疫情．最新｜本港累計確診今超越湖北　財政預算案料預留巨款抗疫

第五波新冠病毒疫情持續擴散，本港昨（22日）新增6,211宗確診個案，累計增至66,574宗，而衞生署昨日共收呈報8,013宗，連同今日（23日）新增確診宗數，勢必超過湖北省累計的68,325宗，成為全中國最多患者的行政區域。



財政司司長陳茂波今日公布疫下第三份財政預算案，料會預留巨款，應付全民檢測及設置逾4萬個隔離單位及興建臨時醫院。「疫苗通行證」明日（24日）實施，由於疫情嚴峻，今晚到期的晚市禁堂食等社交區離措施，將延長兩個月至4月20日，食肆堂食一律收緊至2人一枱，而理髮店能否開業要待政府公布。



一文總覽昨日疫情：疫情．2.22｜林鄭月娥公布全民檢測 晚市禁堂食等延至4月20日

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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▼2月22日強制檢測名單▼



【08:00】第五波疫情持續爆發，醫療系統臨近崩潰，數以千計患者未能安排住院。劏房住戶Jason上周六（19日）自行做快速檢測呈陽性後，業主更改劏房大門密碼，拒絕他返回住所。



他曾到伊院求診及說明苦況，但院方都未有安排他入院，衞生署也沒有協助。他最終焗租酒店兩晚，已花費800元，但他不願再花費不足5,000元的畢生積蓄，今開始露宿街頭。

Jason因被確診被房東逼走，故暫時自行租酒店入住兩晚，已花費800元。（讀者提供）

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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【00:50】政府表示，為跟進在深水埗、沙田、大埔和元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括深水埗、沙田、大埔、元朗民政事務處）今日（23日）起陸續向下列7個地區的住戶、工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

牽涉的屋苑包括大埔富亨邨、天水圍天瑞（二）邨和元朗尚城等。

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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

