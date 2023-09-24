深圳最新5個展覽推介：盛唐文物、海派水墨畫、敦煌壁畫免費參觀

9月至10月，深圳又一波免費新展覽來了。



深圳近期值得看的新展，一次性打卡5個，龍崗、福田、南山三個區都有。

1. 南山博物館：花月醉雕鞍——大唐金鄉縣主展

南山博物館的最新大展「花月醉雕鞍——大唐金鄉縣主展」，聯合西安博物院共同承辦。以唐代女性金鄉縣主的一生為敍事主線，輔以墓葬出土的金器、陶器、三彩器等146件精選珍藏文物，讓我們回溯歷史長河，感知千年前的大唐繁華盛景。

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唐代彩繪陶俑的巔峯之作 展現盛唐的繁華圖景

金鄉縣主是唐代開國皇帝李淵的孫女，滕王李元嬰的第三女，她的一生見證了唐王朝從開疆拓土走向全盛的輝煌歷程。

這一時期的大唐國運昌盛，不管是經濟發展、社會文明和民族文化交融都達到歷史上的高潮。從金鄉縣主墓地出土的衣着配飾華麗的人物俑、造型逼真的動物俑等文物，都是唐代彩繪陶俑的瑰麗之作，也讓我們窺見氣象萬千的盛唐風光。

生逢盛世，日常生活豐富多彩 女性不拘於俗

這時的長安，海納百川博採中外，各國文化思想彙集碰撞，女性也享有較為寬鬆的生活空間和豐富多姿的文化生活。

策馬出行、遊園狩獵、着男裝穿胡服……我們一睹唐朝女性的瀟灑英姿，也真切地感受到她們自信張揚、不拘於俗的個性，以及社會氛圍的包容開放。

《花月醉雕鞍——大唐金鄉縣主展》

地址：深圳南山博物館二層二號專題展廳

時間：10:00-18:00，週一閉館，展覽持續至11月26日



注意事項：

1. 免門票，需在【南山博物館】公眾號預約

2. 定點講解：週二至週五下午14:30



2. 南山何香凝美術館：風從海上來——19世紀以來的海派繪畫特展

鍾情花鳥山水的朋友，一定不能錯過何香凝美術館的「風從海上來——19世紀以來的海派繪畫特展」。

此次展覽展出110件套「海派」珍藏作品，涵蓋人物、山水、花鳥等類型，可以一次性觀賞虛谷、趙之謙、張大千、蒲華、任熊等大師名作。

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「海派」是中國近代以來最重要的繪畫潮流之一。它敢於破格創新，從民間藝術中吸取營養，雅俗共賞，並借鑑吸收西方手法技巧，呈現出開放包容、個性鮮明的特點。

題材寓意美好，生活氣息濃 色墨濃郁而熱烈

「海派」常常選用月季玉蘭、牡丹海棠等富麗堂皇、寓意美好的品類，以及柿子、蟠桃和枇杷等具有吉慶色彩、生活氣息濃郁的題材入畫。

色彩方面它色墨濃郁而熱烈，民間繪畫中鮮豔對比強烈的色彩都是常用顏色。並且受到西方繪畫的影響，也使用西洋帶來的洋紅顏料。流連畫作前，不禁感嘆藴含其中的生命力和感染力。

《風從海上來—19世紀以來的海派繪畫特展》

地址：深圳南山區何香凝美術館1-8展廳

時間：09:00-17:00，週一閉館，展覽持續至10月22日



注意事項：

1. 免門票，免預約

2. 入場需攜帶身份證



3. 龍崗深圳北理莫斯科大學：覺色敦煌——敦煌石窟藝術展

遇見敦煌，一眼千年。「覺色敦煌——敦煌石窟藝術展」落地深圳北理莫斯科大學，一場穿越千年時空的敦煌之旅也就此拉開了序幕。

展覽展出了50餘幅敦煌石窟經典高保真數字化壁畫複製品。從「絲路漫行、莊嚴佛宮、匠心營造、霓裳美儀、淨土梵音、莫高精神、中俄合作」7個單元，介紹了絲綢之路與敦煌的歷史、壁畫及彩塑藝術的璀璨瑰麗。

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一路觀賞，一幅幅宏偉壯麗的畫卷在眼前鋪陳開來。古人以華麗莊嚴卻不失靈動的筆觸，在壁畫上描繪出人類精神的歸宿。

面對那些古老的壁畫和雕塑時，彷彿穿越了時空，呼吸着千年前的氣息，感受經典的魅力。這些經歷千年風雨的石窟，承載着歷代藝術家的心血和智慧，也見證了中華文明的輝煌與變遷。

展覽入口，赫然橫卧着一尊巨大的涅槃佛像。它是特別展出的敦煌莫高窟第158窟涅槃佛像的大比例複製品，長達13.76米、寬達5.6米。

這尊佛像既是中唐大型塑像的代表作，也是莫高窟最著名的彩塑佛像之一。大佛莊嚴寶相，我們在面前駐足，虔誠和敬畏感油然而生。

《覺色敦煌—敦煌石窟藝術展》

地址：深圳龍崗區深圳北理莫斯科大學主樓

時間：展覽持續至10月20日



注意事項：

1. 免門票

2. 需在【深圳北理莫斯科大學】公眾號預約



4. 福田深圳博物館：渾融中西 絢彩華麗——清代廣東金屬胎畫琺琅特展

「入窯一色，出窯萬彩」。如果想領略傳承千年的精湛工藝，一定不能錯過深圳博物館的廣琺琅特展。

廣琺琅又稱「洋瓷」，是十八世紀以來最具嶺南特色的重要工藝品之一，深受皇帝喜愛。它渾融中西，炫彩華麗，猶如遺落的彩虹，即使傳承千年也明豔依舊。

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此次展覽共展出258件琺琅文物，陳列着各式各樣的瓶盒、盤碗、燈具等器物，圖案多為肖像人物、山水花鳥等。

廣琺琅以工藝精湛取勝，講究線條精細，顏色鮮豔奪目，色澤晶瑩透亮。每件展品都充分彰顯着流光溢彩、繁縟華麗的藝術風格。整場展覽，説是美輪美奐的視覺盛宴一點也不為過。

《渾融中西 絢彩華麗——清代廣東金屬胎畫琺琅特展》

地址：深圳福田區深圳博物館歷史民俗館一層

時間：10:00-18:00，週一閉館，展覽持續至10月22日



注意事項：

1. 免門票

2. 需在【深圳博物館】公眾號預約



5. 福田美術館：2022時代——肖像油畫作品展覽

不同的時代有不同的特殊記憶和代表性人物，關於2022年，你心中的時代面孔是誰？這次，我們可以在福田美術館的「2022時代——肖像油畫作品展覽」中，看看藝術家們給出的答案。

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創作者們描繪了新時代中國的勞動者、建設者、創造者，他們都是在各行各業辛勤耕耘、努力拼搏的形象，樸素卻令人動容。無數個平凡人物匯聚，微弱的閃光也能綻放出奪目光彩。

這些肖像畫作如同一面面魔鏡，等待我們解讀隱藏在其中的過往與今昔。我們看到的不僅是圖像本身的傳神，更是時代精神的體現。

《2022時代——肖像油畫作品展覽》

地址：深圳福田區梅林梅東二路5號福田美術館

時間：09:00-18:00，週一閉館，展覽持續至10月20日



注意事項：

免門票，免預約



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