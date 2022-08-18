疫情．最新｜確診人數逼近單日6000宗　近2000人留醫

單日確診個案直逼六千宗，本港昨日（17日）新增5,757確診，連續兩日逾5,000宗，更創自5月以來反彈新高，至昨累積1,875名確診病人在公院留醫。



昨日疫情總覽：



▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



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▼8月17日 特首李家超視察醫管局兩間醫院▼



▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



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陳飛麗（右一）重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士。（養和醫院提供）

【07:10】疫情持續逾兩年半，各行各業面對巨大衝擊，不少人選擇轉行重新出發。正就讀養和醫院護士學校的陳飛麗亦趁這時機重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士，希望擺脫空姐的機械式工作，發揮助人的熱誠，並應用以往在航空業工作的知識，主動關懷病人，與之溝通，「其實少少關心關懷，佢哋已經好開心。」

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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【07:00】本港新冠肺炎疫情未見回落，日增確診逼近6,000宗。隨着竹篙灣社區隔離設施的入住人數增加至約七成，啟德社區隔離設施（又稱啟德方艙醫院）亦準備啟用。《香港01》日前到啟德社區隔離設施，民眾安全服務處總參事梁冠康受訪時透露，當竹篙灣的入住率達大約八成，啟德便會啟用，現時已準備就緒，只要政府決定動用，只須48小時便可投入運作。他強調啟德的設計人性化，每間房設有獨立廁所和浴室，床褥亦加厚了，更有電視機及電蒸爐。

啟德方艙醫院位於啟德前跑道區，原本改為公園，可飽覽觀塘避風塘至鯉魚門景色。記者現場所見，部份方艙醫院房間可觀賞海景，即使檢疫期間必須留在房間，都仍可一覽海景。梁冠康表示，有六幢的房間可觀賞海景，但房間編配由職員因應運作所需而決定，並非確診者自行揀選。

【07:00】第二場「前廳交流會」昨日舉行，政務司長陳國基率領9名官員出席，除了打擊衛生黑點主題外，議員提出的問題相當廣泛，小至餵飼野鴿、發泡膠箱堆積，大至對內對外通關，可謂包羅萬有。通關始終是社會頭等大事，陳國基會後指，政府早前將海外抵港人士檢疫期改為「3+4」，效果不錯，會繼續檢視疫情發展，如條件成熟許可，一定會繼續放寬。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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▼8月10日起強制檢測公告▼



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▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼



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▼8月17日 冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼

