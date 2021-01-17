新冠肺炎・最新｜消息：今增逾50宗確診　連續兩日高位企硬

新冠肺炎疫情反覆，截至昨日凌晨，單日新增50宗確診，其中1宗輸入，49宗本地個案中，15宗源頭不明，初步陽性個案則有30多宗。 廟街疫區強制檢測大廈名單持續增加，昨日新增兩幢，預料今日會再多四幢，九龍其他地區亦將會多兩幢大廈需要強檢。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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【14:20】據了解，今日再增超過50宗確診個案，較生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布半日初步確診多出約20宗。

指天椒售價急升 料新年菜價倍升 菜販解構疫情寒潮如何推高菜價

【14:08】近日天氣轉冷，新界甚至有菜園出現植物結霜現象，內地部分地區亦開始下雪，令蔬菜供應下降，菜價近期呈上升趨勢。有菜販指出，不少人打邊爐必備食材指天椒，售價急升，「幾廿年都未試過咁貴」，預計新年期間菜價，一般會由現在的18元一斤，上漲至30元一斤；也有雞檔檔主表示，臨近新年，活雞來貨價已開始上漲，預料本月月底時，現售160元一隻的活雞，價格可上漲至200元一隻，加幅達25%。

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市建局助隔氣管「自動補水器」投產 最快年中為2000住戶安裝

【12:16】定時注水至U形隔氣彎管成為阻止病毒入侵家居的防線之一，早前香港專業教育學院的師生團隊研發一款自動補水器，減低因住戶忘記注水入排水渠的隔氣彎管令渠管乾涸，增加病毒進入單位的風險，並在「煥然壹居」兩個空置單位實地測試。



市區重建局行政總監韋志成今日（17日）在網誌表示，因應近日舊式樓宇和涉及劏房的單位接連爆發疫情，市建局決定先行將自動補水器裝置的基本版投入生產，預計今年年中為市建局四幢安置大廈以及重建項目已收購物業內共約2,000住戶先行安裝。

專訪｜BioNTech新冠疫苗先到港 曾浩輝將接種 待臨床報告購科興

【12:00】港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，復星與德國藥廠BioNTech及內地科興疫苗料下月（2月）抵港。表明會身先士卒打針的政府顧問專家委員會成員曾浩輝指出，會接種最快到達的疫苗，估計已公布第三期臨床數據的BioNTech最早到港，自己會注射該款疫苗，至於巴西宣稱防發病率僅達五成的科興疫苗，就要視乎其第三期臨床報告才決定引入與否，形容現時外界資訊「好鬼亂」，「講啲唔講啲，其實就唔係咁易做一個判斷。」

新冠肺炎｜陳茂波：最新失業率勢破16年高位 勞工市場處加壓狀態

【11:40】新冠肺炎疫情持續，衝擊各行各業。財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌指，目前情況仍非常嚴峻，第四波疫情衝擊下，即將公布的失業率勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。

他指，新一份財政預算案將及早部署，投資未來，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階。

財政司司長陳茂波。（李澤彤攝）

▼廟街疫區強制檢測範圍及大廈名單▼

確診大廈｜九龍增六廈或將強制檢測 何文田靜文樓患者曾住酒店

【00:00】九龍區或有6幢大廈將被列強制檢測，當中4幢在政府劃定爆疫高風險「指定範圍」內，包括油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座；而單日增兩宗無源頭的土瓜灣益民大廈，以及累計兩宗源頭不明個案的油麻地瑜德大廈，亦有機會被列強檢。

確診食肆｜增7餐廳 海怡半島確診男曾赴南區4餐廳 包括元氣壽司

衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增7間餐廳有患者足迹。當中一名居於海怡半島怡韻閣的26歲男子，曾赴南區四間餐廳，包括海怡西商場的「元氣壽司」及香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」等。另外，青衣救護站爆疫，至少五名救護員確診。其中一名37歲男救護員則曾到訪彩雲商場2期的「意樂餐廳」。早前曾有確診者到訪過的深水埗「添好運點心專門店」，亦再增一名確診者到過。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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昨日總覽：

新填地街唐樓隔離令 患者憂出院無家可歸 污水駁糞渠未勒令修葺

限聚令｜業界冀新年前放寬限聚 張竹君：疫情反覆放寬將再反彈

今反彈至50宗個案 葵涌石蔭邨仁石樓增09室單位染疫 共9人確診

買年花市民迫爆花墟 自備防疫鏡市民：迫到拿不出來 應人潮管制

今15無源頭個案 三分一來自佐敦油麻地小區 初步增兩幢大廈強檢

新冠疫苗｜政府將增設臨床專家委員會 審視接種後嚴重及死亡個案

新冠疫苗｜專家委員會劉澤星：下周一開會 難估計農曆年後可接種