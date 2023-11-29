深圳好去處｜室內滑雪場／卡丁車／海洋世界／7大推介門票$69起

深圳好去處｜聖誕新年長假就到，想去個快閃旅行，深圳是最好選擇！《香港01》「好食玩飛」記者整合7個深圳好玩推介，有室內滑雪場、野生動物園、主題樂園等，適合親子家庭或一班朋友前往玩樂，如果打算在深圳逗留數天，不妨留意深圳酒店推介，「好食玩飛」團隊更整合了最新酒店優惠碼，在訂酒店前填優惠碼就更便宜！

深圳玩樂好去處【1】卡魯冰雪世界 深圳最大滑雪場

卡魯冰雪世界在2023年3月開幕，是深圳最大的滑雪場。冰雪世界位於觀瀾湖生態運動公社，佔地約12,000平方米。場內有滑雪館、滑冰館及綜合服務館，而而滑雪館內亦分了滑雪區、娛雪區及遊樂區共3大區域。滑雪區內的坡度不深、雪道長，而且採用模擬造雪技術，滑雪館內亦會有教練指導滑雪技巧，就算是新手都可以體驗！至於娛雪區則提供滑雪圈、螺旋滑梯、挖掘機、雪橇及雪地車等冰雪娛樂活動，小朋友可以在此肆意玩雪！

除了有刺激好玩的冰雪設施，場館內亦有不少打卡熱點！包括芬蘭獵人小屋、威尼斯聖馬可鐘樓、雪屋等大型藝術裝飾，讓你有置身異國雪地的錯覺！套票除了可以選擇體驗滑雪或娛雪以外，更可加購體驗卡丁車，票價亦僅需HK$108起，絕對超值！

卡魯冰雪世界

票價：人均HK$108起（【夜場特惠】2小時娛雪單人票）

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘

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深圳玩樂好去處【2】深圳東部冰雪創新城 採用全真冰打造

深圳東部冰雪創新城於2019年開業，位於深圳鹽田區，建築面積超過10萬平方米！深圳東部冰雪創新城內擁有超大滑雪場，更採用全真冰打造，冰雕城堡更是非常壯觀！館內除了可以滑雪以外，更有大型娛雪區，有雪上保龄球、雪板、雪地香蕉船、雪圈、迷你過山車、雪地密室逃脱等設施，即使有一整日的時間都未必玩得曬！

除了滑雪及娛雪體驗外，票價亦包含戶外烤肉露營，可以嘆盡谷飼澳洲肥牛片、火鍋/烤肉自助、風味豬肉腸、美味蝦餅、蔬菜丸子等美食，部分套餐更有酸菜魚、竹節蝦、爽口鮮魷魚及專車直達鹽港夜市！包玩包食人均都只需要HK$114起，真係非常抵玩！

深圳東部冰雪創新城

票價：人均HK$114起（雙人套餐冰雪遊玩套票）

地址：深圳市鹽田區鹽田街道鹽田路3號保惠冷鏈物流園深圳東部冰雪創新城

交通：蓮塘口岸出關後轉乘深圳地鐵2號線，於深外高中地鐵站B2出口步行9分鐘

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深圳玩樂好去處【3】海昌·樂漫冰雪王國（深圳海雅店） 東歐風情真冰雪樂園

海昌·樂漫冰雪王國（深圳海雅店）是海昌海洋公園旗下首個兒童冰雪項目，以東歐風情為主題的真冰雪樂園，樂園內分為五大區域，包括嘉年華派對、霧凇森林、冰川山脈、極地大陸和冰雪城堡，打造出東歐嘉年華派對場景！樂園有雪國列車、滑梯、旋轉木馬、雪國飛索等遊樂設施，亦可以穿梭冰屋、與雪人合照、來一場雪球大戰，無論大人定小朋友都必定樂而忘返！樂園位於商場內，體驗完冰雪王國，亦可以到附近吃喝玩樂，非常方便！

海昌·樂漫冰雪王國（深圳海雅店）

票價：人均HK$146起（三人同行）

地址：深圳市寶安區新安湖社區建安一路99號海雅廣場4層L430號商鋪

交通：深圳灣口岸出關後轉乘深圳地鐵12號綫，於新安公園站C1出口步行7分鐘

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深圳玩樂好去處【4】深圳錕鵬卡丁車運動中心 體驗卡丁車、射箭、射擊、陶瓷

