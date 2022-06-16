【星座分析】十二星座愛情配對、星座運勢一文睇哂！
撰文：盧思浩
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十二星座分析｜不少女生喜歡透過研究星座從而更瞭解自己的性格特質，甚至希望對未來或會發生的事可以有所準備，《01女生》為大家整合了關於十二星座運勢、愛情配對、工作財運、性格分析的小揭秘！了解更多自己和身邊人！
十二星座愛情：戀愛篇
曖昧總是讓人受盡委屈，喜歡一個人時又猜不透對方的諗法。想在認識初期辨清對方是真心還是假意，以免愈陷愈深，原來可以從各個星座喜歡一個人時的小舉動看出他們的心思。
按文即看：12星座喜歡一個人的小舉動
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十二星座愛情：分手篇
每個人也有不同的方式面對失戀。有的人天生戀愛大過天，分手後哭得死去活來，久久未能從悲傷中走出來；但也有一部分人分手後反而活得更精彩，努力讓自己成為更好的人。
按文即看：4個星座分手後活得更精彩
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十二星座愛情：性愛篇
每個人的性慾高低不一，情侶間如果性生活不協調的確會影響關係，既然從外表很難分辨對方在性事方面的需求和喜好，不妨從12星座瞭解對方對方在性事上的喜好及性慾高低！
按文即看：12星座性慾排行榜
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十二星座愛情：友情篇
除了愛情，友情也講究性格契合。即使是性格相反的星座，也可能因各自特質互相吸引，成為無話不談的閨蜜，陪伴大家一起走過人生大小事。你又有沒有發現12星座中，總有幾個星座與你特別投緣，更容易成為你的知心好友？
按文即看：最佳閨蜜星座組合
十二星座愛情：運勢篇
轉眼間，2022年已過了一半，在這個深受疫情影響的時候，12星座接下來又該注意些甚麼呢？想改善運程的話，其實12星座各有不同的配件甚至髮色勻有助催旺各方運程，更可能有助愛情運！
按文即看：2022年12星座運程及髮色
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