東京聖誕燈飾2024｜9景點必訪　六本木星河80萬顆燈＋澀谷聖誕樹

撰文：陳映蓉 程朗天
出版：更新：

東京聖誕燈飾2024情報｜《香港01》「好食玩飛」記者精選9大東京觀賞聖誕燈飾的好去處。當中包括東京巨蛋城、六本木之丘、大井競馬場、惠比壽花園廣場、東京中城八重洲、澀谷青之洞窟等，即睇有關、景點的詳情！

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六本木之丘（圖片來源：六本木之丘）

東京聖誕燈飾2024【1】澀谷「青之洞窟」—— 60萬顆青藍色燈泡

澀谷的「青之洞窟」從2019年開展後年年展出，每年都吸引大批觀眾欣賞！在2023年更從公園通延伸至代代木公園，整條路上將點綴著60萬顆青藍色的LED燈泡，組成一條超打卡able的藍色隧道！此外，代代木公園櫸木道的會場還設置了一棵巨大的聖誕樹，相信今年亦會同樣令人震撼！

青之洞窟（圖片來源：青之洞窟）

地點：公園通、代代木公園
地址：日本 東京都澀谷區代代木神園町2-1
交通方式：代代木公園站4號出口

東京聖誕燈飾2024【2】東京丸之內 —— 超級瑪利歐主題燈飾

說到東京燈飾活動，當然也少不了「東京丸之內」一帶！東京丸之內在近期已經搶先預告2024年的燈飾將會以「超級瑪利歐」為主題，在大手町、丸之內、有樂町等丸之內一帶的區域內設置瑪利歐、路易吉、奇諾比奧、碧琪公主、耀西等角色的聖誕裝飾，「丸之內Bright Holiday」更會從聖誕節延長至2025年新年！詳細內容將會在10月上旬公布。

日期：2024年11月14日至2025年1月13日
地點：丸大樓、新丸大樓、丸之內OAZO、丸之內紅磚廣場
交通方式：東京站步行1分鐘

東京聖誕燈飾2024【3】六本木東京中城 —— 80萬顆藍白燈飾閃爍如星河

六本木東京MIDTOWN將舉辦「2024年MIDTOWN CHRISTMAS」活動，預計將有56萬顆繽紛燈泡以及24萬顆雪結晶般的裝飾點綴於黃金聖誕大道上！在12月13日更將有漂浮泡泡、降雪等特別演出，搭配燈光投影及音樂，超有聖誕氣氛！此外，六本木MIDTOWN亦將有「光之散步道」、聖誕樹、聖誕市集、工作坊、戶外滑冰區等活動！

六本木東京中城「2024年MIDTOWN CHRISTMAS」

日期：2024年11月14日至2024年12月25日
地點：六本木之丘東京MIDTOWN
地址：日本東京都港區赤坂9-7-1
交通方式：六本木站3號出口

東京聖誕燈飾2024【4】日比谷 —— 重現《海洋奇緣2》夢幻場景

「東京MIDTOWN日比谷」也將舉辦冬季點燈活動「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」，更將與迪士尼動畫《海洋奇緣2》聯名舉辦聖誕點燈！冬季點燈將由室內延伸至室外，並以「深海藍、極光綠、夕陽金、暮光粉」四種不同的點燈裝飾來展示，更將電影中出現的美麗大海以七顆聖誕樹來表現，場面非常夢幻！

日比谷「HIBIYA Magic Time Illumination 2024」

日期：2024年11月14日至2024年2月28日
地點：日比谷一帶
地址：東京都千代田區有樂町1-1-2
交通方式：JR有樂町站步行5分鐘

東京聖誕燈飾2024【5】讀賣樂園 —— 鑽石60慶典冬季點燈

讀賣樂園迎來開園60週年，將以結婚60年的鑽石婚為主題舉辦「Jewel Lumination 2024 LIGHT is LOVE～鑽石60慶典」。活動將有全新摩天輪「Sky-Go-LAND」，點綴上14種寶石七彩色調，更將有搭配投影及火焰的238條水柱水舞秀、長達180米的燈光隧道、有浪漫燈飾點綴的「Lovely Sanctuary」空間等，在夜晚到訪搭配閃爍燈飾的讀賣樂園絕對有趣加倍！

讀賣樂園「Jewel Lumination 2024 LIGHT is LOVE～鑽石60慶典」

日期：2024年10月24日至2025年4月6日
時間：16:00 - 20:30
地點：讀賣樂園
地址：東京都稻城市矢野口4015-1
交通方式：讀賣樂園前車站下車轉乘空中纜車

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東京聖誕燈飾2024【6】東京巨蛋城燈光騷 —— 特色主題燈飾

「東京巨蛋城」（東京ドームシティ）每年都會以獨特的主題迎接一年一度的聖誕節與冬季點燈。2023年「東京巨蛋城」以「笑（SHOW）」為主題，設置了15米的巨大LED聖誕樹、笑臉表情的七彩燈球、巨大半月形的影子互動區等。雖然今年尚未公布冬季點燈的主題，但絕對令人期待！

地點：東京巨蛋城
地址：日本東京都文京區後樂1-3-61
交通方式：水道橋站出口A5出口

東京聖誕燈飾2024【7】大井競馬場 —— 馬場裡騎著馬看燈飾

品川大井競馬場的燈飾從2020年開始便連續幾年榮獲「全國最受期待點燈排名」冠軍，燈飾之美備受肯定。在2024年，大井競馬場將會亦將在平日與週末無賽事的夜晚舉行燈光秀，馬場將會展示多種不同的燈飾，包括噴水表演、極光演出、長達100米的光之隧道。此外，大家可以在場內騎著馬車在馬場內欣賞燈飾，非常適合喜愛馬匹的朋友！

地點：大井競馬場
地址：日本東京都品川區勝島2-1-2
交通方式：大井競馬場前站側面出口

東京聖誕燈飾2024【8】惠比壽花園廣場 —— 著名劇集取景處賞燈

在日劇《東京女子圖鑑》中代表著成熟女子約會點的惠比壽花園廣場，每年也都會舉辦氣派的燈飾活動。大家可以在兩旁種滿大樹並繫上燈飾的斜路上走，拍出具氣勢的燈飾照。此外，與花園接壤的CENTER廣場會在聖誕期間展示發出光芒、高5米、寬3米、堪稱世界最大的超大水晶燈，同樣值得欣賞。

地點：惠比壽花園
地址：日本東京都澀谷区惠比壽4-20
交通方式：惠比壽站東口

東京聖誕燈飾2024【9】東京中城八重洲 —— 聖誕老人睡魔花燈

東京中城八重洲是去年才落成的全新地標，在2023年亦首次設有燈飾燈飾以「日本工藝」為主題，並邀請了日本三大祭典之一「青森睡魔祭」的花燈職人花費兩個月的時間，製作了一個高度超過6米的巨大「聖誕老人睡魔花燈」，結合日本傳統祭典文化與西方聖誕節慶典。雖然目前仍未有2024聖誕主題燈飾公告，但依照去年的主題，可以肯定今年絕對會超有特色！

地點：東京中城八重洲
地址：日本東京都中央區八重洲2-2-1
交通方式：東京站3號出口

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