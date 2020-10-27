生蠔扇貝5種潮間帶食用貝類　蒸炒煮炸點煮最鮮味邊種最啱烤

位於海陸交界地帶，其高、低潮線間的海域即稱為潮間帶，受到潮汐的影響，時而淹沒在海水中，也因為環境變異大，讓生態多樣性非常的豐富，其中包含了許多平常餐桌上會見到的食用貝類。

在這嚴酷的環境中，貝類為了生存，也演化出能對抗波浪的沖擊、抵抗退潮乾旱、甚至是適應鹽度及溫度快速變化等的能力。例如：某些貝類外殼因而產生特殊紋路，或藉由扁平的軀體減少衝擊，甚至吸附石壁的開口也會因為承受波浪拍大的差異，有大小的區別。今天，就來認識5種潮間帶常見的食用貝類吧！

▼5種潮間帶常見食用貝類（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 牡蠣：生活在潮間帶及淺海的岩礁海底，台灣目前多以養殖為主。牡蠣擁有豐富的「鋅」、牛磺酸、蛋白質，營養價值高，又被稱為「海牛乳」，在料理上不論是炒、煮、煎、烤、炸、燉、燴、燒，都十分地美味，而最常見的美食就非烤生蠔、蚵仔煎莫屬了。

2. 花蛤：生存在砂岸、砂礫海岸，相較於蛤蜊，在傳統市場較為少見，外殼厚，貝肉少，但味道較蛤蜊濃郁，更是饕客們喜歡的食材之一。烹調方式與一般蛤蜊相同，做成湯或者簡單清炒都是非常適合的烹調方式。

3. 扇貝：生長範圍廣闊，在潮間帶至深海都可能看到他的身影，平常會用足絲附著在淺海岩石或沙質海底生活。扇貝品種多，較常被食用的有帆立貝、海灣扇貝等，最常見的烹調方式是「烤」，只要在上面灑些香料、調味，就能烤出來湯汁豐富，又美味的扇貝料理囉！

4. 鐘螺：喜歡棲息於淺水域的珊瑚礁或是岩礁上，殼口有淡淡的真珠光澤，成螺殼徑可達9公分，口感Q彈，是沿海漁民最喜愛的貝類之一，可用水煮、熱炒的方式料理。

5. 蚵螺：生存在岩礁海岸，但牠可以說是牡蠣的天敵，專吃牡蠣為生，因此也是許多蚵農的敵人！最適合的料理方式是快炒，只要搭配一點九層塔就是超美味的蚵螺料理囉！

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：潮間帶常見食用貝類？】