Omicron．1.7｜洪為民生日宴會賓客確診　出席高官休假竹篙灣隔離

新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，本港今日（7日）新增33宗確診個案，累計12,865宗；再多83名患者的病毒排序顯示為Omicron，累計錄得223宗。初確診給30宗。



人大代表洪為民本周一（3日）舉行的生日宴會，出席的37歲女賓客榮源茶行太子女王詩雅確診，另外當日在場的香港電台普通話台主持楊子矜今日初步確診。有份出席的170人全部要入竹篙灣檢疫，包括警務處處長蕭澤頤，消息人士表示，會從嚴檢疫，即使楊子矜覆核為「復陽」，也要出席者檢疫，並已展開調查他們當日有否違反食肆防疫指引。



▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



+ 4

Omicron｜勞工處呼籲外傭假日守群組規例 周日加強巡查維園等地

【02:28】新冠肺炎變異病毒Omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組，由「維園跳舞群組」確診印傭傳播的確診外傭正在增多。又到周六日外傭放假日子，勞工處周五（7日）提醒外傭留意並遵從強制檢測公告，及時接受免費新冠肺炎檢測，並呼籲他們遵守政府宣布的社交距離措施。

初確診外傭曾到青衣商會將軍澳幼稚園接送少主 停面授兩日

【02:10】新冠肺炎變異病毒omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組。屬「維園跳舞群組」的確診印傭的密切接觸者、居於將軍澳安寧花園的44歲印傭，在竹篙灣檢疫期間發病，周五（7日）初步確診。該名外傭負責照顧一名幼稚園少主，在區內就讀的青衣商會將軍澳幼稚園，校方周五向全校家長發通告，指為安全計，學校於下周一、二（10日及11日）暫停面授課堂。

新冠肺炎︱政府列10間餐廳為高危地點 灣仔區佔逾半

1月8日【01:36】本港昨日再出現多宗新冠肺炎Omicron變種病毒初步確診個案，政府將10間食肆列為高危地點，其中六間位於灣仔區，當局呼籲在指定時間到訪過高危地點的巿民盡快前往檢測。

+ 5

洪為民飯局｜還原林鄭斥責國泰「特區之首負責論」 三日說法之變

【23:58】新冠變種病毒Omicron殺到香港，從國泰空少違反家居檢疫，到高官出席人大代表洪為民「疫宴」，特首林鄭月娥多次見記者解畫，斥責國泰高層時拋出「特區之首負責論」，但對局長高官出席飯局，就僅表示官員要個人負責，反駁稱「問責制不是去到我要為每一位同事個人的決定和行為負上個人的責任。」



立法會議員田北辰直言，如果國泰高層要為機組人員違規負責，特首亦要為官員違規負責。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼



+ 4

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

晚市禁堂食｜餐廳寂靜推優惠吸客 市民公園開餐一人吃叉雞飯

【23:49】新冠肺炎變異病毒omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組，由今日(7日)凌晨零時起，食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食。《香港01》記者在荃灣了解禁晚間堂食首日市況，下午5時許，不少餐廳推出晚市特價優惠，店員特意走到餐廳門外派傳單呼籲食客光臨，有剛開業主打飲酒吃小食的餐廳，其老闆稱了解措施，但非常無奈，「我知道防疫要緊，就嚟過年，真係兩個禮拜好啦，再耐啲真係搞唔掂。」

不少市民改到戶外用餐，有留在公園吃燒臘飯的市民說，其實就唔算慘，但旁人見到感觀有點悲涼。」本來想吃湯麵的他，亦因戶外進食不方便而改吃飯盒，眼見餐廳因措施改變經營方法感無奈，「呢種鬥便宜經營唔健康！」

+ 3

洪為民生日宴｜消息：政府擬從嚴檢疫 「一哥」蕭澤頤已入竹篙灣

【23:44】本港新冠病毒疫情波及官場及政界。港區人大代表洪為民本周一（3日）生日宴再有賓客染疫，爆出第二名患者，座上客之一、港台普通話台女員工楊子矜今（7日）初步確診，由於她在當晚6至9時許在場，原本在9時半前已離開的「一哥」警務處處長蕭澤頤等100人，由原先不用進入竹篙灣檢疫，變為要進入。

