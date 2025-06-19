深圳希臘風酒店10間推介｜戶外洞穴泡池／180°海景房／人均$180起

深圳希臘風酒店推介2025｜難得北上深圳過夜，當然要book間靚酒店盡情打卡影相啦！《香港01》整合10間帶有希臘風的深圳酒店，大部分坐擁海景，且配備非常唯美的景觀浴缸及泡池，人均只需$180起！



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深圳希臘風酒店推介【1】夢圓彼岸海景私湯度假院子（較場尾海灘店）

夢圓彼岸海景私湯度假院子（較場尾海灘店）於2025年開幕，位處較場尾核心區位，步出即達沙灘，更坐擁180°全景海景視野！酒店由當地設計師匠心打造，帶有希臘異域風情，配備私人游泳池、戶外平台、露台、投映儀等設施。酒店更配備海景咖啡廳、星空泳池及健身房！

夢圓彼岸海景私湯度假院子（較場尾海灘店）

房價：人均HK$442起（彼岸禪花園庭院私湯大床房「露天泡池·投影·慕思床墊」｜私人游泳池；包早餐、下午茶、管家服務）

地址：深圳龍崗區大鵬街道較場尾路較場尾小區較3西8巷1號

交通：惠陽站車程56分鐘

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深圳希臘風酒店推介【2】Mello覓樂民宿

Mello覓樂民宿於2024年開幕，是位於七星灣旁邊的法式民宿，鄰近桔釣沙及東家灣沙灘。酒店房間同樣採用法式風格，坐擁山景或海景，配備投影機、智能客控等設施，部分房型亦設有大露台及海景獨立大泡池，房間各處都非常打卡able！酒店另配備室外游泳池、戶外燒烤區、餐廳及酒吧等設施。

Mello覓樂民宿

房價：人均HK$206起（盧瓦爾·精緻山景房；包早餐）

地址：深圳龍崗區南澳街道東山村81號A201

交通：惠陽站車程約1小時

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深圳希臘風酒店推介【3】仙本那·私湯海景沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

仙本那·私湯海景沙灘度假美宿（深圳較場尾店）於2025年開幕，坐落在較場尾海灘旁，步出酒店就可以直達沙灘，全部房間都坐擁180度全海景！客房採用希臘度假風格設計，提供戶外平台、露天浴缸、投影機、免費迷你吧等設施，部分房型更配備私人溫泉！酒店另設室外無邊際游泳池、迷你高爾夫、海灘酒吧、餐廳等設施，及免費自行車租借服務。

仙本那·私湯海景沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

房價：人均HK$387起（180°海景陽台大床房；包早餐、下午茶、管家服務、20分鐘專屬攝影服務）

地址：深圳龍崗區較場尾路較三西八巷7號101

交通：惠陽站車程52分鐘

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深圳希臘風酒店推介【4】深圳官湖祕野礁石海景美宿

深圳官湖祕野礁石海景美宿於2024年開幕，坐落在有「深圳版鐮倉」的官湖沙灘旁。酒店共有22間希臘風客房，房間均有無敵海景！大部分房間內設有海景浴缸或海景泡池，並帶有寬敞露台，非常值得打卡留念！酒店亦附設戶外無邊際游泳池、日光浴場、公共浴池、公共海灘等，並提供水上活動及一系列餐飲設施及服務，更有免費20分鐘專屬攝影服務！

深圳官湖祕野礁石海景美宿

房價：人均HK$717起（暮影·海景泡池大床房B302；包早餐、下午茶、糖水、迷你吧、管家服務、專屬攝影服務）

地址：深圳龍崗區葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓

交通：小梅沙站車程38分鐘

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深圳希臘風酒店推介【5】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿分為L、J、K三棟，房間採用帶有希臘風格的低飽和色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

房價：人均HK$379起（K棟·側海景大床房K301；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、店內20分鐘旅拍）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車步行約13分鐘

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深圳希臘風酒店推介【6】蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿依山而建，錯落有致，極有希臘度假風情。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致！

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

房價：人均HK$180起（M棟·依亞·園景雙床房·102；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳希臘風酒店推介【7】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，主打「自然主義」，採用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有希臘度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，超級寫意！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

房價：人均HK$241起（G棟·閑時園景大床房G103；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101

交通：惠陽站車程51分鐘

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深圳希臘風酒店推介【8】蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿

蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿坐落於懸崖之上，猶如置身在意大利風情小鎮波西塔諾，更可將絕美的藍白海景盡收眼底。巖石花園、Lounge Bar、海邊户外餐廳滿足了對度假的美好想象。酒店於Trip.com的評分中獲得4.9/5高分，有網民表示，客房的環境衞生，令人放鬆，而且客戶可以欣賞到無敵大海景，步行10分鐘就可以到達藍寶石沙灘。

蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿

價格：人均HK$279起（E棟·艾莎園景大床房202）

地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳希臘風酒店推介【9】蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿海景超絕！房間設計舒服，管家貼心熱情。客房可以看到絕美的海景，而酒店更將一樓的區域都分配給了公共空間，獨立接待區、whisky酒吧。室內的餐桌與室外的蔚藍大海相接，鼓勵人們走出房間，享受明媚的陽光和海風的親撫。酒店同樣包早餐、下午茶、攝影服務、車位。很近海鮮街，吃飯方便。

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

價格：人址HK$322起（波嵐·海景陽台雙床房；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、店內20分鐘旅拍）

地址：南澳街道南隆社區富民路150號101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約20分鐘

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深圳希臘風酒店推介【10】蜜悦·深圳羅馬假日湯泉泡池美宿

蜜悦·深圳羅馬假日湯泉泡池美宿位於凱旋灣15棟，整個建築似是披上了古老神祕的面紗，盡顯古羅馬及希臘風情。民宿於2023年開幕，僅提供10間客房，房間均為海景客房，配備海景浴缸及投影機等設備，部分房型另設露台及打卡able的洞穴泡池！

蜜悦·深圳羅馬假日湯泉泡池美宿

房價：人均HK$356起（璃月303·海景大床房；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、20分鐘專屬攝影服務）

地址：深圳龍崗區南澳街道水頭沙社區海濱北路2號凱旋灣花園15號101室

交通：惠陽站車程48分鐘

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