疫情．最新｜疫苗通行證今起需三針 60萬人逾期未打針不能堂食
撰文：孔繁栩 陳栢麟 黃金棋 何瑞芬 梁思行 歐陽德浩 馬煒傑 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃煦緻 江麗盈
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本港新冠病毒疫情持續，疫苗通行證今日（31日）開始提升至三針（確診者為兩針），連日來雖然有數以萬計市民趕打針，但已接種三針的比率只升至57.1%，當局指約60萬逾期未打第三針市民仍未接種，他們今起不能在食肆堂食，也不能進入超市、街市及商場等表列處所。
衞生署昨日（30日）公布新增275宗確診個案，中環Zentral及The Iron Fairies兩間酒吧群組新增19宗，均是5月21日晚至22日凌晨光顧的酒客，暫合共45名酒客及11名密切接觸者染疫。Omicron變種病毒株分支BA.2.12.1持續在太古城一帶透過隱形病人擴散，昨新增四宗個案，涉及兩個家庭，均是源頭不明，僅其中一組患者居住大廈，有屬於太古城中心麥當勞群組的患者。
昨日疫情總覽：
▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼
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【08:05】荃灣石圍角邨石翠樓解封，約1860人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼
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【07:00】新冠疫情全球放緩，不少港人外遊目的地陸續重啟旅遊業，其中日本將於6月10日開關，港人可以小型旅行團方式「返鄉下」而入境毋須檢疫。東瀛遊上周五（27日）推出二人可成團的行程後，雖然七日收費近3萬元，但仍收到大批心急外遊顧客查詢，不足4日內已有兩團成團，將於6月中旬出發；同樣以辦日本遊著名的縱橫遊，昨日（30日）公布推出新行程，8日團團費壓縮至約2.3萬元，費用更包括回港的7日檢疫酒店，價錢撼贏東瀛遊。
▼日本公布6月10日開關▼
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增四宗疑BA.2.12.1 三人居康景花園 曾到康怡廣場板長壽司Zentral、The Iron Fairies爆疫再增19人中招 2男曾同晚訪兩酒吧酒吧連環爆疫或涉超收顧客 何栢良：毋須收緊 違規太離譜要執法美食車｜西九准六架車固定地點營運 負責人：分散未能組美食廣場中環爆疫酒吧邀DJ表演 蘭桂坊協會：法例無明確界定促釐清
▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼
疫苗通行證｜無法更新怎辦？ 資科辦25港鐵站設流動站急救第三針｜疫苗通行證第三階段將實施 有趕打疫苗市民指為出入場所第三針｜入餐廳周二起要符最新疫苗通行證 數個步驟更新電子針卡消費券｜八達通合資格消費明日滿4000元 6月16日可領尾期消費券九巴凍薪兩年 工會要求加薪不少於5% 簽名行動獲約2200工友支持
▼疫苗通行證一覽▼
強制檢測｜ 涉43處 港島三食肆上榜 涉金鐘名店太古廣場Cova確診大廈｜呈報增175幢 荃灣全．城滙兩幢Grand Yoho一幢有患者封區｜元州邨元盛樓、石圍角邨石翠樓強檢 料明最遲中午解封李家超寓所帝庭園、重慶大廈等14處污水陽性 政府派19萬個快測包
▼5月20日起強制檢測公告▼
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