消息指，若楊子矜的覆核呈陽性，固然全部要送入竹篙灣，但當局傾向從嚴，即使是復陽，也會安排所有出席者入竹篙灣。

值得注意的是，當局透楊子矜的樣本的CT值介乎34至36，即病毒含量較低，有待確認是否確診。專家表示，不能排除個案涉假陽性可能，例如檢測樣本於化驗受到環境污染。楊子矜丈夫、醫生朱偉星則透露，為趕及將樣本送往化驗，昨晚遂於化驗所殘廁替妻子採樣，他確認期間並無觸碰周遭環境，不過他昨日在自己診所，有為病人注射科興疫苗，不敢定論是否污染妻子的樣本，需交由專家判斷是否「假陽性」。

洪為民生日派對新民黨3人赴會 容海恩收通知：將隔離檢疫21日

【23:41】港區人大代表洪為民周一（1月3日）舉行生日派對，邀情政經好多出席，新民黨三名議員黎棟國、容海恩和陳家珮均有赴會。然而有確診者出席當日宴會，曾到場的人士均要接受檢測。

洪為民生日宴│白韞六、許正宇、蕭澤頤發聲明：對增防疫工作致歉

【23:23】有份出席洪為民生日宴會的警務處處長蕭澤頤發表聲明：

「本人於一月三日晚上六時許曾出席於灣仔舉行的一個生日聚會，短暫逗留後離開。鑑於有出席者涉及變異病毒株的新型冠狀病毒陽性或初步陽性檢測個案，本人會休假，按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。其間，警務處副處長（管理） 郭蔭庶會署任警務處處長。」

洪為民生日宴│食環署查宴會餐廳 出席者有否戴口罩、掃安心出行

【23:12】食物環境衞生署發言人表示，正就灣仔一間食肆日前舉行的宴會活動展開全面調查，即洪為民生日宴會。

署方表示，本周一晚在該食肆舉行的宴會活動，陸續出現新型冠狀病毒病確診或初步確診個案，多名出席人士需要接受隔離檢疫，活動情況被廣泛報道。由於初步資料顯示可能有違反防疫規定的情況，衞生防護中心已經將個案和相關資料轉介予食環署跟進，署方即時展開全面調查。涉事食肆持有普通食肆臨時牌照，登記以D類運作模式營運。

發言人表示，調查對象包括食肆負責人、員工和出席該活動的人士，目的是確定是否有人違反法例規定，特別是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）而發出的指示，例如有關掃描「安心出行」場所二維碼、佩戴口罩等規定。

01消息：入境處長認無嘟安心出行 區嘉宏抗辯因站於生日會場外

【22:38】港區人大代表洪為民周一（3日）舉行生日派對，多名高官出席，其中入境處處長區嘉宏是唯一一人無法確認行蹤。消息人士指，區嘉宏已向政府當局確認當日沒有使用「安心出行」，衞生防護中心將會循兩大方向調查。

洪為民生日宴│林鄭月娥指示涉事高官停職 委陳國基、聶德權調查

【22:17】特首林鄭月娥就大批官員於周一晚上出席洪為民宴會事件，發表聲明。她表示，下午從衞生防護中心得悉，該宴會個案可能涉及另一宗初步確診個案，而該初步確診人士參與宴會的時間為下午6時至8時。若個案最終獲確定，所有曾經出席宴會的人士將被列為緊密接觸者，並須被安排到竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，換句話說，早前因應首宗確診個案於晚上9時30分後才出席宴會而無須接受檢疫的八位官員，將一併被視為須接受檢疫的緊密接觸者。

按最新發展，加上多幾位亦曾出席該宴會的官員主動匯報，除了已被送往檢疫中心的三位屬9時30分後出席的官員（即民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏及發展局局長政治助理馮英倫），另外10位官員將陸續被安排進入檢疫中心，待衞生防護中心稍後確定新一宗感染個案是否屬確診個案。

她表示，已指示所有接受檢疫的官員不宜在檢疫期間繼續履行職務，並須用其自身的假期進行檢疫。特區政府已作出適當安排，確保日常工作不受影響，包括由副廉政專員／廉政公署執行處首長丘樹春署任廉政專員、警務處副處長（管理） 郭蔭庶署任警務處處長、入境事務處副處長郭俊峯署任入境事務處處長；考慮到民政事務局及財經事務及庫務局的局長及副局長都須要接受檢疫，公務員事務局局長聶德權會兼任民政事務局局長，而商務及經濟發展局局長邱騰華則兼任財經事務及庫務局局長。所有署任及兼任安排會有效至各有關官員完成檢疫為止。

關於13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律，稱已指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理兩名屬公務員的部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席該宴會的詳細情況，包括抵達及逗留時間、在宴會中的行為等，並會參考由食物環境衞生署分別就各人按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）進行的調查及執法工作，例如有否使用安心出行、佩戴口罩等。

洪為民生日宴│白韞六發聲明：短暫逗留並無用餐 對事件深感抱歉

【21:50】廉政專員白韞六本周一有出席洪為民生日晚宴，他在今晚發表聲明道歉：

「本人於一月三日晚上六時許曾短暫到訪灣仔一食肆，向友人祝賀後不久便離去，並無用餐。

本人明白作為廉政專員，在全港各界努力抗疫期間發生有關事件，深感抱歉。就本人的個人行為對防疫工作帶來額外負擔，我在此衷心向中央政府、行政長官、廉政公署同事和全港市民鄭重致歉。

本人將全面配合衞生防護中心的安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。」

邱達根在竹篙灣吃了第一頓晚餐「青瓜魚飯」，稱食物味道可以，（受訪者提供）

01直擊｜新科議員入住竹篙灣首晚 邱達根：批評合理、鑽研基本法

【21:38】洪為民生日宴會爆疫，逾百名出席的高官及立法會議員今日（7日）須赴竹篙灣檢疫中心隔離，包括立法會科技創新界議員邱達根。他接受《香港01》訪問，稱不後悔出席，「無人拎枝槍指住你個頭要你去」，但坦言「Omicron來勢洶洶，大家都要跟足指引」，並指大眾評價是公道及合理。



他約下午3時到達竹篙灣，第一頓晚餐是「青瓜魚飯」，並帶了書本解悶，包括《基本法》。

高官政要竹篙灣隔離生活曝光 硬床加頹飯 隔離者自嘲：靜思己過

【21:27】港區人大代表洪為民周一（3日）舉行生日派對，百多人出席，當中不乏政經名人，包括十多名官員和20名立法會議員。衞生防護中心今日（7日）下午召開記者會時，就表示有出席的人士都要檢疫。

有當日出席生日會的政界人士指，當日晚上9點半後在場的人士，均已經進入竹篙灣隔離檢疫中心，並拍了多張圖片，向《香港01》展示隔離中心的環境。

▼銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼



+ 1

新冠肺炎｜銅鑼灣美蘭閣污水檢測發現病毒 疑有隱形患者圍封強檢

【21:00】政府再公布今晚第四個封區檢測行動，自晚上9時起限制在銅鑼灣信德街1-7號美蘭閣（不包括位於美蘭閣地下的店舖）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（8日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

政府早前在區內污水檢測中發現在上述大廈排放的污水對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。經過風險評估後，認為有需要就「受限區域」作出限制與檢測宣告，確認在內所有人士已接受強制檢測，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。

1月7日晚上9時，銅鑼灣信德街1-7號美蘭閣封區檢測。（政府新聞處圖片)

有網上流傳照片顯示，近半百人在岸邊拉橫額，祝賀現任可持續大嶼辦事處處長方學誠祝賀升任土木工程拓展署署長一職，包括租用遊艇道賀。（公務員secrets fb）

半百人東涌海旁「恭賀方學誠出任署長」 土拓署：22人上遊艇午飯

【20:42】港區人大代表洪為民周一（3日）舉行大型生日派對，廣邀政界人士出現，其後有兩人確診及初步確診，累及170名賓客或全都要入住檢疫中心隔離，特首林鄭月娥直言對官員仍出席大型聚會感失望。



言猶在耳，今日（7日）再有網上流傳照片，顯示近半百人在東涌岸邊拉橫額，祝賀現任可持續大嶼辦事處處長方學誠祝賀升任土木工程拓展署署長一職，包括租用遊艇道賀。土拓署表示，事件在昨日（6日）發生，有22人上遊艇午飯，整個安排方學誠事前並不知情，同事在非進食期間有佩戴口罩。

徐英偉被指洪為民生日會上除罩聊天 當日着同款大褸訪議員辦公室

【19:59】港區人大代表洪為民周一（3日）舉行過百人生日派對，多名官員出席，民政事務局局長徐英偉其後向特首林鄭月娥表示逗留了一晚並在現場進食，林鄭昨日（6日）在記者招待會上點名批評指「尤其失望」。

昨日網上流傳一張洪為民唱歌照片，相中有人穿的大褸與徐英偉相同，並顯示在沒有戴口罩之下與他人聊天。

政界派對爆疫︱漏網之魚？林智遠「自首」曾赴宴：梁君彥冇打畀我

【19:57】洪為民生日派對演變成這波疫情以來，最大的潛在傳播鏈，只計賓客已有170人需要檢疫，當中包括20名議員。不過，立法會主席梁君彥今早（7日）公布名單時，只點名19人，他又說已經逐一致電議員了解當晚行程。

不在名單的選委界議員林智遠，在梁君彥記招後3小時在社交網站上「自首」，表示「唔知點解出席咗、（向秘書處）報告咗，（主席）都冇提我」，強調應該是19加1。他接受《香港01》查詢時，稱自己全程無除口罩，而梁君彥未有親自致電給他。

林智遠又解釋，只是應朋友邀請出席致賀，強調自己只是「到場Say個Hi就走，都係作為一種禮儀。」

▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼



+ 8

封區檢測｜源頭不明個案涉變種病毒港台主持初確診 政府圍封三區

【19:50】政府公布再於兩區封區檢測。一是初確診的港台普通話台女主持楊子矜的住所，為何文田何文田山道13號仁禮花園B座，今晚７時半起列為「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（8日）上午約7時半完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測。

當局同時將於7時半將跑馬地毓秀街1-9號毓成大廈（不包括位於毓成大廈地下的商舖）列為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（８日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚11時半前接受檢測。

封區檢測｜58歲女理貨員中招源頭不明 政府圍封灣仔利順大廈強檢

【19:05】變種病毒株Omicron來勢洶洶，更波及本港政界及官場。本港今(7日)新增33宗染疫個案，7宗屬輸入相關個案，當中更涉及1宗無源頭個案，患者是居於灣仔利順大廈的58歲女理貨員，潛伏期曾前往全港多區超市理貨，包括萬寧、百佳、U購及惠康等，她於1月3日曾於中午前往工展會45分鐘。本港另錄得約30多宗初步確診個案。



政府晚上7時圍封該患者的駱克道利順大厦居所，以進行強制檢測，受檢人士須留在其處所並接受檢測。政府目標是在明日（8日）上午約7時完成行動。

▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼



+ 4

洪為民宴｜區嘉宏有無用安心出行？ 特首、防護中心、入境處咁答

【18:59】Omicron入侵社區，多名政府官員、議員出席港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會，至今有2名出席人士染疫，全場170人或須強制檢疫。



特首林鄭月娥交代事件時，曾形容入境事務處處長區嘉宏「個案複雜」，唯一未能確認他離場時間，亦未有回應區嘉宏有無使用應用程式「安心出行」。區嘉宏今午（7日）發道歉聲明，僅稱道賀後即離開及無就座用餐。入境處回覆查詢時指未有任何補充。在衞生防護中心記者會上，被問到出席宴會人士包括點名區嘉宏有無使用「安心出行」，當局僅指處所防疫措施事宜交由食環署調查。

洪為民生日宴｜教育局政助施俊輝有出席 暫在家工作等檢測陰性

【18:52】教育局局長政治助理施俊輝曾於1月3日下午約6時15分出席洪為民生日宴，短暫逗留約20分鐘後離開，期間沒有見到已公布的初步確診人士。他已於昨日（1月6日）傍晚完成自願檢測，今日發出的檢測結果呈陰性。他已暫時轉為在家工作，若衞生防護中心有進一步指示，將會積極作出配合，共同抗疫。

醫學會促重開疫苗接種中心 蔡堅批洪為民生日宴：不准百姓點燈

【16:51】一個無源頭個案 : 58歲女士住灣仔駱克道利順大廈，常出街去不同超市，例如萬寧、百佳、U購、惠康理貨，主要在貨架執貨，工作期間去過港九的超市工作，暫潛伏期未見可疑、高危或確診者去過地方，要繼續跟進。

