新冠肺炎．最新｜食環署控土瓜灣魚檔提供不潔共用毛巾　歷來首宗

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日（19日）15宗新冠病毒病確診個案，至今本港個案累計5,257，14宗為輸入個案，僅1宗屬本地，並與本地個案有流行病學關連，至於初步確診個案則少於10宗。 此外，衞生署今（19日）起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士提供住宿以等候檢測結果。

【20:35】食環署人員今日進行巡查時，發現土瓜灣木廠街一間售賣魚類的持牌新鮮糧食店，為顧客提供不潔共用毛巾，違反《食物業規例》（第132X章）（《規例》）的有關規定，是食環署首次就有關情況向違例者提出檢控。

發言人表示，根據《規例》，所有經營食物業的人士，須時刻作出安排，使在業務運作中所使用或可能使用的一切物品保持清潔及不受有害物質沾染；而街巿魚檔或店舖提供共用毛巾予顧客使用，可能增加2019冠狀病毒病傳播的風險。食環署已加強巡查轄下街市及新鮮糧食店，確保有關人士遵照《規例》相關的規定。

新冠肺炎｜印度領事館人員抵港獲准免檢疫後確診 衞生署認出錯

【19:25】衞生署日前公布的個案中，上周四（15日）返港、編號5217的25歲確診男子由印度抵港，即日回到薄扶林花園6座後獲通知初步確診，產生不少疑團。按照衞生署規定，他應是等待檢測結果後，前往酒店檢疫14日。

衞生署衞生防護中心今晚發出回應指，患者抵港後向衞生防護中心人員提供其為駐港領事館人員的身份證明，相關人員遂按現行機制，以獲豁免檢疫人士身份作出檢疫及檢測安排。在機場的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，獲准離開，由領事館安排專車送返居所，根據衞生署的要求進行14天醫學監察。

衞生防護中心跟進時，從相關政府部門得悉雖然該名人士為駐港領事館人員，但並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別。署方就有關檢疫安排有誤致歉，並已提醒相關人員應謹慎處理豁免強制檢疫安排，避免同類情況再次出現。

【14:14】衞生防護中心公布，今日（19日）新增15宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今累計錄得5,257宗（包括一宗疑似個案）確診個案。新增的個案當中，有14宗曾於潛伏期身處外地，分別從九個國家入境，包括兩名外傭及三名機組人員。有輸入患者居於半山區雍慧閣及南丫島大灣南。

而餘下一宗本地個案，患者是21歲女子，與早前確診的尖沙咀帝苑酒店職員相關，由檢疫中心送院。本港連續三天無新增源頭不明的本地感染個案。衞生署表示，今日新增少於10宗初步確診個案。

相關新聞：今增14宗輸入個案 一宗本地個案與帝苑員工相關

【10:51】消息指，本港今日新增大概15宗新冠肺炎確診個案，沒有感染源頭不明個案，為連續第3天。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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