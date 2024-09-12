羽毛球香港賽｜鄧謝配李卓耀吳英倫爭入4強｜港隊最新賽程賽果

撰文：陳旭暉
出版：更新：

香港羽毛球公開賽9月13日賽程，混雙的鄧俊文/謝影雪、男單的李卓耀及吳英倫，是日分途出擊，力爭4強席位。
本文持續更新香港隊在香港公開賽的賽果及賽程，賽事由2024年9月10日起一連6日在紅磡香港體育館舉行，9月15日為決賽日。

香港羽毛球公開賽2024｜9月13日港隊賽程

1號球場
晚上6:30　男單8強　李卓耀 Vs 雷蘭曦（中國）
緊接　混雙8強　鄧俊文/謝影雪 Vs 吳塤閥/賴潔敏（馬來西亞）
2號球場
晚上6:40環節之第3輪　男單8強　吳英倫 Vs 真廷（印尼）

李卓耀。（梁鵬威攝）
吳英倫。（黃浩謙攝）
鄧俊文/謝影雪。（梁鵬威攝）

香港羽毛球公開賽2024｜9月12日港隊賽果

男單16強戰

吳英倫旗開得勝。（黃浩謙攝）

吳英倫21：16、21：9波波夫（Christo Popov，法國）
李卓耀21：14、15：21、24：22梁峻豪（馬來西亞）
鄧俊文/謝影雪16：21、21：19、21：15葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

羽毛球香港賽｜吳英倫挫法國球手晉級　力爭生涯首晉四強羽毛球香港賽｜鄧謝配「搏老命」挫大馬千禧後組合　主場晉級八強羽毛球香港賽｜李卓耀決勝局陷劣勢沉着應戰　激戰80分鐘險勝晉級

女單16強戰

香港女單球手馬子雪。（趙子晉攝）

不早於中午12時開賽
馬子雪　1：2（21：9、16：21、12：21）　大堀彩（日本）

女雙16強戰

不早於中午12時開賽
范嘉茵/尤漫瑩　0：2（8：21、17：21）　Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma（印尼）
梁悅儀/吳詠瑢　1：2（21：17、13：21、18：21）　李幽琳/申昇瓚（韓國）
呂樂樂/曾曉昕　0：2（16：21、14：21）　陳康樂/Thinaah Muralitharan（馬來西亞）

梁悅儀/吳詠瑢力戰憾負韓國組合，賽後她們表示：「一路都抱想贏、可以贏的心態去打，不過轉場區時表現不夠好，因為紅館這個場地的順逆風比較明顯。」

兩人今月才第一次合作，今次是第二次拍檔出戰。她們表示短期內仍會繼續合作，但長遠計劃暫未清楚，並笑稱兩人打法互補，「佢有我無，佢無我有」，梁悅儀力量大，吳詠瑢則分波比較好。

混雙16強戰

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪。（梁鵬威攝）

不早於中午12時開賽
16:30　呂俊瑋/傅智恩　Vs　郭新娃/陳芳卉（中國）

不早於晚上6時半開賽
18:40　李晉熙/吳芷柔　Vs　陳堂傑/杜頤溈（馬來西亞）
20:10　鄧俊文/謝影雪　Vs　葉睿慶/蕭紫萱（馬來西亞）

羽毛球香港賽｜紅館風大港將表現飄忽　伍家朗：應對是比賽一部分羽毛球香港賽｜戴資穎輕鬆過關　膝傷影響深遠：隨時做好退役準備羽毛球香港賽｜鄧俊文謝影雪挫中華台北組合　珍惜最後拍檔機會羽毛球香港賽｜馬子雪挫盧善恩首晉闖次圈　冀以表現回應支持者香港羽毛球公開賽次日賽程　港將接連登場　戴資穎上演最後一舞羽毛球香港賽｜楊雅婷負傷上陣　楊楊配主場失利負韓國首圈止步羽毛球香港賽｜70歲伯伯參戰　征國際賽8年　「羽球令我活着」香港羽毛球公開賽2024賽程　巴黎奧運女雙楊雅婷楊霈霖首日登場羽毛球︱香港公開賽欣賞戴資穎最後一舞　伍家朗首圈硬撼安賽龍
香港運動員
羽毛球