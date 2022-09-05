疫情．最新｜連續三日破萬宗　歐家榮呼籲市民中秋節勿跨家庭聚會

本港新冠疫情嚴峻，單日確診個案連續三日破萬，衞生署周一（5日）公布新增10,021宗，單日再多8人死亡。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮呼籲，雖然中秋將近，希望市民避免舉行跨家庭聚會，外出亦要戴上貼面口罩例如KN95等。



院舍爆疫不斷，繼院舍員工檢測要求「加辣」後，社會福利署規定由今日（5日）起，將進一步收緊院舍探訪要求，所有訪客均須在探訪前48小時內進行核酸檢測，並取得陰性結果證明才可步入院舍。



昨日疫情總覽：



9月3日本港即時有效繁殖率為1.35，確診數字將持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼



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▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



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【17:20】

【17:10】歐家榮指，現時有1.5至1.9%1個案，屬於二次感染，一直睇緊數，現時1.5至1.9%個案係二次感染，可能超過3個月前感染，再有新感染，新感染CT都較低，都是二次感染。

他透露，現時累計有3000多宗二次感染個案，當中七成人是第五波內曾經感染，但認為只是「少數」，並非廣泛發生的情況。

他又說，現時主要透過管控措施，防止個案流入校園，主要叫有病的學生教師不返學，「返學前快測，唔係100%防到。」

他又指，留意到市民對兒童是否打針仍在猶豫，「猶豫緊等新一代/二價疫苗」，呼籲市民「唔好等」，現時可用疫苗防重症死亡有高度效能，而第五波數據都證實左，「市民唔需要等，現時疫情嚴峻，盡快打足夠疫苗，有足夠保護。」

【17:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午五時起限制在油塘指明「受限區域」（即油塘油美苑澤美閣，以及平台上指定地方；不包括平台以下樓層）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（九月六日）上午約九時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



【16:45】歐家榮表示，疫情的趨勢仍在向上，未有證據顯示已到平穩期或「橫向發展」。他呼籲市民盡量不是在中秋節期間舉行跨家庭聚會，有任何病徵都要做快測，又或去做核酸檢測。他指擔心市民會外出聚會、呼籲要戴貼面的口罩、選保護力較高的例如KN95口罩。

至於學校呈報個案增加，歐家榮指是在預期之內，呼籲家長一定要每日為學生做快測，一旦中招就不要返學，將病毒帶入校園。至於校園如有爆發跡象衞生防護中心都會調查，看有無個案聚集，如有爆發會建議班別停課。

【16:35】歐家榮指，本地個案錄得9869宗，另有152宗輸入個案，即單日再新增10021宗確診個案。

今日收到3444宗學校呈報個案，涉及1169間學校，包括2864名學生及580名教職員，分別來自286間幼稚園、467間小學、387間中學、29間特殊學校。

有12間學校的個別班別要停課。

1/東區維多利亞幼稚園，PNA2下午班 ，15名學生有2人中招

2/屯門青松侯寶垣中學 ，5C班，19名學生有2學生中招

3/沙田東華三院邱金元中學， 4B班，26人有3人中招

4/聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園， K2班， 32人有6學生及2教師中招

5/紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園，學校共有67 名學生，分間4組，有2組有較多個案，包括嬰兒組，14人內有3學生及1老師陽性；學部組，16學生有1學生及2老師陽性。 學校較細、小朋友年紀細，涉有聚集性或口罩唔理想，建議全部4個組別停課

