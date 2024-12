洛文被女兒數落「他不是個父親」　Trinity早年曾與母兄住在車上

「名將之後」表面風光,有個名人父親或母親背後未必是通向成功的捷徑,甚至往往是負累。女子足球員Trinity Rodman無論有多天才橫溢,大家只記得她是NBA名將洛文的女兒。



每次她的生涯突破,幾乎都會看到洛文跟她合照,Trinity卻鮮有談及這位出名的爸爸。直到近日她在Podcast節目《Call Her Daddy》突然力數父親不是,揚言:「他不是個爸爸(He's not a dad)」,稱對方只愛鎂光燈,又憶述一度要跟媽媽住在車上的苦日子。



女子足球員Trinity Rodman。(Getty Images)

「他不是個父親,或者血緣是,但其他什麼也不是」

她漂亮,笑容可掬,樂於成為團隊一份子,與隊友合作無間,1.73米的身高也不是特別高大,如果不是背負那個出名的姓氏,根本難以想像她就是那個桀驁不馴、荒誕離奇,有「妖蟲」(the Worm)稱號的巨星洛文的女兒。

Trinity的媽媽Michelle Moyer是洛文的第三位妻子,二人在1999年相遇,兒子Dennis Jr. 2001年出生,1年後輪到Trinity到來。2003年洛文在42歲生日時與Michelle結婚,婚姻只維持1年,二人之後嘗試和解,終在2012年正式離婚。對Trinity來說,爸爸在她童年大部分時間缺席,因此她說:「他不是個父親,或者血緣是,但其他什麼也不是」(He's not a dad. Maybe by blood, but nothing else),甚至聲言:「聽到他的聲音便痛苦。」

一度與母親哥哥住在車上

洛文的NBA生涯據報收入達2700萬美元,Trinity的童年卻一度要跟媽媽和哥哥住在車上,「我們曾有一架Expedition(福特7人車型號),曾經有段時間要住在車上。」她說:「我們嘗試跟他同住,但他每天24小時都要開派對,帶陌生女子回來。他喜愛鎂光燈,他喜愛攝影機。」

Trinity續稱,父母離婚前洛文確有負責家庭開支,但之後便關上水喉,昔日有報道指洛文拖欠86萬美元贍養費及孩子養育費用。「他是個極度自私的人,認為所有事情總是要圍繞着他。」

Trinity 4歲已開始踢足球,小時候已充滿天份,2021年18歲的她獲華盛頓精神(Washington Spirit)選中, 成為女子美職聯(NWSL)史上最年輕選秀球員。那季華盛頓的季後賽8強賽事,已經數月未跟女兒聯絡的洛文,突然在毫無預告下出現。Trinity憶述:「當他在我的比賽時出現,我感到很憤怒,在場上開始哭泣,我嘗試邊哭邊踢比賽。

Trinity Rodman是美國女足前線主力。(Getty Images)

「爸爸在我生命中從未扮演重要角色」

那仗華盛頓以1:0勝出,並最終順利贏得冠軍,Trinity 只記得:「我當時很生氣,感覺就如:『你要奪走我這個開心時刻,再次摧毀我的腦袋。』 我怒氣沖沖地走向他,她抓着我個頭然後伸出雙臂,彷彿令它變成一個爸爸女兒(時刻)。」

那張「世紀擁抱」照片在網上瘋傳,令大家錯誤以為洛文是個好爸爸,Trinity事後在Instagram克制地寫下長文,當時她已提及:「大部分人都不知道,爸爸在我生命中從來沒有扮演重要角色……我以月計甚至以年計沒有見到他或跟他溝通。」

洛文與Trinity的「世紀擁抱」看似溫馨,其實令她忿忿不平。(IG)

獲得洛文也達不到的成就——成為奧運冠軍

她在文中談到希望改善跟爸爸的關係,時隔3年,她在Podcast揭曉:「那次之後,什麼也沒有,直到今年之前我都無再見過他。」為什麼今年洛文突然又出現在她身邊?因為22歲的Trinity生涯再有突破——帶領美國女足贏得闊別兩屆的奧運金牌,第5度成為奧運冠軍。

Trinity在2022年首度入選國家隊,有份出戰2023女子世界盃,時任主帥安杜盧夫斯基帶領下未有亮眼表現,16強互射12碼負止步。美國女足改由希思(Emma Hayes)掌帥,韋冰露一代多位球星已退下來,巴黎奧運隊大軍亦棄用另一巨星摩根(Alex Morgan),改以一班年輕球員為骨幹,Trinity終大放光芒,尤其是8強大戰日本一仗在加時為美國一箭定江山。奧運冠軍是洛文光輝籃球生涯也達不到的成就,他曾5度贏得NBA總冠軍,惟從未入選美國國家隊。

她抱怨是自己太愚蠢,每次見到洛文在重要時刻出現,都以為父女關係會有改善。可是每次都是失望而回,「數個月數個月又數個月(人影不見),今次更是好幾年。在此之後,我已對他回到我生命完全失去希望。」

洛文在社交媒體撰長文向女兒道歉。(IG)

洛文長文道歉遭女兒殘酷KO

Trinity的震撼訪問內容一出,洛文隨即在社交媒體撰長文向女兒道歉:「抱歉我不是你想要的爸爸,但我曾經並仍在嘗試,而那將不會停止……那怕會花一段長時間,就算困難我也會繼續嘗試。」

「無論是你的聲音或是留言,我會一直在此告訴你——我如何感到驕傲。我一直希望我的孩子會找我、來見我。但願一天我的願望可以達成,我就在這裏,你有我的電話,我仍會嘗試去接聽。你會看到我打來,我仍在這裏。」 洛文在文末還附注強調,他時常(all the time)在看女兒的足球比賽。

Trinity毫不欣賞父親的舉動,轉載洛文的帖文時附上一句「一個笑話(A joke)」:「單是這個回應,所受到的關注。我不想再跟他扯上關係,我受夠了,多謝。」事實早已證明 ,不靠父蔭也能一步步攀上女足巨星地位,Trinity Rodman的名字在女足界如今已無人不識。