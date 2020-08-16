【移民】曾犯法留下案底必不可移民？　滿足3個條件案底可獲消除

相信大家都知道，因犯罪而留有案底，對移民、旅行、求職都有影響，例如申請「良民證」、外國簽證、申請某些職位會有困難，甚至隨時被拒。不過在一些情況下，案底是可消除的，MoneySmart為大家簡單解說。

曾犯罪有案底 案底可否被消除？

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申請良民證 有案底不批

準備移民時，一般均需向警方申請無犯罪紀錄證明書（俗稱良民證）。於此證明書上，所有曾經被定罪的案底均會列出。若案底未過時效（下文詳述），警方將不會發放良民證，並會向相關移民局表明申請者所犯罪行；若符合《罪犯自新條例》條件，申請者可獲發良民證，但有關案底亦會被列出，並標記在香港法律下已喪失時效。

不過，始終各國移民政策不同，且移民方法眾多，如投資移民、升學移民、工作移民等等，處理及要求亦不一樣，故大家不妨向相關的官方部門查詢。

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申請美國簽證會被拒

旅行時，一般須填寫申報表，以表明個人有否刑事紀錄。能否成功入境，需由當地入境處按罪行的嚴重性作決定。有網民分享，自己留有輕微案底，雖然會被要求回答有關問題，不過亦成功入境日本台灣等地。

不過，某些國家或會限制發放簽證予有案底人士。以美國為例，申請旅遊簽證一般須如實相告所有犯罪紀錄。聯邦移民法規定，如犯有道德敗壞（Moral turpitude）的罪行，包括謀殺、強姦、盜竊等，絕大機會拒發簽證。如案底只屬輕微罪行，且前往美國領事館面試時，已符合《罪犯自新條例》，即可申請良民證，以證明案底時效已過，增加簽證獲批機會。

值得一提，自美國眾議院於2019年10月通過《2019年香港人權與民主法案》後，對港人簽證申請亦有所修訂，因參與維護民主及自由的抗議活動被拘捕，將不會被拒申請。

美國對港人簽證申請亦有所修訂，因參與維護民主及自由的抗議活動被拘捕，將不會被拒申請。（unsplash@joseph chan）

入職紀律部隊須查家人背景

求職方面，留有案底固然令求職變困難，即使簡單如一份普通銷售工作，如申請人擁有盜竊或不誠實行為的案底，僱主亦會對其誠信存疑。

有些需要考牌或申請註冊的專業行業，如律師、會計師等等，雖然沒有明確條例表明有案底人士不能擔任。不過，於申請職位或資格時，有關方面會查核申請人的案底，亦會以案件的性質及犯罪的嚴重性作出考慮。

另外，投考紀律部隊或政府工時，雖然條例並沒列明有案底人士不能申請，不過由於求職程序涉及品格審查，某些工作更會需要填寫俗稱「三世書」的表格GF200，披露自己、配偶、個人父母兄弟姐妹及配偶父母兄弟姐妹的個人資料，以供相關部門查核有否留有案底。但即使有人曾有刑事案底，亦未必一定被拒，同樣需視乎所犯的罪行及招聘部門的要求以作決定。

求職方面，留有案底固然令求職變困難（unsplash@ben rosett）

初犯刑期短3年不犯案 案底「已喪失時效」

目前，任何人被定罪後，除非上訴成功，否則留於警方或法庭的案底便不能被刪除。不過，根據《罪犯自新條例》，如罪犯是初犯者（即沒有其他案底），及被判處不超過3個月的監禁或罰款不超過HK$10,000，只要在3年內不再犯案，其案底便可被視為「已喪失時效」。

屆時若被僱主詢問有否留有案底，求職者回答沒有，亦不會構成欺詐。僱主亦不可因員工並沒披露案底而解僱該員工。但若求職者不符《罪犯自新條例》並隱瞞相關案底，或會構成欺詐，要負上刑事或民事責任。

須留意，此法例亦有例外情況，如不適用於高級公務員職位、紀律部隊、專業人士如律師、會計師、保險代理人或銀行董事等等。

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