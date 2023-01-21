疫情．1.21｜增3507宗確診　市民過年復常　團年飯、上頭炷香逼爆

虎年最後一日，本港今日（21日）新增3,507宗確診，連續第二日回落至三千宗水平，較昨日減少7.44%，當中87宗為輸入個案，死亡數字亦有顯著下降，多29人死亡，累計死亡個案13,081宗。新變異病毒株個案增9宗，包括1宗輸入及8宗本地。



今日（21日）是年三十晚，黃大仙祠今晚復辦頭炷香。醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港正逐步有序安全地踏上復常之路，「以後就係常態化咁面對疫情。」



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今日疫情概要：

-增3,507宗確診，較昨日下跌7.44%。

-輸入個案佔87宗，佔整體個案比率2.48%。

-新增29名患者死亡，7日平均死亡率為1.119%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為13,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增8宗，分別為3宗XBB病毒株（包括2宗XBB1.5個案）、4宗BF.7及1宗BQ.1.1亞系個案，累計發現196宗XBB（包括8宗XBB1.5個案）、43宗BF.7及215宗BQ.1.1亞系個案。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.6，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月21日 維園年宵市場愈夜愈多人▼



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【22:28】嗇色園黃大仙祠過去兩年因為疫情關係，不開放予善信上頭炷香，近期全球踏入復常之路，故今年年三十晚（21日）再重新開放讓善信親身到上頭炷香。晚上9時，上頭炷香的氣氛開始越來越熱鬧，有約過百人在黃大仙祠前排隊等候上頭炷香，需要警察在場協助實施人流管制措施。

不過除了上頭炷香外，亦有市民只是來參拜。有前來的善信表示，去年家中有長者因染疫離世，希望今年一家人都身體健康、平平安安；另有市民表示，過去一年不論健康及事業上都不太好，祈求新一年順順利利，「人工加得多啲，老細唔好炒人。」

▼1月21日 善信到黃大仙祠等上頭炷香▼



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【21:50】皇仁書院學生今年首次移師至荃灣南豐紗廠參與年宵擺賣，今日年三十（21日）來到市集的最後一天。年宵籌委會主席伍正楓表示，縱然不及維園熱鬧，但人流亦頗多，所以生意不俗，不少校友及學生特意前來支持，所得利潤總算「回到本」。

該校暌違兩年再次擺檔，不少人第一次參與籌委會「落手落腳」搞。對於伍正楓而言，今次亦是他最後一次參與年宵籌備工作，他坦言今次經驗難忘、「好唔捨得」。

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▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼



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【21:15】疫情三年終於將結束，今日（21日）年三十晚有酒樓恢復昔日人聲鼎沸的團年飯場景，更有家庭闊別三年，首再聚首吃團年飯。74歲的梁婆婆的幼子長居澳門，今晚一齊在港吃團年飯，看着久違的孫仔，梁婆婆驚訝孫仔已長高，「個孫都高過我」；有夫婦一結婚就被疫情分隔穗港兩地，今晚終可吃婚後首頓團年飯，感到非常開心，「等呢日等咗好耐好耐！」

酒樓負責人估計，團年飯晚市的生意額，相比2018年增約兩成，已完美達標，訂座更在10日前已滿。

▼1月21日 黃大仙祠三十晚重開供善信上頭炷香▼



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【20:32】過去兩年因為疫情關係，嗇色園黃大仙祠年三十晚不開放予善信上頭炷香。疫情今年終回落，黃大仙祠今晚（21日）再重新開放讓善信親身到上頭炷香，有善信中午12時已到來排頭位。

被封「夏蕙BB」的資深藝人黃夏蕙過往一直都是頭炷香的標誌人物，今年她因已移民美國而要缺席上「頭炷香」，故委派兩名契女則有替她以兔裝出席頭炷香活動。另外，有善信因「夏蕙BB」缺席而特意幫她到黃大仙祠排隊上香，為香港人祈福，希望港人身體健康，「過去咁多年託賴香港都有夏蕙BB喺度，今年佢唔喺度，我就希望可以幫佢做依樣野。」

▼1月21日 高鐡西九龍站北上人潮▼



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【18:25】今日（21日）年三十，仍有不少人趕著北上回家過年，西九高鐵站整日都人流絡繹不絕，不少人趕著最後衝刺，搭高鐵回鄉，有內地旅客一家四口本打算購買車票，明天回家過年與家人團聚，惟車票已售罄，失望而回，需改由其他陸路口岸北上回家。

▼1月20日 李家超行維園市宵市場▼



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【17:56】踏入年三十（21日）傍晚時段，維園年宵市場人流漸多，但由於不少市民吃團年飯，相信入夜後人流會再增加，惟有攤檔指生意「麻麻」，因應有大量年花未賣出，下午5時半已舉牌促銷，但求賺回成本。另有攤檔則指，今日人流較早幾日多，同樣早早減價，但用意在於希望市民大眾更容易買到年花，開心過年。

▼1月21日(年三十) 維園年宵傍晚時份人流增有檔主減價速銷▼



▼1月20日 行政長官李家超到訪青衣長亨邨▼



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【13:45】今年是第三個疫情下的第三個農曆新年，亦是邁向復常的一年，今日（21日）是年三十，九龍城街市早上9時已人頭湧湧，市民異口同聲表示今年氣氛好，買餸煮團年飯都「預鬆」一點。



有市民因為近日政府進一步放寬防疫限制，表示特地到街市選購食材，明天（22日、大年初一）將會一家18口齊聚提早吃開年飯，「今年特別開心，全部老人家都可以出返嚟，好耐都冇試過可以一大班人一齊過年。」

▼1月21日 年三十九龍城街市人頭湧湧▼



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▼1月18日 旅發局「兔躍香港迎新春」開幕儀式▼



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▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼



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【17:21】新冠肺炎疫情持續回落，本港今日（21日）新增3,507宗確診，為去年7月20日以來近半年新低，較昨日再減7.44%。本地個案帶新變異病毒株增8宗，其中兩宗為XBB.1.5個案，累計本地個案有8宗。

【15:36】疫情下不少港人三年未回鄉或過年外遊，兔年將至，經各中港管制站回鄉及機場離境度歲的港人急升，在過去五日，經各管制站北上的總計人次，由3.3萬人次急升逾倍至8.1萬人次。五日累計離港北上的港人人次高達28.2萬人次，其中港人經落馬洲支線離境的累計人次約13.3萬人次，屬各管制站最多。機場離境昨日亦是高峰期，達31,647人，累計5日逾11萬人次趁新年假期搭飛機離港外遊，而總離港人次逾40萬，單計昨日已有逾11.3萬人經各口岸出境。

【15:01】疫情三年終通關，今日踏入年三十（21日），大量市民趕過關北上探親兼度歲。落馬洲口岸今午人頭湧湧，現場最少數百人「打蛇餅」排隊等過關，與昨日情況相近，不少人均歸心似箭，拖著行李箱搶出閘。有市民本來預計半小時完成過關，當得知起碼一小時後大嚇一驚，認為等待時間過長。

此外，上水站亦有大批港人準備轉乘東鐵線北上，更有人飛奔入閘時絆倒，行李散落一地，場面一片狼藉。

▼1月21日 落馬洲口岸過境人流眾多▼



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【14:13】內地及本港疫情早前升溫，致本港退燒止痛藥難求。海關助理關長吳潔貞接受傳媒訪問時表示，本月發現28宗新冠口服藥走私及違發銷售相關案件，共17人被捕，當中最大一宗個案為兩名從印度入境旅客，攜帶逾7.3萬粒口服藥入境，價值達600多萬元。另外，當局亦在港珠澳大橋、深圳灣等口岸，截獲4宗懷疑走私到內地的受管制藥物案件，強調政府已做好跨部門部署，加強口岸執法，至今未見上水等地再現大量水貨客。

海關助理關長吳潔貞。（資料圖片／吳鍾坤攝）

【11:55】政府發言人今日（21日）表示，截至上午10時30分，今明兩日全港社區檢測中心及檢測站各有約7.7萬及約10萬個檢測預約名額。今日檢測名額已滿的社區檢測中心及檢測站有7個，市民可選擇前往17個人流較少的社區檢測中心及檢測站，包括港島小西灣社區會堂、土瓜灣體育館等。

▼1月20日 大批旅客在落馬洲口岸等候過關北上▼



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▼1月20日 福田口岸過境人流眾多▼



【09:49】日本限制本港航班班次，導致航空公司要削減2月上半個月的航班。運輸及物流局局長林世雄今早（21日）表示，香港與日本的航空聯繫密切，希望對方取消對來自香港航班的限制；而與日本當局初步了解，下月會撤銷相關限制，會爭取增加航班數量。他預計復活節假期將會是港人外遊遊高峰期，期望日方盡早通知，以便業界作出安排。

【09:49】港府於19日公布，由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（21日）表示，本地新冠疫苗接種率高及不少人曾經確診，社區的混合免疫屏障牢固，所以不需要對無病徵的陽性人士有太多限制，即使他們不呈報亦沒有所謂。



疫情將滿3周年，許樹昌最大感受是當初無預料到會變成大流行，然而科技進步令短時間內有疫苗，沒料到會出現變種，更要打四針；他又指，本港的負氣壓房比例是全球最高但醫療體系亦出現崩潰，完全都是意料之外，加上防疫的措施對市民的心理、經濟等都有很大影響，都令他很大感受。

▼1月19日 盧寵茂等官員出席疫情記者會▼



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【08:00】踏入兔年，本港亦逐步邁進復常，今年全港有多個節慶活動，包括受疫情影響、闊別兩年的黃大仙祠上頭炷香及林村許願節等，《香港01》盤點相關資訊及農曆新年前夕及期間的特別交通安排，讓各位做好準備，行個大運，迎接新一年。

【00:01】嗇色園黃大仙祠過去兩年因為疫情關係不開放予善信上頭炷香，隨著疫情回落及走向復常，今年三十晚將會重新開放讓善信親身到黃大仙祠上頭炷香。 黃大仙祠今日會通宵開放至大年初一（22日），並於晚上九時開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」。

為便利市民到黃大仙祠上香和參拜，警方將於今日晚上7時正至正月十六（2月6日）凌晨零時01分實施人流安全管理措施及交通管制安排，以確保市民大眾的安全和交通暢順。

▼1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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▼1月18日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼



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▼1月17日 警方在旺角花墟實施交通管制▼



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▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼

