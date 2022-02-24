疫情．2.24｜呈報個案單日飊至1.7萬宗　落實8幅土地建5萬床位

今日（24日）增8798宗確診，呈報個案激增至17269宗，截至今日0時多50人死亡，21及22日山亦增17人離世。一名有長期病患9歲男童染疫今晨在家中昏迷，送聯合醫院急救後死亡，亦有一名4男童快速測試陽性今早在家發燒昏迷，送仁濟醫院救治，情況穩定。

天水圍醫院由2月26日本周六起，全院300病床改作接收確診病人，以集人手及資源照顧病人，急症室維持運作。



【23:05】林鄭月娥晚上發新聞稿，指發展局局長黃偉綸領導的興建社區隔離及治療設施工作，繼早前公布毗鄰深圳的落馬洲河套區和另外六幅土地外，成功物色多兩處地點，分別為由私人發展商借出的粉嶺馬適路旁，以及港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地。初步估計上述用地一共可提供約50 000個床位。大部份土地都會由中央委託內地極富經驗和具有極大動員能力的承建商為指定承建商(中國建築)負責建設，由港府出資。

而保安局局長鄧炳強領導的社區隔離設施酒店計劃，已有11間社區隔離酒店啟用，提供3 800多個房間，另有超過30間酒店正全力準備轉作社區隔離設施用途。

2月24日安泰邨明泰樓封區檢測



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【22:00】據衞生防護中心公布資料，現時患者分布全港各區，過去14日共有近5,200幢大廈出現確診個案。

按地區層面分布，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，上新榜大廈包括錦上豪庭、Yoho Town 1座；其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。另外，半山地利根德里的譽皇居、跑馬地金山花園A座，以及何文田One Homantin 3座等豪宅亦上榜。

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【21:55】衞生署已於昨日正式啓用網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」，讓收到化驗所通知檢測呈陽性或初步陽性結果的市民，可透過電子表格形式提供相關流行病學資料及同住家人成員資料等，使政府可以盡快安排患者入住隔離設施及作接觸者追蹤之用。至今，已有超過一萬五千人使用該平台呈報資料。

▼內地調配「金花清感顆粒」援港▼



【21:00】食衞局早前已接收首批由國家捐贈的抗疫中藥，以支援香港應對疫情。食衞局今日公布，該批中藥將陸續派發予正在接受隔離的人士使用，首階段將惠及正在竹篙灣社區隔離設施的人士。醫管局特別開設中醫諮詢熱線，免費為市民解答中醫藥的查詢。

【19:55】環境局表示，一名司機初步確診。 該名司機負責為環境局常任秘書長／環境保護署署長謝小華擔任駕駛工作，毋須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為昨日。 謝小華已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並已交回深喉唾液樣本作化驗。為審慎起見，謝小華會居家工作直至樣本有化驗結果。 環境局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。

【18:25】公務員事務局發言人表示，局長聶德權的妻子確診。聶德權今早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。其他家人的新冠病毒抗原快速測試結果為陰性。聶太今日早上進行新冠病毒抗原快速測試，初步結果為陽性。她的深喉唾液樣本化驗結果確認為陽性。她正按衞生署衞生防護中心指引在家等候送院或往隔離設施。

衞生署衞生防護中心經評估後將聶德權及其餘家人列為密切接觸者。聶及其餘家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。檢疫期間，聶德權會在家工作。

公務員事務局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。公務員事務局會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫及通知局方。

【17:30】觀塘安泰邨明泰樓大廈排放的污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局下午5時圍封強檢，預計行動明午完成。另外，長沙灣麗翠苑麗柏閣污水樣本呈陽性，當局下午5時半圍封強檢。

【17:20】確診或緊密接觸醫管局醫護及員工在第7日快測陰性可復工，劉家獻表示整個安排有好多專家分析，考慮到超過98%員工已打針，傳染病、感染控制專家，參考一系列海外及本地感染控制數據，絕大部份感染人第7日已無活病毒，快測呈陰性代表已無毒，相信復工是安全。安排已同衛生防護中心溝通，已同意解除隔離，會首先同員工有溝通。

【17:16】一名4歲男童，昨晚在家發燒、抽筋、昏迷，家人叫救護車，凌晨1時左右，4歲男童送仁濟醫院急症室。家人稱曾做快測是陽性，會再取樣本做核酸測試，暫時結果不在手。病童入院後情況穩定，無打針記錄。3歲至12歲及老人家這兩個群組接種率低，盡快盡快打疫苗。

