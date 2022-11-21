疫情．最新｜新增7286宗確診　614宗輸入個案　多11名患者離世

香港疫情正呈反彈之勢，衞生署衞生防護中心昨日（20日）公布新增7,736宗確診個案，相隔三日再次回落至8,000宗以下。



醫務衞生局上周四（17日）公布，由今日（21日）起，撤銷由海外地區或台灣抵港人士在抵港後第四天及第六天的強制核酸檢測要求，即只需要在抵港當日在機場進行「檢測放行」，以及在抵港後第二天進行核酸檢測，總共兩次，但抵港人士仍然需要在抵港後每天進行快速抗原測試，直至第七天。



【17:12】行政長官辦公室表示，特首李家超感謝社會各界對他的關心，他今日下午輕微發熱，喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦，但大致情況可以，醫生已處方口服藥。隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議，不會作署任安排。他原定親身出席的公開活動將由其他官員代為出席或另作合適安排。

衞生署衞生防護中心已就陪同行政長官出訪泰國的八名行政長官辦公室職員進行評估。其中，行政長官辦公室主任葉文娟及行政長官私人秘書杜潔麗曾除下口罩與行政長官一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，被衞生署衞生防護中心界定為密切接觸者，正按指引進行家居檢疫。她們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果為陰性。

其餘六名隨行職員不被列為密切接觸者，無須進行家居檢疫，可返回辦公室工作。他們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果亦為陰性。他們將按抵港人士的檢測要求，每天進行快速抗原測試，及在抵港第二天接受核酸檢測。

行政會議明日休會，會議前會見傳媒的環節不會舉行。

特首李家超（右四）17日在泰國曼谷出席領導人非正式會議歡迎晚宴及文化表演，與國家主席習近平一同進入晚宴會場，期間並無佩戴口罩。（政府新聞處）

【16:46】新冠肺炎疫情反彈，本港今日（21日）新增7,286宗確診，個案數字連續兩日回落至8,000以下水平。當中輸入個案突破600宗，達到614宗，再創近期新高。但機場入境人數亦高達16,900人，因此確診比率僅佔3.63%。另外，本港今增11人死亡，累計死亡人數為10,610人。

APEC峰會：香港特首李家超（右二）坐在中國國家主席習近平（右三）與印尼總統佐科維多多（右一）的中間，加拿大總理杜魯多（左一）與習近平的中間則是智利總統博里奇（Gabriel Boric）（Twitter@APEC 2022 Thailand）

【07:55】行政長官辦公室發言人今日（21日）表示，行政長官李家超昨晚（20日）由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的核酸檢測結果為陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。他在訪問曼谷四天期間進行的快速抗原測試結果均呈陰性。

▼李家超在泰國行程▼



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昨日疫情概要：



-增7,736宗確診，回落至8,000以下水平。

-輸入個案524宗，佔整體個案比率進一步稍升至6.77%；相比同日14,293名機場入境人數，比率則為3.67%，七日平均比率是3.80% 。

-留院人數再創新高，現時共有2,423名確診病人留醫，新增留醫病人持續減少，回落至300人以下，新增留醫病人對比留醫病人總數為11.6%。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率為0.13%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,599人。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率繼續上升，升至1.29，即一名患者傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【07:00】本港疫情持續，昨日（20日）確診數字為7,736宗，個案數字回落至8,000以下。比對上周（11月14日至11月20日）與之前一周（11月7日至11月13日）確診數字、死亡人數等疫情數據，上周共多11,968宗個案或按周增三成，總數達50,477宗，令染疫人數累計突破200萬宗。變種病毒新型呈上升趨勢，其中本地XBB及BQ.1.1個案升逾一倍，分別達到50宗及64宗。

上周有73名患者離世，較之前一周多30.4%；不過對比患者數目的7日平均死亡率，卻不升反跌0.02個百分點，至0.13%。上周留醫病人總數升14.8%，達到2,291人，創兩個月新高。

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