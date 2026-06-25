宏福苑6.25聽證會重點｜專家指大火因系統性失效　倡檢討建築規管

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（25日）舉行第五輪三場聽證會的第三場，委員會早前指，會在第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。



今日聽證會預計有兩名獨立委員會委任的消防工程專家作供，包括香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail Usmani，以及香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。宏福苑聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑大火獨立委員會主席陸啟康。（湯致遠攝）

宏福苑聽證會6月25日重點：

《香港01》宏福苑五級火專頁

．煙囪效應火災案例 宏福苑嚴重性屬史無前例

．宏昌閣居民逃生時間「基本上是零」

．發泡膠枝有機會造成垂直蔓延

．宏福苑大火因系統性失效 由連串失誤導致

．勿讓相鄰大廈同時用可燃物料覆蓋

．檢視強制驗樓制度 成立委員會檢視建築規管



(圖左起)消防工程專家Asif Sohail Usmani及江黎明。（湯致遠攝）

【12:19】Usmani同意跨部門調查專組報告結論，但強調並非暗示，若當初用阻燃網就不會起火。被問到若宏福苑棚網、帆布不具阻燃性，是火災重要因素，Usmani則認為說法公道。他亦同意用發泡膠封窗是致多人死的因素，因為發泡膠都是滴燃。他亦同意火和煙都是經木枝的縫隙攻入，測試證明木板鋁塑板不宜造「生口」，也是造成大量傷亡的原因。

大火因系統性失效 連串失誤導致

【11:38】Asif Sohail Usmani指，今次事件是系統性失效，是由連串失誤導致，造成今次結果。其一，是可燃物，可以有阻燃或無阻燃性能，在外牆、內閣積聚。其二，火勢迅速，最高蔓延速度每秒鐘10米，Grenfelltower大火每秒8 米，今次快得多，火勢噴湧而上，像火山火起後，都有風，像森林大火會有力，帶來附加效果。內閣起火有熱氣流向上走，像火山噴湧而上，隨風力蔓延。

Asif Sohail Usmani稱，在宏福苑大火出現嚴重大火。風險不能單看可能性，要將機會率考慮後果後， 風險依然是高。逃生通道被阻，逃生時間歸零；而火燒破了窗，於是火燒入客廳，後來火一個個單位蔓延。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃。（湯致遠攝）

勿讓相鄰大廈同時用可燃物料覆蓋

Asif Sohail Usmani稱建議是臨時措施，先是保護有機會面臨這些風險的人。他認為，不要讓相鄰大廈同時用可燃物料覆蓋。光井是垂直通道。當樓宇有人居住，要提高監管要度，用自動化監察系統。

他續指，大廈外牆不能可燃物料，免阻塞逃生通道。對臨時工程，所有物料要有認證、具阻燃性能。工地工人應定時接受培訓，對火災危害保持警覺。

對於住戶及工人，大維修前應有教育和定時走火警演習。大廈管理架構應與屋宇署、房屋署協調，檢視強制驗樓制度。至於政策方面，Asif Sohail Usmani建議成立委員會去檢視本港建築規管，要有持分者承擔責任，不能有人做擋箭牌。

Asif Sohail Usmani說，大致上同意跨部門小組的結論。但當風險高，不能單單說「不大可能」，英國大火都已要求阻燃棚網，已有，但這件事仍有發生。

被問到是否建議面向內閣的窗戶，都應更換具耐火功能的窗戶。Asif Sohail Usmani表示，如內閣有可燃物料，同意有關建議，但建議內閣先不要有可燃物料，否則就要換窗。Usmani同意，悲劇是可預見，但當時沒預見到。

政府代表、資深大律師孫靖乾。（湯致遠攝）

【10:55】就居民在火災中的死亡原因，江黎明指，不論A或B類單位，走廊側窗很快出現玻璃窗破裂的情況，窗變成開口讓火焰進入，煙亦在內閣進入。而3分鐘後，內閣起火，很快有煙。假設竹支從內閣跌落，空氣補充不足，燃燒不充份，對於面向火勢的單位，即4、 5室，煙可以直接攻入，加上樓梯有煙，居民無逃生路徑。

江稱，在宏昌閣，2、3室沒受內閣火；4、5、6、7室最嚴重，火很快發展； 1、8室中等嚴重。而2、3室最危險，由於沒受火波及，但亦有因死亡，因為有濃煙。

江總結，宏昌閣81死亡人士，24人死於公共走廊或梯間找到； 火10秒內最低層蔓延至最高層。當居民想從梯間走，但發現煙滿佈。內閣火產生一氧化碳，產生有毒氣體，導致死亡。

宏昌閣1202室亦沒受火波及，因火在1203發生。1201室亦受火影響，住戶想離開，到另一單位，發現另一單位受內閣火，所以喪生。而1201室有閃燃，煙由1201室進入1202室。影片觀察，並非有大量濃煙。他指，曾有問自己如果他們留在1202室，就是否不會死亡。他認為，如果他們開窗，可能會安全，因為有大門遮擋火。

獨立委員會委任的消防工程專家、理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。（湯致遠攝）

發泡膠板有機會導致火勢垂直蔓延

【10:21】獨立委員會委任的消防工程專家、理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明重組火勢蔓延的情況。他展示《有線》直播片段，當日下午4時11分，宏昌閣內閣火勢上頂。

江黎明說，頂峰時間的火其實只維持2至4分鐘，但玻璃已被燒爆，濃煙已攻入屋，受影響的單位都受大量濃煙影響。他指是不完整燃燒效應，導致有大量濃煙。江黎明說，火是垂直沿外牆。在多幢大廈、多個房間都有起火。

江又分析火勢蔓延的原因。他稱，實驗顯示，如果將棚網與其他可燃物一同燒，可見由滴燃造成的「疊加效應」，火愈燒愈高。他又提到，發泡膠板如有高強度熱能，會貼在玻璃板，會因熱力融解，並會跌落。這顯示如有不同燃料加入，會促成增長，有機會造成垂直蔓延。

獨委會主席陸啟康問及，由於有高強度熱能，是否有可燃物料分別不大；而竹支跌落後燃燒，加上安全網 ，令火勢發展得大。江認同。

理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI。（湯致遠攝）

煙囪效應火災案例 宏福苑嚴重性屬史無前例

【10:00】Asif Sohail Usmani表示，工作範圍火勢外圍訊速，分析外牆建築物料，引燃及燃燒行為，檢視現行消防 標準是否足夠，就物料測試火的蔓延的特徵。

他提到，「煙囪效應」可以令火發展得快和變得高溫，沒有棚架的大廈，單位有「閃燃」，能打破窗，火焰在窗跳出，繼而令樓上的窗打破。這是宏福苑曾發生的事。他形容，宏福苑不是這類火災的第一次，但其嚴重性是史無前例。

他指，過去有1996年的本港嘉利大廈、英國Kings Cross Fire 1987、英國倫敦2017年的格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）住宅樓大火。

他稱，宏昌閣規例遵守屋宇署1987年守則。唯獨是只有一道防火門，但這不是最重要，因為火是由外面攻入裹面。另外，宏昌閣居民逃生時間「基本上是零」，因為逃生路線在居民疏散已堵塞。

第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。圖為5月27日，大埔宏福苑大火受災居民再上樓執拾的屋苑外貌。（資料圖片/鄭子峰攝）

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

宏福苑聽證會5.6第二十一場重點

宏福苑聽證會5.7第二十二場重點

宏福苑聽證會5.8第二十三場重點

宏福苑聽證會6.22第二十四場重點

宏福苑聽證會6.24第二十五場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