6/赤柱香港航海學校，有2級各自有3宗個案：2B班3宗、2A班3宗。6宗都係住宿舍3樓東翼，涉43個宿生共6宗個案，同房密切接觸要家居檢疫

7/元朗通德學校， 6A班30人，有3宗個案

8/北區International College Hong Kong ，7.4班20人有3宗個案

9/長洲聖心學校 ，6B班，18名學生有3宗個案

10/屯門祟真書院， 6A班，25名學生有3名個案

11/九龍塘英基畢架山小學Beacon Hill School ，3C班30人有3宗確診

12/特殊學校： 屯門匡智晨曦學校，P1級7名學生內有1名老師陽性，因老師與學生的接觸較緊密， 而且學生常無口罩，故雖然得一個老師個案，都建議停課

歐家榮指，現時BA.5佔所有個案61.11%， BA.4則是6.79%，懷疑BA.2.12.1佔約5%，而年初流行的BA.2.2只佔27.1%

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

李立業指，單日新增396名病人需入院留醫，現時有2915名病人留醫。再多8人死亡，是5男3女，當中4人界定與新冠有關。

該4名死者分別是，一名104歲男子，已打2針，本身有肺病及癌症，入院時發現PCR陽性，之後病情惡化，9月4日早上死亡。

第二位是88歲男子，未曾打針，本身有高血壓糖尿中風，經瑪麗醫院急症室入院，之後情況轉差，同樣9月4日早上死亡。

第三位是101歲女子，亦未有打針，有心臟病，經伊利沙伯醫院急症入院，隨後轉佛教醫院，同在9月4日早上死亡。

第四位是90歲女子，已打2針，有腦退化及心臟病，經威院急症入院，9月4下午死亡。

李立業指，小欖醫院嚴重智障科女病房爆發群組感染，1名病人助理9月3日周六確診，已安排病房所有病人職員檢測，發現多7病人1員工中，即合共有7名病人及2員工確診。現時正查個案關連，同房4病人被列密切接觸者，需要隔離檢疫。病人職員正治療，病房已停收新症。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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【16:30】本港新冠疫情持續，本地確診個案今日（5日）連續三日錄得萬宗個案。政府表示，沙田、屯門、油尖旺及南區合共四區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及至少25個屋苑，包括馬鞍山相連的嘉華星濤灣、天宇海、海典灣，以及南區置富花園、屯門瓏門等。

政府將會陸續向當區居民、清潔工和物業管理員派發合共約26萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。

【11:39】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）表示，現時輸入個案佔確診個案比例小， 認為愈早放寬檢疫限制至「0+7」愈好。他又提出，為鼓勵更多長者接種疫苗，政府應多加宣傳疫苗的好處，增加誘因，例如向打齊3針的長者提供額外消費券。

【11:03】政府最快本周公布降低疫苗通行證適用年齡至5歲幼童，香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉今日（5日）表示，不少家長反映造成壓力「喊晒口」，擔心影響幼童身心發展，限制出入場所亦可能增加獨留在家風險。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，家長應盡快帶子女打針，不要等候第二代疫苗才接種。

【08﻿:00】本港第五波疫情持續嚴峻，個案在萬宗高位徘徊，出現後遺症「長新冠」人數隨之增加。「老公講多幾句就話收聲啦！」明醫堂中醫師唐麗雯憶述一名50多歲長新冠女患者，轉陰後難以控制情緒，對丈夫惡言相向，事後卻感後悔；同時又因「斷片」影響日常生活，「去到街市唔記得自己買咩，咁就返嚟寫低，第二日出門又唔記得帶，所以唔記得買咩。」

唐指出，3月份疫情最高峰之際，每日長新冠的求診人數多達10至20人，由於現時疫情數字再度反彈，7月份求診人數再次攀升。對於治療，中醫講求「辨證論治」，除了按患者體質及症狀處方藥物外，亦會為患者制定食譜，運用食療方法調理病情。

【00:07】警方表示，新冠疫情嚴峻，政府早前為「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」的新功能經已全面實施，但仍有個別確診人士漠視相關規定，擅自離開指定隔離地點並進入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所。為保障公眾健康，警方聯同食環署、民政事務署、康文署及勞工處，於上星期一（8月29日）開始，一連7日在全港多處嚴厲執法，合共巡查776間餐飲處所及307間其他處所。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月2日 保安局公布在機場進行演練和壓力測試▼

