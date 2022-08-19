疫情．最新｜確診宗數破6000 3歲以下兒童染疫比率上升
撰文：陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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單日確診破六千宗，本港周四（18日）新增6,054宗確診，累計1,886名患者留醫，包括265宗新入院個案，累積34人危殆，22人嚴重，另增五人死亡，包括兩名原已康復出院的病人，隨後因情況惡化再入院後證實不治。
昨日疫情總覽：
▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼
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▼8月17日 特首李家超視察醫管局兩間醫院▼
▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼
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【07:00】自2020年爆發新冠疫情，政府宣布封關後，展覽業步入寒冬，今年初的第五波疫情更成為致命的打擊。不過旗下業務包括DCFever的力天多媒體有限公司，卻在僅三個半月的時間，「疫市」籌備舉辦本港久違的攝影展覽「香港相機及影像博覽2022」，今日（19日，星期五）開鑼，一連四日舉行，料是20年來首個攝影器材展。
主辦商表示，自疫情爆發後業內難再互相聯繫，適逢成立20周年，因此在可能虧損過百萬元的情況下，仍然希望達成心願，最終在經歷爭奪檔期、邀請展商的困難後，終可成功舉行，「既然洗濕咗個頭，就唔好再諗賺蝕嘅問題。」他們目標在未來，冀望明年可爭取會展檔期，與其他攝影協會合辦，甚至將展覽恆常化。
▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼
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▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼
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確診破6000宗水平 創4月以來新高 3歲以下幼童染疫比例飆至約2%疫情｜多5宗死亡個案 累計34名危殆病人 50歲男子未曾打針離世紅黃碼｜政府提醒轉藍碼失敗涉三原因 安心出行熱線延長服務解困出院長者沒陰性證明仍送返院舍 安老業界促設中轉站免播疫國際旅遊展揭幕 韓國觀光公社指訪韓人數急升 韓流旅遊最吸客電腦節2022｜周五開鑼展商率先減價 平價手提電腦只售1399元
▼8月10日起強制檢測公告▼
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新冠疫苗｜叙福樓新招助谷針 員工帶3歲以下子女打針可享半日假確診大廈｜增2926幢 涉天鑄、渣甸山名門等 太古城單日21幢上榜強制檢測｜65幢大廈上榜觀塘區最多 涉麗港城、太古城等藍籌屋苑杏花邨、湖景邨等逾40屋苑及大廈污水呈陽性 政府派23萬套快測包
▼8月17日 重返政務司副司長卓永興8月14日巡視後巷▼
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▼8月17日 冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼
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