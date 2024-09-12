羽毛球香港賽｜鄧謝配李卓耀吳英倫爭入4強｜港隊最新賽程賽果

香港羽毛球公開賽9月13日賽程，混雙的鄧俊文/謝影雪、男單的李卓耀及吳英倫，是日分途出擊，力爭4強席位。

本文持續更新香港隊在香港公開賽的賽果及賽程，賽事由2024年9月10日起一連6日在紅磡香港體育館舉行，9月15日為決賽日。



香港羽毛球公開賽2024｜9月13日港隊賽程

1號球場

晚上6:30 男單8強 李卓耀 Vs 雷蘭曦（中國）

緊接 混雙8強 鄧俊文/謝影雪 Vs 吳塤閥/賴潔敏（馬來西亞）

2號球場

晚上6:40環節之第3輪 男單8強 吳英倫 Vs 真廷（印尼）

李卓耀。（梁鵬威攝）

吳英倫。（黃浩謙攝）

鄧俊文/謝影雪。（梁鵬威攝）

香港羽毛球公開賽2024｜9月12日港隊賽果

男單16強戰

吳英倫旗開得勝。（黃浩謙攝）

吳英倫21：16、21：9波波夫（Christo Popov，法國）

李卓耀21：14、15：21、24：22梁峻豪（馬來西亞）

鄧俊文/謝影雪16：21、21：19、21：15葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）



女單16強戰

香港女單球手馬子雪。（趙子晉攝）

不早於中午12時開賽

馬子雪 1：2（21：9、16：21、12：21） 大堀彩（日本）



女雙16強戰

不早於中午12時開賽

范嘉茵/尤漫瑩 0：2（8：21、17：21） Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma（印尼）

梁悅儀/吳詠瑢 1：2（21：17、13：21、18：21） 李幽琳/申昇瓚（韓國）

呂樂樂/曾曉昕 0：2（16：21、14：21） 陳康樂/Thinaah Muralitharan（馬來西亞）



梁悅儀/吳詠瑢力戰憾負韓國組合，賽後她們表示：「一路都抱想贏、可以贏的心態去打，不過轉場區時表現不夠好，因為紅館這個場地的順逆風比較明顯。」

兩人今月才第一次合作，今次是第二次拍檔出戰。她們表示短期內仍會繼續合作，但長遠計劃暫未清楚，並笑稱兩人打法互補，「佢有我無，佢無我有」，梁悅儀力量大，吳詠瑢則分波比較好。

混雙16強戰

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪。（梁鵬威攝）

不早於中午12時開賽

16:30 呂俊瑋/傅智恩 Vs 郭新娃/陳芳卉（中國）



不早於晚上6時半開賽

18:40 李晉熙/吳芷柔 Vs 陳堂傑/杜頤溈（馬來西亞）

20:10 鄧俊文/謝影雪 Vs 葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

