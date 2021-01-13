新冠肺炎．1.13｜增42宗確診　一病人曾到油麻地母嬰健康院

新冠肺炎第四波疫情如「過山車」，衞生署今日（13日）公布新增42宗確診個案，較昨日60宗少三分一，全屬本地感染個案。今日初步確診暫有20多宗。 有11宗個案感染源頭不明；其餘有關連個案中，包括港九小輪群約增一名患者。新填地街20至26號一列唐樓爆疫，有21名居民需送往檢疫。

確診大廈｜「廟街疫區」上海街大廈失守 疫廈擴至彌敦道

【01:11】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署周三（13日）公布新增42宗個案。衞生防護中心晚上更新確診者地址大廈名單，新填地街20至26號雙號門牌再有住戶「中招」，周三新增6名患者，累計確診者已達27人。而該處一帶繼續有多幢唐樓中招，周三新增上海街168號多一名確診者，為將軍澳／藍田隧道地盤工人；「疫區」範圍亦擴至彌敦道，彌敦道315號亦有住戶確診，佐敦一帶單日新增13宗確診個案。這個圍繞廟街的0.1平方公里「廟街疫區」，疫情仍在惡化。

另外，紀律部隊宿舍油美苑淑美閣亦「中招」，新增一名50歲男子確診，為源頭不明個案，患者料為駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員。

確診食肆｜增3餐廳 新填地街疫廈患者曾到形點西餐館及三哥

【23:55】本港新冠肺炎疫情持續，今日（13日）新增42宗確診，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增3間食肆有患者足跡。居住爆疫的新填地街20至26號唐樓的女患者，曾到過元朗元朗形點 I的 Brotzeit German Beer及形點 II 的譚仔三哥；其他確診住戶就分別到過中環廣場、交易廣場等。另有一名女患者報稱到過西九龍中心肯德基。

新冠肺炎｜油麻地母嬰健康院曾有患者到訪 今日關閉消毒

【23:45】衞生署表示，油麻地母嬰健康院得悉一名確診病人士曾到訪，健康院將於明日（14日）關閉，以進行徹底清潔和消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

該名病人於1月11日（周一）到訪油麻地母嬰健康院，於今日確診。衞生署衞生防護中心已對該個案展開流行病學調查及相關的密切接觸者追蹤工作。

新冠肺炎｜政府為建造業工地人員提供一次免費檢測 限本月內進行

【23:30】食物及衞生局公布，由本周五( 15日）至本月31日，政府會為全港所有建造業工地人員透過網上預約，提供一次免費2019冠狀病毒病自願檢測服務，即日起接受預約。發言人指，由於近日有多宗涉及建造業工地人員的確診個案，為減低毒病在社區傳播的風險，除了就個別地盤發出強制檢測公告外，政府亦會透過社區檢測中心，為全港所有建造業工地人員提供免費檢測服務。

新冠肺炎｜政府更新回港易預約系統 1.14日起全天候開放接受預約

【21:40】政制及內地事務局公布優化回港易計劃網上預約系統，由明日（14日）起，全天候開放預約系統。為實施新的預約安排，網上預約系統會於明日零時起暫停服務約30分鐘，以進行系統更新。

在新安排下，市民可即時預約明日至本月24日的名額；其後預約系統會逢每星期三的零時起，開放下一個星期的七天時段（星期一至星期日）的名額供市民預約，例如市民可由1月20日零時起，預約當天至1月31日的名額。

青衣救護站爆疫 消防處：近百救護檢疫 學員月底上前線

【19:46】本港新冠肺炎疫情肆虐，青衣救護站出現小型感染需關閉，至少5名救護員染疫，多人須檢疫隔離，令前線人手緊張，《香港01》獲悉，消防處會安排一批未畢業的「操班仔」學員及教官補位。

消防處今日（13日）回覆查詢表示，至今有96名救護人員須檢疫，導致人手臨時短缺，處方除抽調「特別支援隊」補位，亦確認會調動合適的救護學員擔任隨員與前線工作。

【18:46】衞生署公布，再有兩人違反強制檢疫令被判刑，累計101人違例被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。一名違例70歲男子今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁兩星期，他於去年6月15日入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日到食物環境衞生署處理續領牌照事宜。

新冠肺炎｜新填地街爆疫 區議員憂變慈雲山翻版 促撤走居民檢疫

【18:37】本港新冠疫情反覆，其中油尖旺區成為疫情重災區，佐敦新填地街20至26號昨日（12日）列為強制檢疫大廈，有確診個案的樓層，住戶需要到檢疫中心隔離。單計昨日，新填地街一帶新增18宗確診個案。佐敦北區議員何富榮表示，今次爆發集中於尼泊爾少數族裔內，但由於他們不像印巴族裔般有旅裔領袖，較難找到他們及傳播抗疫消息。

何富榮指出，新填地街20至26號的確診人數，按比例較葵盛西邨8座的確診人數多，「如果跟返呢個數據去睇，應該所有新填地街20至26號嘅住戶都需要入住檢疫中心。」

【18:30】醫院管理局表示，截至今早9時，過去24小時共有60名確診病人出院，至今共有8,584名確診或疑似病人康復出院。現時共有568名確診病人分別於25間公立醫院及社區治療設施留醫，其中41人情況危殆，33人情況嚴重，其餘494人情況穩定。

新冠肺炎｜科興董事長讚疫苗安全有效 多國落訂 準時送港

【17:25】港府訂購的首批100萬劑內地科興疫苗原定最快本月（1月）抵港，但預料已延至下月才運抵。科興董事長尹衛東表示，會按照合同規定將疫苗準時供港，又稱在4個國家進行的研究顯示，科興疫苗的安全性及有效性都是良好，已有多國向科興訂購疫苗，而內地北京及廣東省等已經大規模接種，有良好安全性效果。

【17:52】須檢制檢測的新元朗中心，累計有5單位有人染疫。張竹君表示，之前有2單位有個案無關連， 各自有家人感染，經強檢發現再多3單位一共多6名病人。現一共5單位，在不同樓層，但有3單位同一座向。

根據衞生署昨晚公布，深井麗都花園有兩宗感染源頭不明個案。張竹君澄清，兩患者其實是家人，將會修訂，因此該大廈毋須強制檢測。

疫廈｜新填地街20多名密切接觸者須檢疫 張竹君：喉管比較緊密

【16:47】對於新填地街塘樓疫表，張竹君表示，門牌26號有初步確診個案，門牌20號有2單位有居民確診，多了患者家人染疫；門牌22號患者是昨日確診者，她指有很好多單位劏房成ABCD室，都擔心喉管比較緊密，故要送往檢疫。她強調喉管維修，需靠業主居民。

新冠肺炎｜廣華醫院女病人入院覆檢後才確診 同格一名病人須隔離

【16:40】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，廣華醫院有一名女病人前晚經急症入住婦科，病人當時無病徵，醫院按程序進行入院篩查，但第一次結果不確定，做覆檢才確診，接觸追蹤同病格病人，需要檢疫，而醫護人員當時有穿着合適的個人保護，無做高風險程序，因此毋須檢疫。

強制檢測｜新增42宗確診 11宗源頭不明 天馬苑駿威閣列強檢大廈

【16:32】衞生署疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增42宗個案，全屬本地患者，當中18宗在臨時檢測中心發現，有11宗感染源頭不明；今日初步確診有20多宗。31宗有關連個案中， 將藍隧道增4宗、中九龍幹線增2宗、港九小輪群組增一位緊密接觸者診。

張竹君公布，黃大山天馬苑駿威閣有2個單位受影響，一共4名患者，兩單分別有1個及3個病例，住在不同層數及方向，該大廈列強制檢測。新填地街爆疫，共有21多人需接受檢疫。

新冠肺炎｜大坑渣甸豪庭81歲老翁染病一個月不治 累計161人離世

【16:00】東區尤德夫人那打素醫院公布，一名確診病人今日離世。至今共有157名病人於公立醫院離世，連同4名在家及私家醫院死亡患者，至今共有161人不治。

最新死者為一名81歲有長期病患的男病人（個案編號：6921），因咳嗽到私家醫生求診，及後確診，於去年12月6日入住東區醫院隔離病房。病人情況持續惡化，並於今日上午11時32分離世。

【14:45】據了解，今日新增確診個案仍多達40多宗。

陳肇始：正研究商場是否提早關門 已不斷催促科興提交疫苗數據

【13:51】新冠肺炎第四波疫情襲港，食物及衞生局局長陳肇始今天（13日）出席立法會會議時，被追問會否進一步推出措施規管私人社交聚會。陳肇始表示，有關規管跨家庭私人聚會，政府仍在研究當中，指有關情況複雜，執法上有困難。

她又指，有專家建議商場等處所提早關門，當局正在研究。對於科興疫苖在巴西的有效率僅五成，陳肇始指， 政府已不斷催促藥廠提交資料。

羅致光：至今465外傭染疫 無計劃推假日禁足、定期強制檢測

【13:45】新冠肺炎疫情期間，外傭是其中一個高危群組，其中有部分外傭於假日在公眾地方聚集，引起關注。

勞工及福利局局長羅致光今日（1月13日）回答立法會質詢期間提到，疫情至今至少有465名外籍家庭傭工確診新冠肺炎。針對假日聚集情況，政府自12月中旬已發出60張定額罰款通知書。不過政府現階段未有計劃向外傭作假日禁足令或是定期強制檢測。

