疫情．最新｜疫苗通行證今起需三針　60萬人逾期未打針不能堂食

本港新冠病毒疫情持續，疫苗通行證今日（31日）開始提升至三針（確診者為兩針），連日來雖然有數以萬計市民趕打針，但已接種三針的比率只升至57.1%，當局指約60萬逾期未打第三針市民仍未接種，他們今起不能在食肆堂食，也不能進入超市、街市及商場等表列處所。



衞生署昨日（30日）公布新增275宗確診個案，中環Zentral及The Iron Fairies兩間酒吧群組新增19宗，均是5月21日晚至22日凌晨光顧的酒客，暫合共45名酒客及11名密切接觸者染疫。Omicron變種病毒株分支BA.2.12.1持續在太古城一帶透過隱形病人擴散，昨新增四宗個案，涉及兩個家庭，均是源頭不明，僅其中一組患者居住大廈，有屬於太古城中心麥當勞群組的患者。



昨日疫情總覽：

點擊查2019冠狀病毒病疫苗接種計劃各接種中心預約狀況

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▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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【08:05】荃灣石圍角邨石翠樓解封，約1860人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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截至5月30日各個年齡層接種第三劑疫苗比率。（衞生署網頁截圖）

【07:00】新冠疫情全球放緩，不少港人外遊目的地陸續重啟旅遊業，其中日本將於6月10日開關，港人可以小型旅行團方式「返鄉下」而入境毋須檢疫。東瀛遊上周五（27日）推出二人可成團的行程後，雖然七日收費近3萬元，但仍收到大批心急外遊顧客查詢，不足4日內已有兩團成團，將於6月中旬出發；同樣以辦日本遊著名的縱橫遊，昨日（30日）公布推出新行程，8日團團費壓縮至約2.3萬元，費用更包括回港的7日檢疫酒店，價錢撼贏東瀛遊。

▼日本公布6月10日開關▼



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▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼



▼疫苗通行證一覽▼



▼5月20日起強制檢測公告▼

