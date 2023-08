生痔瘡點解決？內痔、外痔大不同？法國製外用痔瘡藥推薦！

成日坐、不健康的飲食習慣都是痔瘡的成因之一,有調查訪問18至 64 歲的香港人,結果顯示有13.5%^的被訪者都曾患上痔瘡!但生痔瘡有機會於肛門位置出現痕癢、腫脹及灼熱的症狀,苦況真的有口難言,不少人都會上網找尋自救方法,今次就幫大家找到由法國製造,英國及香港都擁有No.1銷量*的「安那蘇痔瘡塞」及「安那蘇痔瘡膏」給大家!以下立即為你解構更多痔瘡問題!



誰是痔瘡高危族?

除了45歲以上的男性和女性,孕婦以及剛分娩的婦女都是高危族,另外肥胖、需要經常搬重物、未有進食足夠膳食纖維、經常便秘的人都要特別注意自己的痔瘡問題。

內痔、外痔大不同?

內痔:由於痔瘡生長直腸內較深入的位置,外表可能看不出,但排便多會出血,因為生長位置的神經較少,所以疼痛度較不明顯。

外痔:痔瘡長於直腸外側,會有明顯疑物感及患者通常會有疼痛感覺。

推介:香港政府醫院都用痔瘡膏

現時市面上有許多非處方藥可以幫助緩解外痔的症狀,可以讓大家自行購買「自救」,其中由法國製,得到英國及香港銷量第一的「安那蘇痔瘡塞」及「安那蘇痔瘡膏」就絕對有信心保證!兩者成份相同,可分別用於內痔及外痔,同樣都可紓緩由痔瘡所引致嘅痛楚、腫脹、痕癢及不適,其中成份包括溫和的收斂劑,有助於減少痔瘡組織的腫脹,提高痔瘡癒合的機會,更不含類固醇,連香港政府醫院都採用!絕對是大家的「痔瘡自救神器」!

加倍保護之選:安那蘇™痔瘡膏 25g

紓緩內痔之選:安那蘇™痔瘡塞 12粒

立即購買:

香港萬寧官方網店

香港屈臣氏網店

HKTVmall

了解更多Anusol 安那蘇的產品資訊:https://www.anusol.hk/zh

^Behavioural Risk Factor Survey, 2010年4月

*Nielsen Value Sales, Total Coverage, Data to 21.03.2020 and IQVIA data 2020

(資料及相片由客戶提供)