甚麼喉糖真正幫到你?一文看清無藥性vs含藥性喉糖 你的選擇對嗎?

踏入冬天,天氣忽冷忽熱,濕度又低,不少人都出現喉嚨乾、痕,甚至疼痛的情況。加上流感及病毒高峰期,喉嚨不適問題更是頻繁出現,令人苦不堪言!喉嚨痛時,大家第一個反應可能是買包喉糖,想快速舒緩不適。然而很多市面上常見的喉糖食完只有一陣清涼感,過一會喉嚨不適又再出現!事實上,坊間超過七成喉糖都屬於無藥性喉糖,只提供短暫的舒爽感,無法真正解決喉嚨問題。想真正舒緩喉嚨痛,必需對症下藥,選擇含藥性喉糖才能真正KO喉嚨痛!下面就帶大家一文看清無藥性喉糖與含藥性喉糖的分別,讓你在喉嚨不適時真正得到幫助。



無藥性喉糖 VS 含藥性喉糖

市面上大部分喉糖其實都屬於無藥性喉糖,例如超市和便利店常見的薄荷、甘草或蜂蜜喉糖。這類喉糖的主要作用是通過清涼感滋潤喉嚨,短暫地減少不適。然而,這類喉糖並不含任何藥效成份,無法真正對抗喉嚨痛的根本原因,例如喉嚨發炎或感染。無藥性喉糖的效果通常只停留在提供短暫「舒適感」的層面,無法有效解決感染或炎症問題。更重要的是,無藥性喉糖並沒有殺菌或消炎作用,但其「舒適感」容易給人錯誤的安全感,讓人誤以為喉嚨痛已經舒緩,錯過最佳的治療時機。一旦「舒適感」消失,喉嚨痛感回復的時候,感染就可能因延誤治療而持續甚至惡化。

無藥性喉糖多數以薄荷、甘草或蜂蜜作主要成份,通過清涼感短暫地舒緩喉嚨不適,不能起到殺菌或消炎作用。

相反,含藥性喉糖能從根本上對付喉嚨痛的成因從而解決喉嚨痛。這類喉糖通常含有經醫學證實有效的藥效成份,例如 Benzydamine(消炎止痛)及Hexylresorcinol(殺菌及鎮痛)等,能針對喉嚨的不適進行止痛及殺菌的全方位作用。當喉糖在口腔內慢慢溶解時,藥效成份會直接作用於喉嚨的感染部位,有效消炎或殺菌,舒緩疼痛,解決喉嚨痛的根本問題。

全面針對喉嚨不適 診所及醫院銷售No.1信賴之選*

喉嚨痛的成因和程度各有不同,選擇適合的含藥性喉糖,才能真正針對問題,從根本上解決不適,而非僅止於短暫的清涼感。在眾多選擇中,特快靈(Difflam®)喉糖系列專為不同程度的喉嚨問題而設。作為診所及醫院銷售No.1的品牌*,深受醫生及藥劑師的信賴。特快靈提供消炎、止痛及殺菌不同功效,為患者提供全方位的舒緩方案。無論是輕微的乾痕、刺痛,還是嚴重的紅腫熱痛,特快靈喉糖系列都能針對不同情況迅速舒緩,幫助喉嚨快速恢復健康。

特快靈殺菌喉糖

如果喉嚨只是輕微不適,例如乾痕或輕微痛楚,特快靈殺菌喉糖是一個理想選擇。其雙重殺菌成份一分鐘有效殺菌¹^,有效消除喉嚨痛。

適用症狀:喉嚨乾痕不適。

藥效成份:

• Dichlorobenzyl Alcohol及Amylmetacresol :雙重殺菌,有助撃退感染。

特快靈鎮痛殺菌喉糖

當喉嚨的不適感加劇,出現刺痛或中度感染時,特快靈鎮痛殺菌喉糖是更合適的選擇。其藥效成份 Hexylresorcinol 不僅具有良好的殺菌作用,還能一分鐘有效鎮痛²^,針對感染引起的刺痛感提供即時的舒緩。

適用症狀:喉嚨刺痛,中度感染。

藥效成份:

• Hexylresorcinol:殺菌及鎮痛,舒緩刀割般的刺痛感。

特快靈藥劑師專售系列:消炎鎮痛喉糖 / 消炎殺菌喉糖

如果喉嚨痛到連吞口水都困難,出現紅腫熱痛,特快靈消炎鎮痛喉糖及消炎殺菌喉糖則是針對發炎症狀的專業選擇。其皇牌成份 Benzydamine 可以消炎、止痛,加上CPC殺菌成份,特別適合感染後期的嚴重腫痛。消炎鎮痛喉糖更添加Lignocaine加強麻醉鎮痛效果。此系列只限經藥劑師購買。

適用症狀:喉嚨劇痛、灼痛發炎。

藥效成份:

• Benzydamine:消炎止痛,減輕紅腫和疼痛。鎮痛長達90分鐘³'⁴。

• Cetylpyridinium Chloride (CPC):殺菌,有助撃退感染。

• Lignocaine:局部麻醉,止痛90秒迅速起效⁵。

面對喉嚨不適,無藥性喉糖只能提供短暫舒緩,而含藥性喉糖則可針對喉嚨痛的根本原因進行有效舒緩。特快靈喉糖系列的設計充分考慮不同程度的喉嚨問題,從輕微不適到嚴重症狀,都能提供針對性的幫助,是醫生及藥劑師信賴之選。通過專業的藥效成份及多樣的口味選擇,它成為患者應對喉嚨不適的可靠夥伴,是看門口的高效之選。

#須買上述指定件數方享折扣優惠。數量有限,售完即止。最終價格由零售商決定。各零售商優惠期有別。優惠受條款約束。了解更多︰https://difflam.hk/

¹ Matthews D, et al. Int J Gen Med. 2018;11:451–456.

² McNally D, et al. J Pharm Pharm Sci. 2012; 15(2): 281-94.

³ Turnbull RS. Pharmacology. 1995;61(2):127-34.

⁴ Simard-Savoie S, Forest D.Curr Ther Res. The anaesthetic activity of Benzydamine lasts up to 90 minutes. Individual response varies.

⁵ Data on file, iNova Pharmaceuticals.

^成份︰Hexylresorcinol 2.4毫克喉糖1分鐘起效舒緩喉嚨痛。2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 1.2mg, Amylmetacresol 0.6mg殺菌1分鐘起效。產品效果因人而異。

*根據IQVIA HKPA, MAT 2Q2024 (R02) 數據,特快靈為診所及醫院銷售No.1喉嚨痛品牌。