新冠疫苗｜僅37%市民願接種 黃至生：政府推介可增10倍意願接種【11:35】中大醫學院昨日（12日）公布去年7至8月的調查結果，僅37.3%香港成年人願意接種新型冠狀病毒疫苗，而接受程度最低為25至34歲者，比例不足兩成半。中大賽馬會公共衞生與基層學院教授黃至生今日在港台節目表示，37%這個數字相比其他國家較低，政府應該針對不同的年齡層有不同的宣傳策略。調查亦發現，80％至90%的人願意將自己的健康放在香港的醫療體系下，因此政府的作用很重要，他說有政府的推介，市民會增加10倍意願接種。

▼強制檢測大廈名單▼

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月15日或之前接受檢測：

1. 佐敦新填地街20號

2. 佐敦新填地街22號

3. 佐敦新填地街24號

4. 佐敦新填地街26號

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月12日至15日或之前接受檢測：

1. 觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓

2. 觀塘清水灣道2號坪石邨黃石樓

3. 觀塘清水灣道2號坪石邨藍石樓

科興疫苗巴西測試有效率僅五成 聶德權：專家委員會本周開會審視【11:10】公務員事務局局長聶德權出席電台節目後表示，疫苗來港接種前必須經顧問專家委員會審視及審核，並基於臨床數據及專家意見作建議。他指，委員會正密鑼緊鼓處理有關工作，本周會開會審視相關問題，相信之後會有清晰的建議。消息：青衣救護站爆疫牽連百救護員須檢疫 救護教官帶學員補位

【11:00】本港新冠肺炎疫情肆虐，青衣救護站近日小型爆發，累計5名救員染疫而須關閉消毒，疫情亦有擴散其他救護站趨勢。《香港01》接獲消息指，消防處為填補前線人手，已安排一批未畢業的「操班仔」上前線，據悉，10多名學員已於東涌救護站待命，一批消防及救護學院的救護教官亦奉召「落場」，夥拍新丁處理高風險工序。

有資深救護員透露，暫時有約百名前線須檢疫隔離，無可避免要增加人手，但由於缺乏經驗的新丁及脫離前線多年教官一隊出車，擔心反而加重前線壓力，他認為歸根究底，處方當知悉有初步確診應立即採取行動，減少救護車進入青衣救護站避免病毒擴散，同時促請處方盡快增設負氣壓救護車，盡力減低前線感染風險。

據悉，一批消防及救護學院的救護教官亦重新上前線。（資料圖片）

新冠肺炎｜何栢良籲為新填地街大型強檢︰我怕唔控制會V型反彈【10:35】佐敦新填地街出現爆疫，近兩周累計11人確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，新填地街大廈的環境擠迫，渠管殘舊，並無Ｕ型隔氣的設計，認為並非社交距離措施可解決。他建議，政府在處理上可更進取，為該區作大型強制檢測，「再拖落去對疫情不利，而家疫情就反反覆覆啦，我怕唔控制會V型反彈。」新冠疫苗｜6私營醫療機構擬承辦接種中心 私院關注需頗多人手

【10:00】首批新冠肺炎疫苗最快下月到港，政府將在18區設立社區疫苗接種中心，擬由私家醫院及醫療機構承辦。

《香港01》向本港13間私家醫院、5間大型醫療集團查詢，當中約6間表明有意參與或盡力協助，另有私家醫院就指仍有待政府公布更多細節再作考慮。有私家醫院直言，是次計劃長達六個月或更長時間，需要大量人力資源配合，院方會在不影響醫院服務的前提下積極配合。新冠肺炎疫苗｜聶德權：接種人數難估計 市民看法隨時間疫情改變【09:57】公務員事務局局長聶德權接受新城財經台訪問時重申，復星/BioNTech疫苗最快下月到港，阿斯利康疫苗則料於第二季底抵港，科興疫苗則正爭取盡早來港。聶德權表示，政府會於本月內完成籌備工作，若疫苗於下月順利到港，最快可安排市民在農曆新年後接種疫苗。科興疫苗巴西指有效率約五成 曾祈殷指報告不全︰或被無徵狀拉低【09:45】中國科興生物研發的疫苗，在巴西的臨床數據只有50.4%整體有效率。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在商台節目中表示，在沒有正式報告下，仍有未知之數。他指，現時的報告並無區分有徵狀及無徵狀患者的比例，認為有機會被無徵狀患者的數據拉低。他並強調，疫苗有效率與檢測準確率不同，「如果疫苗保護性有五成，唔代表佢完全冇保護。」

