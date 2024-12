逾四分之一香港人患肥仔肝　不分男女年輕化　營養師教你逆轉貼士

肥仔肝(即脂肪肝)是十分常見的都市病,主要成因是與日常飲食及生活習慣有關,因此據統計,全港有超過四分之一人患有肥仔肝。一旦肝臟堆積過多脂肪,就會影響其功能,如排毒等,故今次澳洲註冊營養師(APD)蔡樂怡 (Angel)將會為大家出謀獻法,改善日常生活習慣,告別肥仔肝!



肥仔肝與日常生活息息相關

所謂的肥仔肝,其實是指三酸甘油脂和其他脂肪在肝細胞內累積,令肝臟脂肪過多,假如脂肪佔肝臟重量多過5%,就會形成脂肪肝¹。註冊營養師Angel指出:「由於港人生活忙碌,經常外出用膳,容易攝取過多的糖分、鹽分、不健康的脂肪,再加上少做運動,更容易形成肥仔肝。」據統計,全香港約有27%成年人患有肥仔肝²,對於排毒等健康功能造成影響。

註冊營養師Angel指出港人生活忙碌,經常外出用膳,容易攝取過多的糖分、鹽分、不健康的脂肪,再加上少做運動,更容易形成肥仔肝。

不論「酒精性脂肪肝」或「非酒精性脂肪肝」均會損害肝臟,減低肝臟功能,影響代謝脂肪的能力。註冊營養師Angel補充道:「非酒精脂肪與代謝性疾病如高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病有密切關係,研究顯示,七成脂肪肝患者中同時患上了代謝綜合症例(如高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病)⁸,可演變至肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭甚至肝癌。」

改善肥仔肝應從生活入手

要預防肥仔肝,註冊營養師Angel建議大家在日常生活當中,應盡量減少攝取含糖飲品、甜品、高卡路里的零食。另外,她亦指出均衡飲食與經常運動有助減少患非酒精性脂肪肝的風險:「日常飲食以適量穀類、去皮瘦肉、脫脂或低脂奶品類並攝取大量蔬果,成年人應每周進行至少150分鐘中等強度的帶氧體能活動。」

要避免肥仔肝,註冊營養師Angel建議應盡量減少攝取含糖飲品、甜品、高卡路里的零食。

健肝素:逆轉肥仔肝之秘笈

NO.1 護肝品牌* - Essentiale®健肝素特含天然 EPL®,醫學實證EPL®有效修復、更新及強化肝臟⁴'⁵,有助減少肝脂積聚⁴'⁶,以及有助改善肝酵素水平⁷,由服用第一日開始修復肝細胞⁴'⁵,早啲開始服用營養補充品就無有怕啦!

現正進行萬寧限時優惠!

Essentiale®健肝素100粒裝【買2件8折】(低至$523.2/件,標準價$654)

優惠期:由即日至12月19日

銷售點:萬寧門市及網店有售

立即購買:Essentiale健肝素 100粒 | Essentiale 健肝素 | 萬寧官方網店

