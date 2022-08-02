佩洛西．持續更新︱疑似專機啟程或晚上抵台　北京警告美將付代價

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）訪問馬來西亞後，同日這架專機離開大馬，外界關注佩洛西是否在機上、專機是否前往台灣，台媒則指佩洛西或將於晚上9時半左右抵達台灣。

中國外交部8月2日再發出警告，指美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任，付出代價。



【18:41】疑似載着佩洛西的專機下午3時42分已從馬來西亞吉隆坡起飛，據《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）發文稱，專機會繞菲律賓前往台灣，他引述消息人士稱，這是為了最大限度地降低安全風險。

根據FlightRadar24數據，另一架C-40C專機（呼號SPAR20）8月2日上午從日本東京出發，約11時52分也抵達吉隆坡雪邦國際機場。截至香港時間2日下午5時50分，SPAR20仍未離開馬來西亞。

「SPAR19」飛機受到全球關注，有數十萬人透過飛行路線網站尋找它的行蹤。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）8月2日發文稱，可能載有佩洛西的飛機會繞菲律賓前往台灣（Twitter截圖）

【18:32】中國外交部發言人華春瑩表示，中方和大家一樣都在密切關注佩洛西議長的亞洲之行，她指中方立場和態度十分明確，已多次明確地闡明中方原則立場，並已多次向美方提出嚴正交涉，「我們密切關注佩洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。」

有記者問到一旦佩洛西訪台，北京將如何反制，華春瑩稱「我可以告訴你的是，美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任，付出代價。」