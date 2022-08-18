疫情．最新｜確診人數逼近單日6000宗　近2000人留醫

撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 蕭博禧
出版：更新：

單日確診個案直逼六千宗，本港昨日（17日）新增5,757確診，連續兩日逾5,000宗，更創自5月以來反彈新高，至昨累積1,875名確診病人在公院留醫。

昨日疫情總覽：

疫情．8.17｜增5757宗確診創反彈後新高　單日入院病人逼近300人

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼

+14

▼8月17日　特首李家超視察醫管局兩間醫院▼

▼8月16日　醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼

+7
陳飛麗（右一）重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士。（養和醫院提供）
疫下空姐重拾昔日夢想　轉行做護士　冀擺脫機械式工作充實自我

【07:10】疫情持續逾兩年半，各行各業面對巨大衝擊，不少人選擇轉行重新出發。正就讀養和醫院護士學校的陳飛麗亦趁這時機重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士，希望擺脫空姐的機械式工作，發揮助人的熱誠，並應用以往在航空業工作的知識，主動關懷病人，與之溝通，「其實少少關心關懷，佢哋已經好開心。」

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼

+3
啟德方艙醫院料快啟用　直擊維港海景隔離房間　有廁所、電蒸爐

【07:00】本港新冠肺炎疫情未見回落，日增確診逼近6,000宗。隨着竹篙灣社區隔離設施的入住人數增加至約七成，啟德社區隔離設施（又稱啟德方艙醫院）亦準備啟用。《香港01》日前到啟德社區隔離設施，民眾安全服務處總參事梁冠康受訪時透露，當竹篙灣的入住率達大約八成，啟德便會啟用，現時已準備就緒，只要政府決定動用，只須48小時便可投入運作。他強調啟德的設計人性化，每間房設有獨立廁所和浴室，床褥亦加厚了，更有電視機及電蒸爐。

啟德方艙醫院位於啟德前跑道區，原本改為公園，可飽覽觀塘避風塘至鯉魚門景色。記者現場所見，部份方艙醫院房間可觀賞海景，即使檢疫期間必須留在房間，都仍可一覽海景。梁冠康表示，有六幢的房間可觀賞海景，但房間編配由職員因應運作所需而決定，並非確診者自行揀選。

政圈風聲｜議員盼取消登機來港PCR檢測　免滯留外地風險

【07:00】第二場「前廳交流會」昨日舉行，政務司長陳國基率領9名官員出席，除了打擊衛生黑點主題外，議員提出的問題相當廣泛，小至餵飼野鴿、發泡膠箱堆積，大至對內對外通關，可謂包羅萬有。通關始終是社會頭等大事，陳國基會後指，政府早前將海外抵港人士檢疫期改為「3+4」，效果不錯，會繼續檢視疫情發展，如條件成熟許可，一定會繼續放寬。

▼8月16日　馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼

+2
增5757宗確診　4幼園有班別停課　南區翡翠長者之家爆疫全院撤離疫情｜增4人死　確診個案60歲以上佔25%　每日新增入院逼近300新冠疫苗｜兩劑接種率達9成　楊何蓓茵：打針與否分別可是生與死何栢良倡取消第三針疫苗寬限期　籲60歲以上患者服用新冠口服藥13私家醫院首階段供364病床　合適公院病人上月底開始轉私家治療

▼8月10日起強制檢測公告▼

+52
強制檢測｜萬景峯、太古城等65幢大廈上榜　沙田、東區重災確診大廈｜增2625幢　涉擎天半島、君臨天下等豪宅　葵涌廣場上榜馬鞍山福安花園第一座解封　發現9宗陽性及12宗不確定個案油塘邨、溱岸8號、Ocean One等多處污水呈陽性　政府派23萬快測包
失業率｜5至7月降至4.3%　就業不足率銳減至2.2%樂見商界歡迎3+4檢疫安排 李家超：聽到業界要求與內地通關紅黄碼3+4｜貿發局林建岳促准黃碼人士入會展：國際會展貢獻大旅客機場半夜確診無車送往隔離設施　政府補鑊即日凌晨一小時一班旅遊展周四開鑼　日本泰國旅遊機構看好「3+4」吸引港人外遊7月訪港旅增4.5倍至4.8萬　旅發局：放寬檢疫後可吸引旅客到港國泰推新計劃整合馬可孛羅會及亞洲萬里通　續會自動過渡至新計劃衞生黑點｜高官巡視後仍有廢棄電單車　有後巷垃圾堆積如山

▼8月16日　「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼

+6
李家超關注患嘶哮症幼童　呼籲家長盡早讓子女接種疫苗外地生來港開學高峰　醫衞局：很快宣布「來港易」新安排港生難返內地開學　港府擬包機接送　民建聯倡「逆向隔離」方案3+4隔離｜陳國基指效果不錯：若條件成熟一定會繼續放寬公海遊亮綠燈近3個月　無郵輪回港復辦　姚柏良促撤熔斷機制

▼8月17日　冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼

+4
新冠肺炎
衞生防護中心
醫務衞生局
新冠疫苗
中國科興
BioNTech復必泰疫苗
疫苗通行證
香港健康碼
Omicron變種病毒
變種病毒
醫院管理局
疫苗接種
我主場
01 Video
你可能感興趣