謝霆鋒見到她立即變身小粉絲　害羞索簽名酷男形象完全崩壞

謝霆鋒作為明星，幫粉絲簽名不過是小事一樁，可是反過來謝霆鋒追星應該聞所未聞。
在內地節目花絮中，謝霆鋒向中國鉛球金牌運動員鞏立姣索取簽名，期間表現小心翼翼，完全是小粉絲狀態，更激動地要求鞏立姣寫上「TO：霆鋒」，多年來建立起來的冷酷型男形象全面崩壞。
鞏立姣早前在東京奧運推鉛球項目奪金，為中國拿下歷來首面奧運「田賽」項目金牌，她獲邀到謝霆鋒主持的電視節目《百姓的味道》擔任嘉賓，更大方將自己在東京奧運奪得金牌時所穿的勝利戰衣送給謝霆鋒。
謝霆鋒得到這件寶物，非常開心，他帶點靦腆地向鞏立姣提出一個要求。
從影片中可見，謝霆鋒小心翼翼地拿出鞏立姣的「金牌戰衣」，害羞地說：「你能幫我簽個名嗎？」隨即將衣服平鋪在木桌上。
鞏立姣大方回應：「哈哈哈，好，我太激動了。」鞏立姣簽完名後，謝霆鋒聲音顫抖地再說：「要要……寫個時間，寫寫個時間，寫給我。」一點也沒有大明星的樣子，完全是個追星中的小粉絲，鞏立姣不以為忤，照做無誤。
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謝霆鋒之後再提出要求，「你（寫個）給霆鋒吧！」鞏立姣今次有點不好意思，反提議：「（寫）給偶像吧！TO：偶像吧！哈哈哈。」
謝霆鋒終於滿意地雙手合十表示感謝，「謝謝，我的榮幸，謝謝。」鞏立姣也回說偶像喜歡就好，誰是偶像，誰是粉絲，已經傻傻的分不清。
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至此，謝霆鋒的「追星模式」仍未結束，他細心地將鞏立姣的簽名戰衣摺好，特地將「CHINA」和鞏立姣的簽名露出來，期間一邊說着好難摺，一邊說回家後要裝裱起來，一路碎碎念，十分搞笑。
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