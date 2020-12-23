【氣炸鍋食譜】聖誕大餐慶元旦簡單食譜　25道氣炸鍋甜品小食合集

今年大熱的廚電非氣炸鍋莫屬，大家可能順應潮流或按實際需要購買氣炸鍋成為下廚的好幫手。聖誕節及元旦將至，今年由於限聚令及禁堂食的影響，市民也許自己做小食和甜品，在家中歡度佳節，與朋友開視像「zoom party」維繫節日熱鬧氣氛。以下25個氣炸鍋食譜，針對大家有氣炸鍋而未知做甚麼好而羅列，有興趣的話不妨參考這些簡單食譜，入廚無難度。

氣炸鍋甜品

即使是用氣炸鍋，也用水浴法蒸烤焦糖燉蛋。（資料圖片）

焦糖燉蛋︰不敗甜點超好吃，4貼士玻璃脆糖蛋嫩滑。

氣炸鍋焦糖燉蛋食譜

梳乎厘︰3大秘訣完美升高不歪斜，第一個步驟好重要。

梳乎厘食譜

酥皮葡撻︰步驟簡單零失敗，懶人想慳工夫有妙法。

氣炸酥皮葡撻。（資料圖片）

杏仁酥︰簡易酥皮小食零失敗，誘人甜點千層酥脆！

氣炸鍋杏仁酥食譜

蝴蝶酥︰簡易版只需2種材料，詳細教學新手必成功。

氣炸蝴蝶酥。（資料圖片）

紫薯扭扭酥︰超簡單網紅小食，趣緻高顏值高纖多營養。

紫薯扭扭酥。（資料圖片）

紫薯扭扭酥食譜

朱古力酥︰步驟簡單零失敗，鬆脆軟心散發牛油香！

氣炸朱古力酥。

德式鬆餅︰簡單做免攪拌機，香甜鬆軟氣炸烤焗一樣得。

Dutch Baby Pancakes其實來自美國，通常作早餐供應，可以是甜食也可成鹹食。（資料圖片）

德式鬆餅食譜

紙包蛋糕︰金黃鬆軟蛋糕，2招飽滿不回縮！

氣炸紙包蛋糕。

楓糖鬆餅︰炸雞店名物30分鐘完美重現，膨脹關鍵在..

氣炸楓糖鬆餅食譜

脆脆朱古力鬆餅︰香濃誘人，30分鐘複製炸雞店名物。

純素者也能享用的脆脆朱古力鬆餅，用植物牛油代替牛油製作。（資料圖片）

氣炸朱古力鬆餅食譜

黑糖南瓜包︰免揉免發酵，聖誕蛋糕麵包30分鐘香飄飄。

黑糖南瓜麵包食譜

氣炸沙翁︰免油炸蛋球，簡易少油健康，嘆茶記小吃滋味。

兒時美食沙翁（炸蛋球）最叫人留戀。（資料圖片）

氣炸沙翁食譜

西多士︰免煎免油炸仍金黃香脆，15分鐘自製茶記名物。

氣炸西多士。

氣炸鍋小食

氣炸鍋腰果拌勻少許食用油後才氣炸，色澤更鮮亮飽滿。（資料圖片）

氣炸鍋腰果︰簡單易上手，鋅鐵豐富，素食者補蛋白良源。

氣炸鍋腰果食譜

黑松露薯條︰只需15分鐘，自調松露沙律醬超簡單。

黑松露薯條食譜

氣炸南瓜薯餅︰黃金香脆，餡料鬆化粉嫩薯仔是關鍵！

氣炸南瓜薯餅。

炸豆腐︰金黃脆薄不鬆散3要訣，日式醬汁如何調製？

炸豆腐食譜

西蘭花芝士焗薯︰薯仔快熟，菜翠綠，芝士免燶有竅妙！

車打芝士跟焗薯的味道最夾，純素者可用純素車打芝士代替。（資料圖片）

氣炸西蘭花芝士焗薯食譜

吉列蠔︰15分鐘省油不減酥脆，如何洗蠔更乾淨？

氣炸吉列蠔。

脆炸雞︰媲美麥炸雞，皮脆肉多汁全靠一張錫紙。

氣炸鍋脆炸雞食譜

氣炸胡椒餅︰重溫台灣小吃風味，用印度酥餅皮簡單速成。

以170°C氣炸15分鐘，至胡椒餅兩面金黃完成。（資料圖片）

氣炸胡椒餅食譜

素豬肉釀豆卜︰簡單惹味，多做一步豆卜更酥脆！

氣炸釀豆卜食譜

泰式魚餅︰超地道，零難度，香脆可口氣炸煎焗樣樣得。

氣炸泰式魚餅。

孜然牛肉串︰街頭風味免油煙，串燒牛柳粒15分鐘完成。

孜然牛肉串食譜

【同場加映】做少1步濃煙飆1500倍 6招自保免污染傷肺損氣管

氣炸鍋的油煙不會比傳統油鑊炸食物時少，所產生的細懸浮微粒是一樣多。（尹嘉蔚攝）

專家提議6招自保方法，減輕氣炸鍋對呼吸系統的傷害及有效降低烹調時的空氣污染物，請按下圖參考︰

+ 7 + 7 + 7

為何使用中的氣炸鍋會冒濃煙？

按圖拆解氣炸鍋冒濃煙的3大原因及解決方法︰

+ 5 + 5 + 5

【同場加映】氣炸鍋︳清洗不對有異味兼成曱甴竇！6招徹底清潔3位置最易漏

按圖看清潔氣炸鍋內鍋、發熱管及風扇的步驟及貼士：