【16:59】伊利沙伯醫院及廣華醫院今日有大量病人求診，病情穩定要等非常長時間，消防處表示過往幾日逾30%救護車召喚為無症狀或輕症人士，令消防延誤處理達358宗。呼籲抗原快測呈陽性，應先安排做深喉唾液樣本覆檢，輕微或無徵狀病人希望在家中耐心等候，呼籲不要召喚救護車及避免入急症室。醫管局已啟動指定診所，９間指定診所提供服務，確診病人有其他醫療問題，可致電支援熱線1836115查詢。

【16:53】醫管局有1668名員工染疫，天水圍醫院由2月26日本周六起，全院300病床改作接收確診病人，希望集人手及資源照顧病人，急症室維持運作，救護車只會將緊急患者送急症室，其他病人會送屯門醫院，自行求診不受影響。留醫病人會陸續轉去其他醫院，專科門診維持，專職醫療、放射科會改到其他院或視像診症，天水圍醫院已規劃新冠病人進出醫院的路線，免重疊，加強通風，會為員工提供防護裝備及訓練。

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【16:51】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今早有一名9歲男童家中昏迷，家人叫白車送到聯合醫院急症室，入院情況差，入院已無心跳及呼吸，要做心外壓搶救，男童有長期病患，屬遺傳性的肌肉疾病，醫院已召喚兒科醫生協助急救，病人今早約7時離世。個案交死因庭跟進。男童無打疫苗，由於死得突然，入院時有做測試，確診是新冠病人，個案會包括在明日公布的死亡數字上。

【16:46】今增8798宗確診，呈報個案大增至17269宗，50人死亡，並呈報21及22日再多17人離世。

【16:41】食物及衞生局副局長徐德義表示，截自昨日，第五波陽性至升至6萬宗，根據h香港大學統計，個案繁殖率係 3.3個新個案，疫情仍嚴重，趨勢未停，社距措施延長14日，舊進一步收緊，1)任何食肆只可2人一枱，2)郊野公園須戴罩，3)室外做運作須戴罩，4)公共交通、包括港鐵已付費不可除口罩飲食。

【16:11】「疫苗通行證」今日（24日）正式實施，市民進入商場等地力須先掃安心出行及隨身帶有針卡證明。繼昨晚（23日）流傳青衣城出現大型安心出行二維碼（QR Code）後，今日亦有網傳圖片顯示，銅鑼灣時代廣場有大型QR Code如廣告般懸掛半空。

青衣城的QR Code網上瘋傳後已經拆下，至於時代廣場的其實只是改圖，來自Instagram帳戶「SurrealHK」，帖文的標籤寫上「made with photoshop（意即改圖）」。該帳戶不時以香港作背景，配以超現實、 誇張的改圖概念，創作不同作品。

【15:16】本港新冠疫情嚴峻。醫管局日前向員工更新指引，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工，不過新指引與衞生防護中心指，確診者14日後陰性才可免除隔離的說法有別。



有博愛醫院確診護士不滿新指引減少員工原可享的有薪病假，形容做法是剝削，並擔心未完全康復就復工，有機會傳染體弱病人，直指「覺得好嬲、唔合理，我哋唔需要（醫管局）多謝醫護，只係希望有番普通市民權利」。

【15:10】疫苗通行證首日（24日）推行，各商場外放出多個大型「安心出行」二維碼，但市民和食肆員工都似乎未習慣。有食肆只目測看到食客有顯示針卡就放行，未有使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式；亦有食客因未有針卡而要改為外賣。

【13:48】長沙灣麗翠苑麗棠閣中午完成圍封，其間約1160人士接受檢測，發現105宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼



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【12:45】新冠肺炎第五波疫情大爆發，政府進一步收緊社交距離措施，今日（24日）起在戶外運動必須佩戴口罩。措施生效首日，銅鑼灣維多利亞公園（維園）內仍有不少市民戴着口罩做運動，有人跑步時未有戴口罩但現場沒職員警告。有市民對措施表示「可以嘅，短暫性囉。長期嚟講唔接受。」

▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼



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▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼



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【11:38】醫管局稱，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，當中大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時已嚴重擠迫，呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室的負荷，但兩間急症室的緊急服務不受影響。

【01:30】醫管局周三（23日）公布，過千員工確診。醫管局同日向員工發出「疫情快訊」，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。但此做法，與衞生防護中心指，確診者14日後陰性可免除隔離的說法有別。

▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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【00:00】過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。

患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。

一文總覽昨日疫情：疫情．2.23｜多8674宗確診 鄧炳強太太確診 社交距離進一步收緊

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▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

