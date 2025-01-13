甚麼喉糖真正幫到你?一文看清無藥性vs含藥性喉糖 你的選擇對嗎?

踏入冬天，天氣忽冷忽熱，濕度又低，不少人都出現喉嚨乾、痕，甚至疼痛的情況。加上流感及病毒高峰期，喉嚨不適問題更是頻繁出現，令人苦不堪言！喉嚨痛時，大家第一個反應可能是買包喉糖，想快速舒緩不適。然而很多市面上常見的喉糖食完只有一陣清涼感，過一會喉嚨不適又再出現！事實上，坊間超過七成喉糖都屬於無藥性喉糖，只提供短暫的舒爽感，無法真正解決喉嚨問題。想真正舒緩喉嚨痛，必需對症下藥，選擇含藥性喉糖才能真正KO喉嚨痛！下面就帶大家一文看清無藥性喉糖與含藥性喉糖的分別，讓你在喉嚨不適時真正得到幫助。



無藥性喉糖 VS 含藥性喉糖

市面上大部分喉糖其實都屬於無藥性喉糖，例如超市和便利店常見的薄荷、甘草或蜂蜜喉糖。這類喉糖的主要作用是通過清涼感滋潤喉嚨，短暫地減少不適。然而，這類喉糖並不含任何藥效成份，無法真正對抗喉嚨痛的根本原因，例如喉嚨發炎或感染。無藥性喉糖的效果通常只停留在提供短暫「舒適感」的層面，無法有效解決感染或炎症問題。更重要的是，無藥性喉糖並沒有殺菌或消炎作用，但其「舒適感」容易給人錯誤的安全感，讓人誤以為喉嚨痛已經舒緩，錯過最佳的治療時機。一旦「舒適感」消失，喉嚨痛感回復的時候，感染就可能因延誤治療而持續甚至惡化。

無藥性喉糖多數以薄荷、甘草或蜂蜜作主要成份，通過清涼感短暫地舒緩喉嚨不適，不能起到殺菌或消炎作用。

相反，含藥性喉糖能從根本上對付喉嚨痛的成因從而解決喉嚨痛。這類喉糖通常含有經醫學證實有效的藥效成份，例如 Benzydamine（消炎止痛）及Hexylresorcinol（殺菌及鎮痛）等，能針對喉嚨的不適進行止痛及殺菌的全方位作用。當喉糖在口腔內慢慢溶解時，藥效成份會直接作用於喉嚨的感染部位，有效消炎或殺菌，舒緩疼痛，解決喉嚨痛的根本問題。

全面針對喉嚨不適 診所及醫院銷售No.1信賴之選*

喉嚨痛的成因和程度各有不同，選擇適合的含藥性喉糖，才能真正針對問題，從根本上解決不適，而非僅止於短暫的清涼感。在眾多選擇中，特快靈（Difflam®）喉糖系列專為不同程度的喉嚨問題而設。作為診所及醫院銷售No.1的品牌*，深受醫生及藥劑師的信賴。特快靈提供消炎、止痛及殺菌不同功效，為患者提供全方位的舒緩方案。無論是輕微的乾痕、刺痛，還是嚴重的紅腫熱痛，特快靈喉糖系列都能針對不同情況迅速舒緩，幫助喉嚨快速恢復健康。

特快靈殺菌喉糖

如果喉嚨只是輕微不適，例如乾痕或輕微痛楚，特快靈殺菌喉糖是一個理想選擇。其雙重殺菌成份一分鐘有效殺菌¹^，有效消除喉嚨痛。

適用症狀：喉嚨乾痕不適。

藥效成份：

• Dichlorobenzyl Alcohol及Amylmetacresol ：雙重殺菌，有助撃退感染。

特快靈鎮痛殺菌喉糖

當喉嚨的不適感加劇，出現刺痛或中度感染時，特快靈鎮痛殺菌喉糖是更合適的選擇。其藥效成份 Hexylresorcinol 不僅具有良好的殺菌作用，還能一分鐘有效鎮痛²^，針對感染引起的刺痛感提供即時的舒緩。

適用症狀：喉嚨刺痛，中度感染。

藥效成份：

• Hexylresorcinol：殺菌及鎮痛，舒緩刀割般的刺痛感。

特快靈藥劑師專售系列：消炎鎮痛喉糖 / 消炎殺菌喉糖

如果喉嚨痛到連吞口水都困難，出現紅腫熱痛，特快靈消炎鎮痛喉糖及消炎殺菌喉糖則是針對發炎症狀的專業選擇。其皇牌成份 Benzydamine 可以消炎、止痛，加上CPC殺菌成份，特別適合感染後期的嚴重腫痛。消炎鎮痛喉糖更添加Lignocaine加強麻醉鎮痛效果。此系列只限經藥劑師購買。

適用症狀：喉嚨劇痛、灼痛發炎。

藥效成份：

• Benzydamine：消炎止痛，減輕紅腫和疼痛。鎮痛長達90分鐘³'⁴。

• Cetylpyridinium Chloride (CPC)：殺菌，有助撃退感染。

• Lignocaine：局部麻醉，止痛90秒迅速起效⁵。

面對喉嚨不適，無藥性喉糖只能提供短暫舒緩，而含藥性喉糖則可針對喉嚨痛的根本原因進行有效舒緩。特快靈喉糖系列的設計充分考慮不同程度的喉嚨問題，從輕微不適到嚴重症狀，都能提供針對性的幫助，是醫生及藥劑師信賴之選。通過專業的藥效成份及多樣的口味選擇，它成為患者應對喉嚨不適的可靠夥伴，是看門口的高效之選。

特快靈殺菌喉糖系列 於以下各大零售商有售。

萬寧官網：https://bit.ly/45MNf17

屈臣氏 e-shop：https://bit.ly/45Lorqm

7-Eleven 門市地址：https://bit.ly/7elevenstore

OK便利店 門市地址：https://bit.ly/circlekstores

松本清 門市地址：https://bit.ly/matsukiyostore

百佳 網購：https://bit.ly/3Lt39WA

惠康 網購：https://bit.ly/4aVybRY

一田 門市地址：https://bit.ly/yatastores

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於以下零售商購買 特快靈殺菌喉糖 及 特快靈鎮痛殺菌喉糖，即享買2件85折優惠#，詳情如下，快啲買嚟截擊喉嚨痛啦！

1月15日 – 1月28日:

屈臣氏門市：https://bit.ly/watsonshkstore

屈臣氏 e-shop：https://bit.ly/45Lorqm

1月17日 – 1月30日:

萬寧門市：https://bit.ly/manningsstore

萬寧官網：https://bit.ly/45MNf17

松本清門市：https://bit.ly/matsukiyostore

特快靈藥劑師專售系列於以下藥房有售。

萬寧藥房：https://bit.ly/manningsstore

屈臣氏藥房：https://bit.ly/watsonshkstore

松本清藥房：https://bit.ly/matsukiyostore

或各註冊藥房(有「紅色十字Rx」標誌之藥房)

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¹ Matthews D, et al. Int J Gen Med. 2018;11:451–456.

² McNally D, et al. J Pharm Pharm Sci. 2012; 15(2): 281-94.

³ Turnbull RS. Pharmacology. 1995;61(2):127-34.

⁴ Simard-Savoie S, Forest D.Curr Ther Res. The anaesthetic activity of Benzydamine lasts up to 90 minutes. Individual response varies.

⁵ Data on file, iNova Pharmaceuticals.

^成份︰Hexylresorcinol 2.4毫克喉糖1分鐘起效舒緩喉嚨痛。2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 1.2mg, Amylmetacresol 0.6mg殺菌1分鐘起效。產品效果因人而異。

*根據IQVIA HKPA, MAT 2Q2024 (R02) 數據，特快靈為診所及醫院銷售No.1喉嚨痛品牌。

（資料及相片由客戶提供）