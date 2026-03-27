支聯會案｜控方質疑把集會與綱領串連　鄒幸彤否認想推銷觀點

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（27日）續審，鄒幸彤繼續接受控方盤問，控方追問支聯會是否想藉六四集會，將平反六四與其他綱領一併串連。鄒否認，並指支聯會舉辦集會並非想爭取別人支持綱領，也不是為了推銷支聯會的觀點，重申六四並不屬於支聯會。



控方質疑支聯會想將平反六四與綱領串連

鄒幸彤今繼續接受控方盤問，主控官張卓勤問支聯會是否想藉六四集會，將平反六四與其他綱領一併串連。鄒否認，並指支聯會舉辦集會不是想爭取別人支持綱領，也不是為了推銷支聯會的觀點，她重申六四不屬於支聯會。

鄒幸彤。(資料圖片)

鄒稱知有被捕風險仍選擇繼續做

法官李運騰問，支聯會是否認為2018、2019年的香港年輕人覺得六四「唔埋身」，故支聯會想延續六四運動，並嘗試連結反修例運動和中國民主運動，燃起年青人的熱情，或希望啦建立連繫，鄒同意。法官再問到，支聯會是否知道有被控的風險，並問支聯會的對策。鄒承認面對被控風險，但決定繼續做。她稱當時已有很多人說支聯會不收檔便會被捕，但鄒稱他們仍選擇繼續做。

認為警方借疫情作政治打壓

張另提及支聯會在2020年申請六四集會被禁，支聯會並非真誠相信警方用公共衛生為由禁止集會，鄒同意。張問鄒是否認為警察部係因為國安，而非公共衛生而反對該年的集會。鄒否認並稱她認為警方借疫情作政治打壓，國安只是藉口，《國安法》在2020年的六四仍未生效。

支聯會只是呼籲如集會等具體行為

張續指，鄒聲稱支聯會所有活動都是在實踐五大綱領，問實踐是甚麼意思。鄒稱是為了達到五大綱領而做的行為。張續問支聯會在公開場合叫人結束一黨專政，是否只是表達立場。鄒稱支聯會呼籲的都是具體行為，例如去示威集會、聯署等。

鄒同意支聯會共識是改朝換代

張續指，何俊仁在「如何結束一黨專政」文章中，提到艱鉅而持久的非暴力抗爭，即和平理性的抗爭，問這是否代表透過社會壓力去帶出政治改變，鄒同意。李官問甚至可以改朝換代，鄒稱可以這樣說。張其後問，支聯會共識是否要改朝換代，鄒同意。

李卓人的律師指控方沒問李這問題，李官指李參閱案例後，下周再決定是否再讓李作供回應。

鄒重申支聯會並非用來煽動的工具

張指鄒在六四晚會曾稱「革命並未終結」，問這話有何合法之處，鄒稱革命不一定是非法，她最後補充，六四從來不是支聯會利用來煽動的工具。鄒已作供完畢，她下周將傳召3名辯方證人。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情