而港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在同一節目指，阿斯利康即牛津疫苗早前的臨床數據顯示，疫苗對有徵狀的人士有效率達七成，而無徵狀的有效率僅得56%，因此該情況並非科興疫苗獨有。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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伊院醫護組「急救隊」拖篋穿梭病房 為危急新冠患者插喉續命

【08:00】新冠肺炎疫情襲港，造成逾9000人確診，在疫情高峰時，公立醫院有過百名患者情況危殆或嚴重，而第四波疫情期間，不少病人病情「懸崖式下滑」，一夜之間急轉直下，急需插喉續命。

伊利沙伯醫院麻醉科及手術室的醫護人員組成一支「急救隊」，每當有病人情況轉差時，迅即把急救物資放入「插喉篋」之中，拖著行李箱趕赴病房，為病人急救、插喉、做心肺復甦，竭力拯救生命。

每當收到召喚，都會盡力在5分鐘內準備好物資及抵達現場，「急救隊」成員之一、麻醉科副顧問醫生陳崇斌直言工作爭分奪秒，「好多時需要我哋嗰陣，都好突如其來，好難預計！」

解構伊院「急救隊」百寶袋 疫情下轉用新儀器與病人保持距離

【08:00】由伊利沙伯醫院麻醉科及手術室醫護人員組成的「中央急救隊」，24小時候命，一收到緊急召喚便會出動救人。他們每次「衝鋒陷陣」時，都會帶同一個非一般的行李箱，內裏暗藏乾坤，盛滿喉管、麻醉藥物、急救物資、防護裝備，是他們「百寶袋」。

由於新冠肺炎傳染力強，「急救隊」也轉用了一些新儀器，力求與病人保持距離，以免造成交叉感染，包括附有鏡頭的喉鏡、二氧化碳檢測儀。

巴西數據指有效率僅50.4% 一文睇清科興疫苗技術、價格及副作用

【05:26】根據巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日發表的臨床測試數據，中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的「整體有效率」只有50.4%。



中國科興是香港政府早前宣布購入的三款疫苗之一，其研發的所謂「滅活疫苗」，意思是透過滅活技術是將病毒殺死，並過濾至不會致病，從而引起人體的免疫反應。

新冠肺炎｜巴西布坦坦研究所：科興疫苗有效率僅超過五成

【02:30】巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日表示，在國內一項後期臨床試驗中，中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的「整體有效率」（general efficacy）只有50.4%。

確診大廈｜佐敦現「疫區」 新填地街爆到廟街、廣東道共18宗

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（12日）公布新增60宗個案，而佐敦新填地街20至26號雙號門牌唐樓，累計至少有21宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，新填地街附近有幢唐樓中招，距離上址只得2至3分鐘路程，包括廟街及廣東道，當中兩幢的確診者屬於中九龍幹線群組，涉6人；在這約0.1平方公里「疫區」，單日增共18宗。

列為強制檢測大廈的新元朗中心第三座，再揪出6名患者，當中三人感染源頭不明，近五日累計共有11名患者。

昨日總覽：新冠肺炎．1.12｜確診反彈至60宗創本月單日新高 新填地街爆疫新填地街20、22、24、26號唐樓須強制檢測 21人染疫涉多間劏房新填地街唐樓爆疫11人確診 存多個劏房 少數族裔未知要強制檢測新冠肺炎｜先達廣場人流減 租戶先行去檢測呈陰性不怕傳染新冠疫苗｜聶德權：考慮放寛已接種人士防疫限制 可進入部份處所

確診食肆｜增2餐廳 居青衣警宿舍確診青年曾到長沙灣大家樂

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，昨日（12日）新增60宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增2間餐廳有患者足跡。兩名沒有病徵的患者分別到過長沙灣廣場大家樂及元朗順發大廈東方（勝記）飯店，其中一名19歲患者居於青衣已婚警察宿舍。

新年或無頭炷香、拜車公 善信：不希望禁絕 香燭舖：望天打卦黃大仙祠牛年頭炷香或不辦 解籤師傅：天災人禍順其自然新冠肺炎｜花農斥食環署會面欠準備拒屋邨賣花 質疑只針對花市新冠肺炎｜曾祈殷：1月疫情料徘徊每日幾十宗 倡花市要分散舉行

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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新冠肺炎｜消息：退休總警司吳淑芬掌管啟德追蹤中心 50警助追查新冠肺炎｜鐵路警區港島綫巡邏小隊警員初確診 上周四最後上班新冠肺炎｜康文署外判清潔工確診 負責樂富遊樂場、周日最後上班新冠肺炎｜黃大仙慈正邨81歲長期病老翁離世 累計160人不治新冠肺炎｜再多兩人違檢疫令判囚 23歲女回港即日企圖離境被截