微波爐、雪櫃、迷你吧、電熱水壺等，空間感十足！

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地址：廣州越秀區山五路70號捷登都會

交通：「公園前」地鐵站步行3分鐘

房價：每晚人均$$141.5起

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廣州酒店推介【10】麗楓酒店廣州長壽東路光復大廈店

麗楓酒店遍佈廣州多個地區，其中麗楓酒店長壽東路光復大廈店（Lavande Hotels Guangzhou East Changshou Road Guangfu Tower）位於越秀區，非常靠近廣州塔、廣州動物園、六榕寺、光孝寺等旅遊熱點。酒店提供自助餐早餐，並有免費泊車、行李寄存等服務，經Agoda上預訂每晚人均$91！

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雖然價格親民，不過有住客或認為房間空間面積偏小，大家亦可以留意麗楓酒店於同區的其他酒店，其中麗楓酒店廣州上下九店亦甚受歡迎，距離「華林寺」地鐵站約10分鐵，鄰近荔枝灣、北京路步行街等同樣方便，大家預訂前不妨前往官網瀏覽更多資訊。

地址：廣州越秀區光復中路288號

交通：廣州東站約26分鐘車程

房價：每晚人均$91起

預訂：Agoda*預訂：Booking.coｍ｜Trip.com｜Klook*預訂麗楓酒店廣州上下九店。