疫情．最新｜確診宗數破6000　3歲以下兒童染疫比率上升

單日確診破六千宗，本港周四（18日）新增6,054宗確診，累計1,886名患者留醫，包括265宗新入院個案，累積34人危殆，22人嚴重，另增五人死亡，包括兩名原已康復出院的病人，隨後因情況惡化再入院後證實不治。



昨日疫情總覽：



▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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▼8月17日 特首李家超視察醫管局兩間醫院▼



▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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【07:00】自2020年爆發新冠疫情，政府宣布封關後，展覽業步入寒冬，今年初的第五波疫情更成為致命的打擊。不過旗下業務包括DCFever的力天多媒體有限公司，卻在僅三個半月的時間，「疫市」籌備舉辦本港久違的攝影展覽「香港相機及影像博覽2022」，今日（19日，星期五）開鑼，一連四日舉行，料是20年來首個攝影器材展。

主辦商表示，自疫情爆發後業內難再互相聯繫，適逢成立20周年，因此在可能虧損過百萬元的情況下，仍然希望達成心願，最終在經歷爭奪檔期、邀請展商的困難後，終可成功舉行，「既然洗濕咗個頭，就唔好再諗賺蝕嘅問題。」他們目標在未來，冀望明年可爭取會展檔期，與其他攝影協會合辦，甚至將展覽恆常化。

力天多媒體有限公司董事黎景宜（左）、周宇杰（右）介紹「香港相機及影像博覽2022」。（盧翊銘攝）

▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼



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▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼



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▼8月10日起強制檢測公告▼



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▼8月17日 重返政務司副司長卓永興8月14日巡視後巷▼



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▼8月17日 冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼

