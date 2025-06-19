伊朗以色列戰爭　特朗普談與內塔尼亞胡對話內容：叫他繼續｜最新

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續衝突，中東多國譴責以色列的行動，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的取態也備受關注，伊朗揚言以色列及美國要付出代價。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。



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【00:31】半島電視台引述伊朗高級官員指，如果美國介入，伊朗將選擇對海上目標和敵人陣地採取行動。美國直接介入戰爭，意味着真主黨將採取行動。

另一方面，沙特媒體哈達斯（Al Hadath）就引述真主黨成員，指只有當真主黨認為伊朗政府面臨垮台的危險時，才會介入以色列和伊朗之間的戰爭。

6月19日【00:01】伊朗駐聯合國代表團在社交平台X上發文，回應特朗普日前表態，指伊朗不會在脅迫下進行談判或接受和平，更不會與一個好戰分子談判，強調伊朗將以威脅回應任何威脅，以對等措施回應任何行動。

特朗普當日稍早在白宮外回應傳媒問題，指自己在昨日與內塔尼亞胡的通話中，叫對方「繼續前進」（Keep going），還回應傳媒自己是否對伊朗發出最後通牒，指記者「可以這麼說（You could say so）」，「也許你可以稱之為『最後通牒（ultimate ultimatum）』」。

【23:47】美媒CNN引述消息人士指，美國「福特號」航空母艦攻擊群組預料下週將部署在以色列附近的地中海東部，與此同時，另一搜航空母艦正前往中東，以加入或頂替卡爾文森號航母。

而與特朗普討論以伊戰爭的美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也在當日表態，強調自己支持對伊朗採取強硬手段，以確保伊朗不能擁有核武，還補充以色列在近期對伊朗行動表現出色。

【23:30】美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在社交平台x發文，指美國駐以色列大使館正在籌備撤僑航班和船隻，以疏散美國公民。

【22:53】特朗普被問到前一天與以色列總理內塔尼亞胡通話時的內容，特朗普回答說是叫對方「繼續前進」（Keep going）。

特朗普2025年6月18日在白宮外接受傳媒提問（Reuters）

【22:09】特朗普會見傳媒，他拒絕回應關於美國是否計劃打擊伊朗或其核設施的問題，又指伊朗方面已主動聯繫，但他覺得「談判已經太晚」。

2025年6月16日，在社交平台發布的影片截圖顯示，隨著以色列和伊朗繼續互相攻擊，卡拉季-恰盧斯（Karaj-Chalus）公路上的交通十分擁堵，車輛向西行走駛離伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）要求伊朗「無條件投降」，美媒更引述消息人士報道，特朗普政府正考慮是否加入以色列對伊朗核設施的打擊行動。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）表明伊朗不會投降，他又警告美國不要軍事干預，指「美國人應該知道，任何美國軍事干預無疑都會帶來無法挽回的嚴重後果。」

中國外交部表示，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有逾1000人正在轉移撤離的途中。