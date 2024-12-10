逾四分之一香港人患肥仔肝　不分男女年輕化　營養師教你逆轉貼士

肥仔肝（即脂肪肝）是十分常見的都市病，主要成因是與日常飲食及生活習慣有關，因此據統計，全港有超過四分之一人患有肥仔肝。一旦肝臟堆積過多脂肪，就會影響其功能，如排毒等，故今次澳洲註冊營養師（APD）蔡樂怡 （Angel）將會為大家出謀獻法，改善日常生活習慣，告別肥仔肝！



肥仔肝與日常生活息息相關

所謂的肥仔肝，其實是指三酸甘油脂和其他脂肪在肝細胞內累積，令肝臟脂肪過多，假如脂肪佔肝臟重量多過5%，就會形成脂肪肝¹。註冊營養師Angel指出：「由於港人生活忙碌，經常外出用膳，容易攝取過多的糖分、鹽分、不健康的脂肪，再加上少做運動，更容易形成肥仔肝。」據統計，全香港約有27%成年人患有肥仔肝²，對於排毒等健康功能造成影響。

註冊營養師Angel指出港人生活忙碌，經常外出用膳，容易攝取過多的糖分、鹽分、不健康的脂肪，再加上少做運動，更容易形成肥仔肝。

不論「酒精性脂肪肝」或「非酒精性脂肪肝」均會損害肝臟，減低肝臟功能，影響代謝脂肪的能力。註冊營養師Angel補充道：「非酒精脂肪與代謝性疾病如高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病有密切關係，研究顯示，七成脂肪肝患者中同時患上了代謝綜合症例(如高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病)⁸，可演變至肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭甚至肝癌。」

改善肥仔肝應從生活入手

要預防肥仔肝，註冊營養師Angel建議大家在日常生活當中，應盡量減少攝取含糖飲品、甜品、高卡路里的零食。另外，她亦指出均衡飲食與經常運動有助減少患非酒精性脂肪肝的風險：「日常飲食以適量穀類、去皮瘦肉、脫脂或低脂奶品類並攝取大量蔬果，成年人應每周進行至少150分鐘中等強度的帶氧體能活動。」

要避免肥仔肝，註冊營養師Angel建議應盡量減少攝取含糖飲品、甜品、高卡路里的零食。

健肝素：逆轉肥仔肝之秘笈

NO.1 護肝品牌* - Essentiale®健肝素特含天然 EPL®，醫學實證EPL®有效修復、更新及強化肝臟⁴'⁵，有助減少肝脂積聚⁴'⁶，以及有助改善肝酵素水平⁷，由服用第一日開始修復肝細胞⁴'⁵，早啲開始服用營養補充品就無有怕啦！

現正進行萬寧限時優惠！

Essentiale®健肝素100粒裝【買2件8折】（低至$523.2/件，標準價$654）

優惠期：由即日至12月19日

銷售點：萬寧門市及網店有售

立即購買：Essentiale健肝素 100粒 | Essentiale 健肝素 | 萬寧官方網店

* IQVIA HKPA, MAT 4Q2023 (A05B)

¹ 李永恒醫生, (2018, Aug 14). 解構脂肪肝.香港中文大學肝臟護理中心

² 肝臟護理中心, (2012, Dec 09). 逾四分一成年港人患有脂肪肝 情況不容忽視 中大首推無創肝脂肪檢查 助患者及早診斷. 香港中文大學肝臟護理中心

³ 中大肝臟護理中心, (2020, August 25). 脂肪肝是怎樣煉成的？ 中大肝臟護理中心.

⁴ Gundermann KJ, et al. Pharmacol Report. 2011; 63:643-659.

⁵ Parris M. Kidd. Alt Med Rev. 1996; 1(4): 258-274.

⁶ Maev IV, et al. BMJ Open Gastro. 2020;7:e000341.

⁷ Padma L, et al. Indian J Clin Pract. 2013; 23 (11):735-739.

⁸ https://livercenter.com.hk/article/三高肥胖糖尿病-容易併發脂肪肝/

（資料及相片由客戶提供）