香港醫學會今日開記者會，作出對本港疫情多項建議。（黃金棋攝）

政圈流傳「好友飯局」名單 獲邀者指為另一人發起 活動已取消

【18:39】洪為民生日會爆疫震撼全城，過百名出席者全部需赴竹篙灣隔離，包括民政事務局局長徐英偉、警務處處長蕭澤頤等多名官員。政界昨晚流傳一份「好友飯局」名單，記載了6張枱每張12人共72個名字，上有民政事務局局長徐英偉、前海關關長鄧以海等人名，但日期標明是1月6日，即洪為民事件爆出之後。

《香港01》從至少3名獲邀者得知，該名單並非洪為民生日派對的賓客名單，而是另一政商界人士發起的飯局。該飯局原本訂於1月6日舉行，但政府宣佈收緊防疫措施之後，飯局已經取消。

港台楊子矜出席洪為民生日宴後中招 昨最後到廣播大樓將深度消毒

【18:35】港區全國人大代表洪為民周一（3日）的生日宴爆疫，香港電台普通話台主持楊子矜今日初步確診，港台今日（7日）傍晚表示，對方昨早（6日）最後到港台主持節目，並證實曾與3名同事午膳，已安排3人即時檢測，並已會安排整座大樓消毒。

▼1.7港台普通話台主持楊子矜初步確診▼



+ 1

【16:51】確診屯門測量師(個案12767)的4歲女兒今日初步確診，她就讀順德聯宜總會屯門梁李秀娛幼稚園K2A班，1月4日 最後上課，因父親初陽，她已停學等結果，同班學生上午9班、下午9班，不會混班，同班有35名小朋友及幾位老師要檢疫,，全校學生及老師共600人要強檢。

洪為民生日宴共兩人染疫 170人出席賀壽 張竹君：或現兩個源頭

【16:40】個案12838，37歲女，同家人住天后廟道翠巒閣，一直無病徵1月5日送檢疫中心並檢測陽性，在榮源茶行（中環卑利街39號號地下）工作，覺得是由母親感染，高危時1月3日去過灣仔西班牙餐廳參與生日派對， 2130至2215逗留餐廳，共170人參與約有70人左右2130後去過要檢疫，但因剛收到另一宗初陽較早前到，所以檢疫人數可能增加。

新增初確診個案為53歲女士做傳媒工作，住何文田仁禮花園C座，曾在1月3日去過灣仔生日宴，6點幾至8點幾到，有食有飲有除口罩，8點幾離開一陣，9點幾又返去打招呼，9點30分前離開，因是初確診人士，曾經成段時間在該處聚會，其他在場人士或都需送檢疫，但由於初確診個案Ct值高達到35-36，需要排除有其他情況，需待個案確診才會行動，擴大至所有賓客都要檢疫，一旦整個活動參加者都列為緊密接觸，其家人亦要送檢4日。

Omicron｜增33宗確診 徐樂堅：現3條兩代傳播鏈 籲停跨家庭聚會

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，增33宗確診個案，27宗涉Omicron。

【16:30】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅呼籲，市民要盡力遵守社交距離措施，停止不必要聚會尤其跨家庭聚會,，因你不知親友會否帶病毒，希望市民減少去人多擠逼地方。至今出現最少3條兩代或以上的傳播鏈。

+ 10

港台主持楊子矜初確診 曾去洪為民派對 昨籲「party要憂著點」

【16:09】Omicron疫情殺入政圈，港台普通話台女主持楊子矜今日（7日）初步確診，周一晚上（3日）曾出席港區全國人大代表洪為民的生日宴。她昨日（6日）仍有主持港台節目《新紫荊廣場》，認為這14天內個人層面應特別留意，朋友之間應少聚會，「party大家要憂著點」，又透露已趕在禁令生效前修甲。

派對爆疫．最新名單︱170人須檢疫 涉及33官員議員 牽連學者記者

【15:36】港區人大代表洪為民本周一（3日）舉辧逾百人生日派對，至今出現一名確診者及一名初步確診者，在席時間由傍晚6時許到當晚10點15分，至少13名高官及20名議員出席宴會，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六及入境事務處處長區嘉宏等。

出席派對的議員中，有17人來自選委會界別，大部分屬於新丁議員。4名來自民建聯，3名來自新民黨，工聯會則只有郭偉强出席。全數須接受檢疫，衞生防護中心表示涉及賓客多達170人，成為這一波疫情最大的傳播群組，他們的家庭接觸者都要短時間檢疫。