深圳錕鵬卡丁車運動中心位於深圳寶安區，提供卡丁車、射擊、射箭、陶瓷班等多項娛樂設施。室內卡丁車賽道有200米長、5米闊，非常寬敞，而且賽道直曲結合，難度有高有低，刺激又好玩！卡丁車結構仿造F1賽車，並分為成人卡丁車、兒童卡丁車及2人卡丁車，並且有專業教練在現場指導，就算是零經驗或小朋友都可以安全遊玩！至於射箭則設有6米、10米及25米箭道，射擊則為實彈射擊，陶瓷班亦適合親子或朋友同樂，由專業老師教學，捏製一件屬於自己的藝術品，非常過癮，門票亦僅需HK$69起，如果想體驗全部內容，套票都只係HK$269！

深圳錕鵬卡丁車運動中心

票價：人均HK$69起（卡丁車）

地址：深圳市寶安區新安街道上川社區35區前進一路282號沃爾瑪三樓

交通：福田口岸出關後轉乘深圳地鐵10號線，然後於崗廈北站下車轉乘深圳地鐵11號線，再於南山站下車轉乘深圳地鐵12號線，於上川站C出口步行3分鐘

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深圳玩樂好去處【5】深圳觀瀾海洋世界 打卡60米海底隧道

深圳觀瀾海洋世界為國家5A旅遊景區觀瀾湖度假區的其中一個遊樂區，是將海洋生物科普、動物觀賞、互動演繹、親子互動體驗集於一身的海洋主題世界。海洋館有超過5,000種水族動物，建築面積近10,000平方米，乘坐蘇塞克斯號探索海底世界、穿梭60米長海底隧道，鯊魚、魔鬼魚等各種魚類在你頭頂和身邊游過，非常震撼！在館內更可以探索水母迷宮、走進熱帶雨林，探望梅花鹿、孔雀等熱帶動物！

館內更有美人魚表演劇場、海獅表演劇場、小丑表演歡樂劇場等精彩演出，可以看到飼養員被魚群包圍的情景、在水中優雅舞動的美人魚、聰明可愛的海獅帶來的高水準表演，令你大飽眼福！

深圳觀瀾海洋世界

票價：HK$110（兒童票）；HK$130（學生票）；HK$148（成人票）

地址：深圳觀瀾海洋世界：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道13號

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘

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深圳玩樂好去處【6】錦綉中華民俗村 還原度極高實景微縮景點

錦綉中華民俗村是全球面積最大，內容最豐富的實景微縮景區，坐落於深圳灣畔，由錦繡中華微縮景區和中國民俗文化村組成，擁有82個全國著名景點、28個中國民俗文化村寨。景點分為古建築、山水名勝和民居民俗三大類，仿建故宮、圓明園、布達拉宮、傣廟、風雨橋等還原度極高的實景微縮景點，讓你一天便可遊遍中華文化！

除了有微縮建築物外，錦綉中華民俗村亦有大型演出節目，包括影視特技實景戰馬秀《大漠傳奇》、民族藝術團《東方霓裳》可供欣賞，更有遊船體驗、傣族趣味折紙教學、黎族草編教學、高山族大陀螺教學等趣味民族小課堂。每年3-6月份更有錦繡星光不夜城；7-9月份潑水狂歡節；10-11月份萬聖節主題活動；12-2月份民俗村更有自貢燈會嘉年華等節慶活動，無論是親子遊還是與朋友、伴侶出行都好玩！

錦綉中華民俗村

票價：人均HK$99（大小同價）

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9003號

交通：深圳羅湖口岸出關後轉乘深圳地鐵1號線，於華僑城站D出口步行4分鐘

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深圳玩樂好去處【7】深圳野生動物園 與獅子老虎近距離接觸

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，是放養式的野生動物園，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物！深圳野生動物分為三個園區，其中動物園區有「食草動物區」及「猛獸谷」分別有長頸鹿、斑馬、大象、羊駝及老虎、獅子、黑熊等來自世界各地的珍禽異獸。在「食草動物區」可以即場購買飼料進行餵飼體驗，在「猛獸谷」亦可以坐進投餵車，與動物近距離接觸！

館內亦設有表演場館，有大型動物歌舞劇《百獸盛會》、海洋表演《歡樂的海洋》、馬戲劇場《馬戲小鎮》等，以及潛水員與鯊魚在水中上演的《美人魚與鯊魚共舞》等固定的演出項目，非常豐富！

深圳野生動物園

票價：人均HK$99起

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號

交通：福田口岸出關後轉乘深圳地鐵4號線，然後於福民站下車轉乘深圳地鐵7號線，於西麗湖站B出口步行2分鐘

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