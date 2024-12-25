洛文被女兒數落「他不是個父親」　Trinity早年曾與母兄住在車上

撰文：吳慕兒
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「名將之後」表面風光，有個名人父親或母親背後未必是通向成功的捷徑，甚至往往是負累。女子足球員Trinity Rodman無論有多天才橫溢，大家只記得她是NBA名將洛文的女兒。

每次她的生涯突破，幾乎都會看到洛文跟她合照，Trinity卻鮮有談及這位出名的爸爸。直到近日她在Podcast節目《Call Her Daddy》突然力數父親不是，揚言：「他不是個爸爸（He's not a dad）」，稱對方只愛鎂光燈，又憶述一度要跟媽媽住在車上的苦日子。

女子足球員Trinity Rodman。（Getty Images）

「他不是個父親，或者血緣是，但其他什麼也不是」

她漂亮，笑容可掬，樂於成為團隊一份子，與隊友合作無間，1.73米的身高也不是特別高大，如果不是背負那個出名的姓氏，根本難以想像她就是那個桀驁不馴、荒誕離奇，有「妖蟲」（the Worm）稱號的巨星洛文的女兒。

Trinity的媽媽Michelle Moyer是洛文的第三位妻子，二人在1999年相遇，兒子Dennis Jr. 2001年出生，1年後輪到Trinity到來。2003年洛文在42歲生日時與Michelle結婚，婚姻只維持1年，二人之後嘗試和解，終在2012年正式離婚。對Trinity來說，爸爸在她童年大部分時間缺席，因此她說：「他不是個父親，或者血緣是，但其他什麼也不是」（He's not a dad. Maybe by blood, but nothing else），甚至聲言：「聽到他的聲音便痛苦。」

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一度與母親哥哥住在車上

洛文的NBA生涯據報收入達2700萬美元，Trinity的童年卻一度要跟媽媽和哥哥住在車上，「我們曾有一架Expedition（福特7人車型號），曾經有段時間要住在車上。」她說：「我們嘗試跟他同住，但他每天24小時都要開派對，帶陌生女子回來。他喜愛鎂光燈，他喜愛攝影機。」

Trinity續稱，父母離婚前洛文確有負責家庭開支，但之後便關上水喉，昔日有報道指洛文拖欠86萬美元贍養費及孩子養育費用。「他是個極度自私的人，認為所有事情總是要圍繞着他。」

Trinity 4歲已開始踢足球，小時候已充滿天份，2021年18歲的她獲華盛頓精神（Washington Spirit）選中， 成為女子美職聯（NWSL）史上最年輕選秀球員。那季華盛頓的季後賽8強賽事，已經數月未跟女兒聯絡的洛文，突然在毫無預告下出現。Trinity憶述：「當他在我的比賽時出現，我感到很憤怒，在場上開始哭泣，我嘗試邊哭邊踢比賽。

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Trinity Rodman是美國女足前線主力。（Getty Images）

「爸爸在我生命中從未扮演重要角色」

那仗華盛頓以1：0勝出，並最終順利贏得冠軍，Trinity 只記得：「我當時很生氣，感覺就如：『你要奪走我這個開心時刻，再次摧毀我的腦袋。』 我怒氣沖沖地走向他，她抓着我個頭然後伸出雙臂，彷彿令它變成一個爸爸女兒（時刻）。」

那張「世紀擁抱」照片在網上瘋傳，令大家錯誤以為洛文是個好爸爸，Trinity事後在Instagram克制地寫下長文，當時她已提及：「大部分人都不知道，爸爸在我生命中從來沒有扮演重要角色……我以月計甚至以年計沒有見到他或跟他溝通。」

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洛文與Trinity的「世紀擁抱」看似溫馨，其實令她忿忿不平。（IG）

獲得洛文也達不到的成就——成為奧運冠軍

她在文中談到希望改善跟爸爸的關係，時隔3年，她在Podcast揭曉：「那次之後，什麼也沒有，直到今年之前我都無再見過他。」為什麼今年洛文突然又出現在她身邊？因為22歲的Trinity生涯再有突破——帶領美國女足贏得闊別兩屆的奧運金牌，第5度成為奧運冠軍。

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Trinity在2022年首度入選國家隊，有份出戰2023女子世界盃，時任主帥安杜盧夫斯基帶領下未有亮眼表現，16強互射12碼負止步。美國女足改由希思（Emma Hayes）掌帥，韋冰露一代多位球星已退下來，巴黎奧運隊大軍亦棄用另一巨星摩根（Alex Morgan），改以一班年輕球員為骨幹，Trinity終大放光芒，尤其是8強大戰日本一仗在加時為美國一箭定江山。奧運冠軍是洛文光輝籃球生涯也達不到的成就，他曾5度贏得NBA總冠軍，惟從未入選美國國家隊。

她抱怨是自己太愚蠢，每次見到洛文在重要時刻出現，都以為父女關係會有改善。可是每次都是失望而回，「數個月數個月又數個月（人影不見），今次更是好幾年。在此之後，我已對他回到我生命完全失去希望。」

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洛文在社交媒體撰長文向女兒道歉。（IG）

洛文長文道歉遭女兒殘酷KＯ

Trinity的震撼訪問內容一出，洛文隨即在社交媒體撰長文向女兒道歉：「抱歉我不是你想要的爸爸，但我曾經並仍在嘗試，而那將不會停止……那怕會花一段長時間，就算困難我也會繼續嘗試。」

「無論是你的聲音或是留言，我會一直在此告訴你——我如何感到驕傲。我一直希望我的孩子會找我、來見我。但願一天我的願望可以達成，我就在這裏，你有我的電話，我仍會嘗試去接聽。你會看到我打來，我仍在這裏。」 洛文在文末還附注強調，他時常（all the time）在看女兒的足球比賽。

Trinity毫不欣賞父親的舉動，轉載洛文的帖文時附上一句「一個笑話（A joke）」：「單是這個回應，所受到的關注。我不想再跟他扯上關係，我受夠了，多謝。」事實早已證明 ，不靠父蔭也能一步步攀上女足巨星地位，Trinity Rodman的名字在女足界如今已無人不識。

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Trinity毋須靠父蔭，仍能一步步當上女足巨星。（IG）
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