《香港01》持續更新出席賓客名單，目前經確認有逾40人。政商界以外，還有科技大學3人及2名傳媒人士。

新冠疫苗｜九龍區增兩間接種中心 1.18起可網上預約

【15:20】政府早前宣布擴大疫苗氣泡，政府今日（7日）公布由1月21日起，將增加兩間社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，供市民接種復必泰疫苗。

【15:03】據悉，逾百名曾出席洪為民生日聚會的賓客，要送往竹篙灣檢疫中心隔離，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等。

港台楊子矜初確診 與夫朱偉星醫生到洪為民生日宴：9時27分離場

【14:36】Omicron疫情愈演愈烈，社區爆發多條傳播鏈，連公營機構香港電台亦有人染疫。港台普通話台一名女員工楊子矜今日（7日）初步確診，據悉，她昨日（6日）曾與3名同事一起用膳，港台廣播大樓須消毒，並隨即收緊訪客進入，下午的採訪活動亦已取消，傍晚6時40分後，整座大樓將要全面撤離。

楊子矜周一早上8時20分，曾在facebook上載2016年與「壽星公」洪為民的合照。（楊子矜FB截圖）

政界派對爆疫︱梁君彥：19名議員出席 何君堯兩天後深圳晤夏寶龍

【11:03】港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民本周一（3日）舉辦過百人生日派對，爆出一名出席者確診，至少13名高官出席。特首林鄭月娥昨日（6日）率先在內部大排查，傍晚召開記招表明十分失望，要求官員為行為負責，當中民政事務局局長徐英偉、發展局局長政治助理馮英倫入住竹篙灣隔離營。

事隔一日，立法會主席梁君彥今早（7日）見記者，確認至少19名立法會議員出席派對，其中民建聯陳仲尼、科創界邱達根、經民聯陸瀚民及洪雯，今日入住竹篙灣檢疫中心21天。身兼行管會主席的梁君彥，形容議員身處金魚缸，所作所為均被公眾監察，須自行負責，行管會並非議員老闆，無權扣減他們的人工。

梁君彥又透露，目前須檢疫的四名議員，當中兩人與確診者有很長時間接觸，會密切留意疫情發展，立法會開鑼下周三（12日）首次大會，目標仍是如期進行。他解釋當日是特首答問會，議員可代市民提問關注問題，如疫情下對各行各業的影響。

有份出席派對的何君堯前日（5日）曾赴深圳，與港澳辦主任夏寶龍會面。

黃大仙流動接種站15分鐘派完即日籌 市民斥政府谷針卻關接種中心

【14:07】變種病毒Omicron殺入社區，不少人趕打針，黃大仙今日（7日）起一連三日設新冠疫苗流動接種站，今早10時已有大批市民排隊見人龍， 即日約500個籌在15分鐘內派完，明日（8日）籌號亦於一小時後派光。



有苦等逾一小時取籌的市民批評，政府以「打針先可飲茶見孫仔」為由谷針，但同時間關閉附近的接種中心，導致居民、長者、有需要人士一窩蜂湧到流動站排隊，但現場提供的疫苗接種服務又不足，要求政府盡快重開中心，紓緩黃大仙區打針壓力。

1月7日 第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用



+ 14

【12:48】消息：今日新增7宗初步確診個案，包括一宗為國泰空姐染疫母親曾到訪用膳的銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳的食客，即連同昨日初確診的63歲男病人，最少兩名食客被傳染。另外，北角外傭教會群組亦多一名外傭初確診，即暫時共有3名外傭染疫。

確診測量師女兒、屯門梁李秀娛幼稚園學童同染疫 師生須強制檢疫

【12:48】新冠變種病毒Omicron在本港社區擴散，屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，周二（4日）因有學生家長初確診，須停課3天，校方今日（7日）公布，接獲衞生防護中心通知，有一名學生的新冠肺炎病毒測試由陰性變為陽性，故上午2A班師生須要檢疫，而復課日期則另行通知。

順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園。（校網圖片)

【12:33】港台普通話台員工今日初確診，據悉，她昨日曾與三名同事食飯，丈夫為醫生朱偉星，港台廣播大廈需消毒，港台亦隨即收緊訪客進入，取消下午採訪活動，員工及訪客亦需於今日傍晚6時40分前撤離，大廈7時起會進行全面消毒，員工最快要24小時後才能再進入。她與丈夫曾出席港區人大代表洪為民舉行的生日派對。

洪為民生日宴｜區嘉宏︰向全港市民致歉 入住竹篙灣檢疫中心隔離

【12:27】Omicron變種病毒來勢洶洶，多名政府官員、議員仍出席港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會。特首林鄭月娥交代事件時，曾形容入境事務處處長區嘉宏「個案複雜」，唯一未能確認他離場時間。

區嘉宏今日（7日）發道歉聲明，指當晚向朋友道賀後即離開，並無就座用餐，為個人行為「衷心向全港市民致歉」並「深切反省」，他會配合衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

▼強制檢測公告詳情▼



+ 7

強制檢測｜洪為民派對餐廳、港大圖書館等49處上榜 涉3條巴士線

【12:07】變種病毒株Omicron殺入本港社區，政府今日（7日）就強制檢測公告刊憲，共49個指明地方被納入強制檢測公告。上榜地方有多間餐廳及街市，包括相信涉及洪為民舉行生日派對的餐廳的灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant；亦有數條巴士路線的乘客需要強檢。

高官派對｜梁子超轟政府內部缺危機感 社區火頭處處籲市民留在家

【09:27】新冠病毒變種病毒株Omicron流入社區，呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）在港台節目《千禧年代》表示，多名高官出席港區全國人大代表洪為民的生日聚會，反映政府內部無危機感，而日前收緊的防疫措施作用有限，亦未能向社會傳遞危機感，「病毒唔係晚上6點後先活動，帶口罩都唔係刀槍不入。」他指，現時社區已「火頭處處」，政府最重要應「救火」，於未來兩周大眾應盡量留家。

▼1月6日早上維園做運動市民▼



+ 10

▼1月6日圍封北角城市花園3座▼



+ 3

封區檢測｜破紀錄一日封港島新界五區 約3300人受檢無人確診

【06:53】因應多宗新冠肺炎變種病毒株Omicron個案，港府昨晚圍封五區強檢，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角城市花園3座及跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔美新大廈和馬鞍山錦豐苑錦萱閣（F座）。當局今早宣布，上述五址都沒有發現陽性檢測個案。

▼1月6日圍封跑馬地鳳輝臺▼



+ 2

▼1月6日圍封大埔美新大廈▼



+ 17

新冠肺炎｜政府列24個高危地點涉多區食肆 包括洪為民派對餐廳

【01:45】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，其中國泰空姐和望月樓群組分別已出現第四和第三代傳播。當局今日（7日）再列出24個高危地點，包括港區人大代表洪為民舉行生日派對、位於灣仔港灣中心的餐廳，籲指定時間內曾到訪的市民盡快接受檢測。

新冠肺炎｜聖公會今日起暫停香港公開崇拜及團體活動 為期兩周

【00:56】香港聖公會宣布，為阻截第五波新冠肺炎疫情爆發，今日起暫停香港之公開崇拜及團體活動，為期兩周。

▼1月6日晚尖沙咀諾士佛台情況▼



+ 14

▼初步確診者曾到訪銅鑼灣東海薈拉斐特▼



+ 3

國泰空姐母親跳舞群組增至14人染疫 望月樓群組首現三代傳播

【00:02】組有關，另外一宗與望月樓群組有關。其中，曾與空姐母同一時段到訪銅鑼灣皇室堡東海薈．拉斐特餐廳用膳的63歲男病人、曾與空姐母親於銅鑼灣社區中心跳舞的73歲女病人、空姐母親緊密接觸者的外傭（＃12805）今日亦確診，而新增的初步確診個案中，有一人為該名外傭的密切接觸者，亦有一人曾與空姐母親的密切接觸者用膳後染疫。換言之，現時該群組最少有14人染疫。

至於望月樓的個案就涉及一名49歲女病人，早前被界定為早前曾到訪望月樓的34歲地盤工（＃12654）的密切接觸者，未曾到過望月樓，是群組的第三代傳播。

發言人指，由於上述病人可能帶有傳染性和感染風險更高的Omicron變異病毒株，政府今晚將病人居住的5幢大廈，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣（C座）、北角電氣道233號城市花園1期3座、跑馬地鳳輝臺18-19號、大埔舊墟直街4-20號美新大廈和馬鞍山西沙路錦豐苑錦萱閣（F座），作出限制與檢測宣告。

+ 1

▼1月6日立法會進行消毒▼



▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

