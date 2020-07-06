【芒果食譜合集】香甜芒果創出多款甜點　中西泰式夠晒多變！

夏天少不了香甜多汁的當造芒果，它除了作為生果外，亦時不時作為甜品的食材，製作出多款大熱港式甜點。在香港的甜品店餐牌上，芒果總是佔一席位，尤其在夏天特別受歡迎，以下集合了12個芒果食譜，不論是港式、西式或泰式，總有一款是你的心頭好吧！

港人對芒果的愛，一直都是有增無減，會以芒果入饌創作出經典港式甜品如楊枝甘露、芒果布甸等。其實這些經典甜品，製作方法非常簡單，對比去甜品店吃，在家自製能夠控制喜愛的食材分量和甜度，感覺特別滿足！製作芒果甜品最麻煩的步驟定必是起果肉，因其中間有一大個果核，容易把芒果切得岩岩巉巉，影響甜品外觀。如果你對起肉沒有太多信心的話，可按下圖學習簡易的起肉方法，輕易地把芒果切粒！

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