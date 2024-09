羽毛球香港賽｜鄧謝配李卓耀吳英倫爭入4強｜港隊最新賽程賽果

香港羽毛球公開賽9月13日賽程,混雙的鄧俊文/謝影雪、男單的李卓耀及吳英倫,是日分途出擊,力爭4強席位。

本文持續更新香港隊在香港公開賽的賽果及賽程,賽事由2024年9月10日起一連6日在紅磡香港體育館舉行,9月15日為決賽日。



香港羽毛球公開賽2024|9月13日港隊賽程

1號球場

晚上6:30 男單8強 李卓耀 Vs 雷蘭曦(中國)

緊接 混雙8強 鄧俊文/謝影雪 Vs 吳塤閥/賴潔敏(馬來西亞)

2號球場

晚上6:40環節之第3輪 男單8強 吳英倫 Vs 真廷(印尼)

李卓耀。(梁鵬威攝)

吳英倫。(黃浩謙攝)

鄧俊文/謝影雪。(梁鵬威攝)

香港羽毛球公開賽2024|9月12日港隊賽果

男單16強戰

吳英倫旗開得勝。(黃浩謙攝)

吳英倫21:16、21:9波波夫(Christo Popov,法國)

李卓耀21:14、15:21、24:22梁峻豪(馬來西亞)

鄧俊文/謝影雪16:21、21:19、21:15葉睿慶/蕭紫萱(馬來西亞)



女單16強戰

香港女單球手馬子雪。(趙子晉攝)

不早於中午12時開賽

馬子雪 1:2(21:9、16:21、12:21) 大堀彩(日本)



女雙16強戰

不早於中午12時開賽

范嘉茵/尤漫瑩 0:2(8:21、17:21) Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma(印尼)

梁悅儀/吳詠瑢 1:2(21:17、13:21、18:21) 李幽琳/申昇瓚(韓國)

呂樂樂/曾曉昕 0:2(16:21、14:21) 陳康樂/Thinaah Muralitharan(馬來西亞)



梁悅儀/吳詠瑢力戰憾負韓國組合,賽後她們表示:「一路都抱想贏、可以贏的心態去打,不過轉場區時表現不夠好,因為紅館這個場地的順逆風比較明顯。」

兩人今月才第一次合作,今次是第二次拍檔出戰。她們表示短期內仍會繼續合作,但長遠計劃暫未清楚,並笑稱兩人打法互補,「佢有我無,佢無我有」,梁悅儀力量大,吳詠瑢則分波比較好。

混雙16強戰

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪。(梁鵬威攝)

不早於中午12時開賽

16:30 呂俊瑋/傅智恩 Vs 郭新娃/陳芳卉(中國)



不早於晚上6時半開賽

18:40 李晉熙/吳芷柔 Vs 陳堂傑/杜頤溈(馬來西亞)

20:10 鄧俊文/謝影雪 Vs 葉睿慶/蕭紫萱(馬來西亞)