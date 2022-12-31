疫情．最新｜增29207宗確診　多52人死　8宗本地個案帶新變異病毒

2022年最後一日，本港確診個案非常迫近三萬宗，今日（31日）新增29,207宗確診，包括輸入個案大減至424宗，多52人死亡，今日新增33間院舍出現個案，多8宗本地個案帶有新變異病毒株，包括3宗XBB及5宗BQ1.1。



今日疫情概要：



-增29,207宗確診，較昨日升4.95%。

-輸入個案大減至424宗，佔整體個案比率1.45%；相比同日24,940機場入境旅客人次，確診比率則為1.70%，七日平均比率是4.27% 。

-新增52名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.243%，整體死亡率維持至0.45%，累計死亡人數為11,807人。

-本地個案帶有新變異病毒株增加8宗，包括3宗XBB個案累計165宗，另增5宗BQ1.1累計192宗個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.3，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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▼12月30日 日本限降令首日上機乘客簽聲明7日內沒有到過內地▼



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▼12月29日 疫苗通行證取消首日酒樓情況▼



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【17:09】政府取消疫苗通行證，但無影響市民打針意欲，隨著與內地通關在即，不少人憂慮有搶針、搶藥，加上本港疫情持續嚴竣，染疫及死亡人數再上升，令各個社區疫苗接種中心近日都出現「撲即日籌」情況，打隊打針人龍現，有市民表示，因擔心通關後出現搶針潮，故要安排家中長者及早打完第三針。

【16:43】港府周三（28日）公布取消疫苗通行證安排，近日接種疫苗人數不跌反升，當中接種第四針疫苗的人數更是創新高，過去七日平均有近一萬人接種，而昨日更有逾15,000打第四針；每日平均疫苗接種總劑次亦繼10月初時重上二萬水平，打第一針的人數亦無顯著下跌，日均約三百多人。

【13:49】內地宣布1月8日入境免隔離，香港隨即撤銷多項社交及入境防疫措施，包括疫苗通行證及限聚令。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（31日）在有線節目《有理有得傾》上表示，內地通關決定是本港放寬防疫措施的重要因素，香港作為內地的「南大門」，應配合內地防疫政策，「內地都鬆，我哋應該配合。」

【09:15】本港正籌備與內地通關，醫務衞生局局長盧寵茂表示，通關屬眾望所歸、民心所向，但人員流通及民生經濟活動增加，亦必然會令疫情加劇，當局擬劃一海外及內地入境香港的疫苗接種要求，強調打針有好處，希望可做到一致性。

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼



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【07:00】香港與內地通關在即。自疫情後內地封關，來港內地旅客及本港水貨客大幅減少，有元朗區居民認為水貨客大多在疫情後轉型，昔日衍生的問題未必會在通關後再次重現。



另外，亦有不少市民指自疫情後三年都無法與家人團聚，但擔心近日內地疫情升溫，表明在通關後不會立刻回內地探親。

▼ 12月30日 元朗旺區有不少「吉舖」▼

