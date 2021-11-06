新冠肺炎．最新｜今增7宗輸入個案　再多2名菲傭抵港確診

衞生防護中心今日(6日)公佈7宗新增輸入個案，其中2人是菲律賓抵港外傭，另有一名11個月大男嬰加拿大抵港隔離檢疫期間確診。另外，今日有少於5宗初步確診。



新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）首現於英國大爆發的「Delta+」變種病毒（AY.4.2亞系）。累計確診為12,361宗，昨日初步確診少於5宗。



合資格接種第三劑新冠疫苗人士昨天（5日）起可預約，首日有 24,500人經網上預約系統預約接種第三針，當局強調數字不能反映實況，因市民可經其他途經打針。



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通關｜許樹昌：衞健委將到港考察 盼接種率增減通關後爆發風險

【10:51】特首林鄭月娥期望明年二月可以與內地通關，近日推出多項政策收緊防控措施，如改康復者出院安排及強制使用安心出行等。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近日政府推出的多項措施，已回應內地提出的問題，預計衞健委將派員到港實地考察，認為二月通關機會高。惟他說，現時香港疫情平穩，與內地甚至海外通關後，香港可能會再爆發疫情，認為現時要提高疫苗接種率，把感染風險減至最低。

第三針Q&A｜特首稱「抗體非愈高愈巴閉」 許樹昌：係佢個人睇法

【10:06】行政長者林鄭月娥早前接受傳媒專訪時表示，第三針會繼續接種科興疫苗，更稱「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（6日）接受港台《星期六問責》訪問時指，「呢個係佢個人睇法啫」，他解釋抗體高能減低有徵狀感染的風險，前線抗疫人員有較高的抗體，保護力可以更大。

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

▼11月3日北角食環署渣華道街市情況▼



+ 12

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



+ 1

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



+ 39

+ 8

▼11月2日九龍城街市情況▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.5｜港首現Delta+病毒個案 安心出行擬擴至全部食肆

通關︱田北辰消息：月底前所有食肆須掃安心碼 或除夕通關迎新年

新冠肺炎｜港首現Delta+變種病毒個案 患者為62歲香港足球會職員

新冠疫苗｜今起預約打第三針 首天2.45萬人網上預約接種

第三針｜預約系統要求填第二針日期 社工批無人會記得、為難長者

林鄭續打科興稱抗體夠就可以 梁子超：單抗體水平難定保護力高低

第三針｜復必泰抗體水平高於科興 對付多種變種病毒有效應超9成

第三針｜長期病患定義不清 醫生：應寬鬆處理料包通波仔、糖尿病

新冠疫苗｜金管局谷針 東亞匯豐等未打針員工者需兩周一檢

安心出行｜失明人士手機掃碼難 迫棄街市改到超市買餸捱貴食材

強制檢測｜沙田聖母無玷聖心學校等4學校爆流感 師生兩日內檢測

▼食環署轄下公眾街市名單▼

